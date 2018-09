Nem véletlenül. A bordélybirodalom feje ugyanis az erkölcsrendészet megbecsült nyugdíjas nyomozója volt, a most 51 éves Ludwig Paz. Tíz évig működött az üzlet – mindenki szeme láttára. A haverok ugyanis leadták a drótot bentről. De miért lett az erkölcsrendészet buzgó tagja a bordélybirodalom szervezője New Yorkban?

Keresd a nőt és a pénzt!

Ludwig Paz, akinek a családja Ecuadorból vándorolt be, alaposan kitanulta a rendőri szakmát. Rájött, hogy az erkölcsrendészeten lehet a legtöbb pénzt szerezni a legkisebb kockázattal. A drog jobb üzlet, de túl nagy a kockázat. Miután kitanulta a szakmát, Paz szépen átállt a túlsó oldalra. Megismerkedett ugyanis egy lánnyal az egyik bordélyban. Miatta elhagyta családját és összeköltözött vele. A hölgy, Arelis Peralta mádám lett a bordélybirodalomban. Előnyös lakáshitelt vettek fel, de jött 2008 és összeomlott a hitelpiac. Paz pedig ott állt 690 ezer dolláros adóssággal miközben az éves fizetése – túlórákkal együtt – 120 ezer dollár volt. Döntött: irány a prostitúció!

Le a nadrágot!

A lányok a backpage.com-on hirdették magukat. Ezt nemrég betiltották, de korábban a lengén öltözött fiatal nők elég nyilvánvaló ajánlattal kellették magukat: szexi, bevállalós csaj vagyok! Keress meg, ha egy kis szórakozásra vágysz! Aztán megadták a helyszín címét. A lakást Paz bérelte számukra. A ház előtt Security feliratú bőrkabátokban szabadnapos rendőrök vigyáztak a rendre. Amint belépett a nyilvánosházba, az ügyfélnek le kellett tolnia a nadrágját. Paz ugyanis így akarta elkerülni, hogy a belső elhárítás lebuktassa, esetleg bedrótozva küldje egyik munkatársát a helyszínre. Persze az erkölcsrendészet törekvő vállalkozója nem bízott semmit sem a véletlenre. Fizetett néhány kollégának, hogy adják le a drótot, ha baj van. Le is adták, ám Paz így is gyanúba került, ezért inkább kilépett a rendőrségtől. Megvolt a húszéves szolgálati ideje. Megélni pedig nem a rendőri nyugdíjból akart.

Miért működhetett csaknem tíz éven át az illegális bordélybirodalom ?

Ezt vizsgálják most az ügyészségen, mert a botrány nem vet jó fényt New York városának rendfenntartó szerveire. Pedig Rudy Giuliani korábban itt hirdette meg a zéró tolerancia elvet, vagyis azt, hogy a legkisebb bűnre is azonnal le kell csapni. New Yorkot mintának állították más amerikai városok elé. Most pedig mi derült ki? Az egész erkölcsrendészet nyakig sáros az ügyben. A belső elhárítás sem dicsekedhet. Öt zsarut vettek őrizetbe, de a New York Times meg van győződve arról, hogy többen is lesznek még. Nem fizetett Paz, a bordélybirodalom ura védelmi pénzt valakiknek, akik magasabb beosztásban voltak és vannak? Maguk a rendőrök is meg vannak győződve erről. A letartóztatás ugyanis szigorúan titkos hadművelet volt.

Operation Zap

Paz nevének megfordításából képeztek kódot, hogy ne fogjanak gyanút azok, akiknek az a dolguk a testületen belül, hogy informálják a bordélyok urát. Az akció sikerrel járt, oly sok sikertelen razzia után, most mindent megtaláltak a rendőrök: a lányokat, a pénzt és magát Ludwig Pazt a barátnőjével együtt. A benti kollégák ugyanis nem adták le a drótot, mert nem tudtak a Zap hadműveletről. Vajon nem arról van-e szó, hogy az igazi fejesek benne hagyták Paz közrendőrt a szószban, miközben menetközben lenyúlták a nagy pénzeket? A New York Times riporterei nem kockáztatnak meg ilyen állítást, mert annak komoly jogi következményei lehetnek, de sejtetik: ilyen jól, ilyen sokáig nem mehetett volna a bordélybiznisz, ha felülről nem fedezik azt. Ha Hollywood filmet csinál a rendőrök által üzemeltetett bordélybizniszből New Yorkban – márpedig ez elkerülhetetlennek látszik – akkor talán kiderül: Paz exnyomozó valóban a bordélybirodalom ura volt New Yorkban vagy csak egy balek, aki elviszi a balhét a nála sokkal ravaszabb nagykutyák helyett. (képünk illusztráció)