Igazából még csak most döntött a kormány a Mezőgazdasági Múzeum Gödöllőre költöztetéséről

Néhány héttel ezelőtt jelent meg a hír, hogy a városligeti Vajdahunyad várából kiköltöztetik a múzeumot Gödöllőre. Hankó Balázs mint illetékes miniszter ki is nevezte biztossá L. Simon László volt államtitkárt.

Ő egyebek között azt a feladatot kapta, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az egyetem fenntartásában működő, jelenleg is Gödöllőn található Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődés-történeti Szakmúzeumot miképpen lehet közösen, egy épületegyüttesben működtetni a gödöllői campus területére költöző múzeummal.

Most hétfő este jelent meg az a kormányhatározat, amely véglegesen eldönteni látszik a dolgot: eszerint a kormány elkötelezett aziránt, hogy a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár múzeumi gyűjteményei méltó és korszerű, új elhelyezést kapjanak. Ezért egyetért a múzeumnak a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gödöllői Szent István Campus területén történő elhelyezésével, a könyvtár változatlan elhelyezése mellett, és a múzeum számára – a MATE-val együttműködésben – a gödöllői Szent István Campus területén új múzeumépület felépítésével.

De úgy látszik, még mindig nem teljesen alakult ki az elképzelés, ugyanis a kulturális és innovációs miniszternek a miniszteri biztossal együtt szeptember 15-éig kell kidolgoznia ki a megvalósítás jogi és pénzügyi feltételeit, és javaslatot tennie a múzeum jövőbeni működésének formájára, kereteire.

A Trianon Múzeum kedvéért pakolják ki a Városligetből a Mezőgazdasági Múzeumot 35 milliárd forintba kerül az új Mezőgazdasági Múzeum felépítése a gödöllői egyetemen, ahol 6 és fél hektáros élménygazdaság is lesz. A Vajdahunyad várát a Trianon Múzeum nézte ki, de inkább turisztikai projekt lesz, ami állítólag Orbán Ráhelt is érdekli.

Kiemelt kép: L. Simon László, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár költözésével megbízott vezető beszédet mond az intézmény költözéséről szóló sajtótájékoztatón a Gödöllői Királyi Kastélyban 2025. június 10-én