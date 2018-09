Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Itt a lista, mennyit lehet keresni az egyes hiányszakmákban, és az is, mennyibe kerülne elvégezni egy tanfolyamot hozzá. Megéri szakmát váltani, két-három havi fizetés ugyanis elég a képzésekre.","shortLead":"Itt a lista, mennyit lehet keresni az egyes hiányszakmákban, és az is, mennyibe kerülne elvégezni egy tanfolyamot...","id":"20180921_Alig_kerul_penzbe_a_kepzes_megis_megkeresi_vele_a_havi_3_kilot_mi_az","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12365b2-7ef7-4c6c-9b10-559bbd62e57b","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Alig_kerul_penzbe_a_kepzes_megis_megkeresi_vele_a_havi_3_kilot_mi_az","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:38","title":"Alig kerül pénzbe a képzés, mégis megkeresi vele a nettó 300 ezret, mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473e76b1-1b10-464b-b3f9-0566e5cf1e1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Veres János az Mfor-nak írta le, hogy élte meg a 2008-as krízist a Pénzügyminisztérium vezetőjeként.","shortLead":"Veres János az Mfor-nak írta le, hogy élte meg a 2008-as krízist a Pénzügyminisztérium vezetőjeként.","id":"20180921_A_magyarok_es_az_europai_vezetok_is_teljesen_vakok_voltak__2008ra_emlekezik_az_akkori_penzugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=473e76b1-1b10-464b-b3f9-0566e5cf1e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206cdcd0-a61e-4d8a-a7d3-b8c72b1049be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_A_magyarok_es_az_europai_vezetok_is_teljesen_vakok_voltak__2008ra_emlekezik_az_akkori_penzugyminiszter","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:04","title":"A magyarok és az európai vezetők is teljesen vakok voltak – 2008-ra emlékezik az akkori pénzügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi 5 helyett 27 százalékos áfa sújtja majd a speciális tápszereket. ","shortLead":"A korábbi 5 helyett 27 százalékos áfa sújtja majd a speciális tápszereket. ","id":"20180921_Nagyot_dragulhatnak_jovore_az_etrendkiegeszitok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50199bb7-829d-46b7-b5ee-d0cd0756ee98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Nagyot_dragulhatnak_jovore_az_etrendkiegeszitok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 05:04","title":"Nagyot drágulhatnak jövőre az étrend-kiegészítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aadb22d0-ab9e-4920-b2a7-0d1d5343187e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nekünk, magyaroknak talán kevésbé érthető, hogy a britek miért nem tudják helyesen kiejteni a szlovéniai Ptuj nevű város nevét (92 százalékuk mondta rosszul). Azt viszont már értjük, hogy miért gyűlt meg a bajuk az izlandi Eyjafjallajökull vulkánnal (százból csak ketten találták el a helyes kiejtést).","shortLead":"Nekünk, magyaroknak talán kevésbé érthető, hogy a britek miért nem tudják helyesen kiejteni a szlovéniai Ptuj nevű...","id":"20180921_Ezekbe_a_foldrajzi_nevekbe_torik_bele_a_brit_turistak_nyelve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aadb22d0-ab9e-4920-b2a7-0d1d5343187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87b848b-f3e0-49d6-bca6-bc7c4595e6db","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Ezekbe_a_foldrajzi_nevekbe_torik_bele_a_brit_turistak_nyelve","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:27","title":"Ezekbe a földrajzi nevekbe törik bele a brit turisták nyelve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c342ca61-40ff-4e28-a98c-92f8a6a741fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma nyitja meg a Pallas Athéné alapítvány épületét Matolcsy György, jóllehet a közpénzmilliárdokba kerülő épületre nincs is érvényes használatbavételi engedélyük. A kiadását a szomszédok fúrták meg, akik panaszt nyújtottak be a hozzájuk átszűrődő hangok miatt.","shortLead":"Ma nyitja meg a Pallas Athéné alapítvány épületét Matolcsy György, jóllehet a közpénzmilliárdokba kerülő épületre nincs...","id":"20180921_Furcsa_zajokra_panaszkodnak_Matolcsyek_varbeli_szomszedai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c342ca61-40ff-4e28-a98c-92f8a6a741fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbdfa1bd-c61b-42dd-8850-e97d0db9d16c","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Furcsa_zajokra_panaszkodnak_Matolcsyek_varbeli_szomszedai","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:39","title":"Furcsa zajokra panaszkodnak Matolcsyék várbeli szomszédai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275a9b1e-db20-4c75-814b-b1ad95c3af0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagykereskedői és patikai szinten is eltűnik a Calcium-Sandoz pezsgőtabletta 20X készítmény.","shortLead":"Nagykereskedői és patikai szinten is eltűnik a Calcium-Sandoz pezsgőtabletta 20X készítmény.","id":"20180921_A_Sandoz_is_megerositette_eltunik_Magyarorszagrol_a_CalciumSandoz_pezsgotabletta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=275a9b1e-db20-4c75-814b-b1ad95c3af0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d5a5ef-4a66-4d02-a6ca-10f8dc934dc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_A_Sandoz_is_megerositette_eltunik_Magyarorszagrol_a_CalciumSandoz_pezsgotabletta","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:16","title":"A Sandoz is megerősítette, eltűnik Magyarországról a Calcium-Sandoz pezsgőtabletta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Székely László az intézmény szerint súlyos jogi-etikai vétséget követett el, azért rúgták ki.","shortLead":"Székely László az intézmény szerint súlyos jogi-etikai vétséget követett el, azért rúgták ki.","id":"20180921_visszavettek_a_ket_napja_menesztett_szivsebeszt_a_kardiologiai_intezetbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae2c8f8-6616-4388-8fb1-4bf38bbe10c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_visszavettek_a_ket_napja_menesztett_szivsebeszt_a_kardiologiai_intezetbe","timestamp":"2018. szeptember. 21. 18:10","title":"Mégsem vették vissza a szívsebészt a kardiológiai intézetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5257c589-b6f3-4f82-94ff-8bceb4338348","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egykor Pusztamérges büszkesége volt, most sem az államnak, sem az egyháznak nem kell a szakképzőnek épült iskola. ","shortLead":"Egykor Pusztamérges büszkesége volt, most sem az államnak, sem az egyháznak nem kell a szakképzőnek épült iskola. ","id":"20180921_Visszaadna_az_allam_az_iskolat_egy_csongradi_falunak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5257c589-b6f3-4f82-94ff-8bceb4338348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ccb3e3-020e-4a2f-b944-9a2ba5b70f06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Visszaadna_az_allam_az_iskolat_egy_csongradi_falunak","timestamp":"2018. szeptember. 21. 05:44","title":"Visszaadná az állam az iskolát egy csongrádi falunak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]