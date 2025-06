Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d78a3cbb-362b-43cc-a360-3cf0fa6a92be","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Legalábbis a bevételek csaknem fele onnan származott. De még így is keletkezett 80 millió forint hiány.","shortLead":"Legalábbis a bevételek csaknem fele onnan származott. De még így is keletkezett 80 millió forint hiány.","id":"20250610_ungar-anna-lmp-partkassza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d78a3cbb-362b-43cc-a360-3cf0fa6a92be.jpg","index":0,"item":"8e04f542-9b4e-4cf9-a85e-3ec4f35f7380","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_ungar-anna-lmp-partkassza","timestamp":"2025. június. 10. 22:00","title":"Az Ungár család tartotta el az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec23ad94-11cc-4412-aa5f-e69a4160fd2c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mozaikokból összeálló családregényeket, mélyrehatoló önélet- és korrajzokat, újrafelfedezett életműveket, felkavaró történelmi olvasmányokat kínálnak a június 12. és 15. közötti ünnepi könyvhétre megjelenő kötetek szerzői. A bőséges választékból a HVG ismét szubjektív válogatással szolgál. 27 könyvajánlónkból ez az utolsó kilenc.","shortLead":"Mozaikokból összeálló családregényeket, mélyrehatoló önélet- és korrajzokat, újrafelfedezett életműveket, felkavaró...","id":"20250609_hvg-96-unnepi-konyhet-hvgmustra-3-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec23ad94-11cc-4412-aa5f-e69a4160fd2c.jpg","index":0,"item":"99d28ac4-9efc-4c42-a301-eab1d4946dec","keywords":null,"link":"/360/20250609_hvg-96-unnepi-konyhet-hvgmustra-3-resz","timestamp":"2025. június. 09. 18:30","title":"„Az írás tíz százalékban ihlet, a maradék kilencven izzadság” – könyvheti HVG-mustra, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7921d2-ef7e-4de9-9045-64f280c41871","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukránok megerősítették a hadifogolyról készült fotó valódiságát.","shortLead":"Az ukránok megerősítették a hadifogolyról készült fotó valódiságát.","id":"20250611_ukrajna-oroszorszag-haboru-hadifogoly-kinzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7921d2-ef7e-4de9-9045-64f280c41871.jpg","index":0,"item":"3a274bd1-7913-4f5a-90b9-850ed6b77767","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_ukrajna-oroszorszag-haboru-hadifogoly-kinzas","timestamp":"2025. június. 11. 07:46","title":"A „Dicsőség Oroszországnak” feliratot vésték a fogságban egy ukrán katona hasára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9c1147-ad71-4ad3-9590-c4483add635c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nagyot késő vonatok új vonatszámot kapnak, így nem látszanak a rendszerben.","shortLead":"A nagyot késő vonatok új vonatszámot kapnak, így nem látszanak a rendszerben.","id":"20250609_Vitezy-szerint-a-MAV-Lazar-utasitasara-trukkozik-a-kesesekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c9c1147-ad71-4ad3-9590-c4483add635c.jpg","index":0,"item":"374a66bb-1c5b-46bd-91ca-5224ba4c1be3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250609_Vitezy-szerint-a-MAV-Lazar-utasitasara-trukkozik-a-kesesekkel","timestamp":"2025. június. 09. 14:02","title":"Vitézy szerint a MÁV Lázár utasítására trükközik a késésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih szerint a nagyobb vásárcsarnokokban kezd kiszorulni a hazai őstermelői áru.","shortLead":"A Nébih szerint a nagyobb vásárcsarnokokban kezd kiszorulni a hazai őstermelői áru.","id":"20250610_Fokozott-szamocaellenorzeseket-tartott-a-Nebih-paran-megprobaltak-kijatszani-a-hatosagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b.jpg","index":0,"item":"d1e5168c-af10-4ecb-a7b6-c5be42aaeb4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_Fokozott-szamocaellenorzeseket-tartott-a-Nebih-paran-megprobaltak-kijatszani-a-hatosagot","timestamp":"2025. június. 10. 12:47","title":"Tényleg annyi termelői eper lenne az országban, hogy szinte minden sarkon találkozni vele? Ennek akart utánajárni a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elhunyt férfi 29 éves testvérét őrizetbe vették.","shortLead":"Az elhunyt férfi 29 éves testvérét őrizetbe vették.","id":"20250610_somoskoujfalu-testverpar-emberoles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9.jpg","index":0,"item":"76af205c-5aa2-4f1c-837c-e7fc47af734a","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_somoskoujfalu-testverpar-emberoles","timestamp":"2025. június. 10. 14:03","title":"Saját testvérét ölhette meg egy férfi Somoskőújfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly is így szavaztak a Grosswiese Zrt. részvényesei, csak azt nem tudni, hogy miért.","shortLead":"Tavaly is így szavaztak a Grosswiese Zrt. részvényesei, csak azt nem tudni, hogy miért.","id":"20250610_lazar-janos-batida-vadaszhaz-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"08b0f563-c095-4f77-bd99-6ccecdefce08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_lazar-janos-batida-vadaszhaz-osztalek","timestamp":"2025. június. 10. 11:28","title":"Hiába az érdeklődés, nem derül ki, miért csak Lázár János kap osztalékot a batidai vadászkastélyt tulajdonló cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87019d62-194f-4ac3-8c04-c4c435c987f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A második magyar űrhajós ugyanis egy alternatív zenekar oszlopos tagja. Mutatunk pár dalt tőlük. ","shortLead":"A második magyar űrhajós ugyanis egy alternatív zenekar oszlopos tagja. Mutatunk pár dalt tőlük. ","id":"20250610_Amig-nem-indul-el-Kapu-Tibor-az-urbe-hallgassunk-a-zenekaratol-dalokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87019d62-194f-4ac3-8c04-c4c435c987f1.jpg","index":0,"item":"74a86f3c-66b5-48ce-838e-52a387d8c7f0","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Amig-nem-indul-el-Kapu-Tibor-az-urbe-hallgassunk-a-zenekaratol-dalokat","timestamp":"2025. június. 10. 13:37","title":"Amíg nem indul el Kapu Tibor az űrbe, ismerjük meg a zenekarát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]