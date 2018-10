Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Szlovákia önkéntes alapon fogadna be tíz szíriai árvát – jelentett be tegnap este Igor Skoček, a külügyminisztérium sajtófőnöke. A nemzeti hírügynökség (TASR) beszámolója szerint a gyermekek jelenleg egy görögországi menekülttáborban vannak. Szlovákia önkéntes alapon fogadna be tíz szíriai árvát – jelentett be tegnap este Igor Skoček, a külügyminisztérium sajtófőnöke. 2018. október. 02. 16:59 Szíriai árvákat fogadna be Szlovákia

Október 31-i hatállyal leváltják, az ügyben Kásler Miklós hozta meg a döntést. Október 31-i hatállyal leváltják, az ügyben Kásler Miklós hozta meg a döntést. 2018. október. 03. 15:18 Mennie kell a Petőfi Irodalmi Múzeum éléről Prőhle Gergelynek Nagy a verseny a legjobbakért a munkaadók részéről, ezért szokatlan ötleteket is bevetnek, hogy felhívják magukra az álláskeresők figyelmét. A vadonatúj technológiák előnyeit kihasználva mutatják be a modern munkahelyeket, hogy a jelentkezők őket válasszák az október 3-4-i HVG Állásbörzén a budapesti Papp László Sportarénában. Nagy a verseny a legjobbakért a munkaadók részéről, ezért szokatlan ötleteket is bevetnek, hogy felhívják magukra az álláskeresők figyelmét. 2018. október. 02. 17:55 Harci játékokkal és hologramokkal édesgetnék magukhoz a cégek az új munkaerőt

Három tendert is nyert ugyanaz a cég, ráadásul igen furcsa körülmények között akkor, amikor Domokos László ÁSZ-elnök még a Békés Megyei Önkormányzat elnöke volt. Három tendert is nyert ugyanaz a cég, ráadásul igen furcsa körülmények között akkor, amikor Domokos László ÁSZ-elnök még a Békés Megyei Önkormányzat elnöke volt. 2018. október. 03. 14:09 Három ordítóan gyanús közbeszerzés is köthető az ÁSZ-elnök megyei elnökségéhez

A rendőrség elutasította az MNB feljelentését, így az Altus megússza az ügyet a jegybanki bírsággal. A rendőrség elutasította az MNB feljelentését, így az Altus megússza az ügyet a jegybanki bírsággal. 2018. október. 04. 11:24 Döntött a rendőrség, nem indul nyomozás Gyurcsányék cége ellen A világ legnagyobb internetes kiskereskedelmi vállalata november 1-jétől 15 dollárra emeli a minimális órabért az Egyesült Államokban dolgozó alkalmazottai számára, és lobbizni fog Washingtonban azért, hogy a jelenleg 7,25 dolláros szövetségi órabérminimumot emeljék. A világ legnagyobb internetes kiskereskedelmi vállalata november 1-jétől 15 dollárra emeli a minimális órabért az Egyesült Államokban dolgozó alkalmazottai számára, és lobbizni fog Washingtonban azért, hogy a jelenleg 7,25 dolláros szövetségi órabérminimumot emeljék. 2018. október. 02. 19:51 Beadta a derekát az Amazon: nagyot emel az órabéreken A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója a kultúrharc első áldozata, akit egy ellentmondásos megítélésű irodalmár követhet. A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója a kultúrharc első áldozata, akit egy ellentmondásos megítélésű irodalmár követhet. 2018. október. 04. 14:55 Nyírő Józsefet népszerűsítő irodalomtörténész válthatja Prőhle Gergelyt Azért keresik a rajta látható férfit, mert lopott egy buszon, és erről felvételek is vannak. Az alábbi videót a kőbányai rendőrök tették közzé. Azért keresik a rajta látható férfit, mert lopott egy buszon, és erről felvételek is vannak. 2018. október. 03. 15:56 Fejtse meg ön a kőbányai Houdini trükkjét – videó