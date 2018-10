Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"221169b9-3c50-481d-9163-2d033ca3bbe8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Valamennyi vidéken.","shortLead":"Valamennyi vidéken.","id":"20181004_Ot_uj_boltja_lesz_az_Aldinak_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=221169b9-3c50-481d-9163-2d033ca3bbe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4710959-8643-4f07-ba59-b30652c82f54","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Ot_uj_boltja_lesz_az_Aldinak_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 04. 09:32","title":"Öt új boltja lesz az Aldinak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac3d1044-7d4f-4f1a-bda5-44fd06eac04b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nemrég auditorbotrányba keveredett állami cég 15 éves lejáratú hitelt kapott az EIB-től.","shortLead":"A nemrég auditorbotrányba keveredett állami cég 15 éves lejáratú hitelt kapott az EIB-től.","id":"20181004_Szazmillio_euros_hitelt_kap_Brusszeltol_az_MVM","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac3d1044-7d4f-4f1a-bda5-44fd06eac04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f362116c-0954-40f8-818f-2ac3e109e347","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Szazmillio_euros_hitelt_kap_Brusszeltol_az_MVM","timestamp":"2018. október. 04. 09:35","title":"Botrány ide vagy oda, százmillió eurós hitelt kap az EU-tól az MVM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de2766c6-56c4-40fc-8156-d84bc478a367","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Két arannyal pályafutása 400. és 401. egyéni világkupa érmét is megszerezte az úszó Hosszú Katinka: a Budapesten zajló rövidpályás verseny nyitónapján 100 méter vegyesen és 200 méter pillangón győzött.","shortLead":"Két arannyal pályafutása 400. és 401. egyéni világkupa érmét is megszerezte az úszó Hosszú Katinka: a Budapesten zajló...","id":"20181004_hosszu_aranyak_es_vilagcsucs_a_budapesti_vilagkupa_elso_napjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de2766c6-56c4-40fc-8156-d84bc478a367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e74f7b2-618c-4b1f-8613-364556cef696","keywords":null,"link":"/sport/20181004_hosszu_aranyak_es_vilagcsucs_a_budapesti_vilagkupa_elso_napjan","timestamp":"2018. október. 04. 21:20","title":"Hosszú-aranyak és világcsúcs a budapesti világkupa első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f8b2a2-700a-4e26-af62-7df5190b9ae1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jogerősen négy és fél év börtönbüntetésre ítélte a spanyol legfelsőbb bíróság szerdán Rodridgo Ratót, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) volt spanyol vezetőjét, egykori gazdasági minisztert.","shortLead":"Jogerősen négy és fél év börtönbüntetésre ítélte a spanyol legfelsőbb bíróság szerdán Rodridgo Ratót, a Nemzetközi...","id":"20181003_sikkasztas_miatt_bebortonzik_az_imf_volt_vezetojet_rodrigo_ratot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1f8b2a2-700a-4e26-af62-7df5190b9ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b6247c-f6a9-4758-8841-4ac2ad140dc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_sikkasztas_miatt_bebortonzik_az_imf_volt_vezetojet_rodrigo_ratot","timestamp":"2018. október. 03. 16:19","title":"Sikkasztás miatt bebörtönzik az IMF volt vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Posta informatikai rendszerét frissítik.","shortLead":"A Magyar Posta informatikai rendszerét frissítik.","id":"20181003_21_posta_hamarabb_zar_a_hetvegen_csomagkovetes_sem_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82620588-6798-4413-9f80-9f0789ce59a0","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_21_posta_hamarabb_zar_a_hetvegen_csomagkovetes_sem_lesz","timestamp":"2018. október. 03. 15:44","title":"21 posta hamarabb zár a hétvégén, csomagkövetés sem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Fokozott biztonsági előírások mellett, az előzetesen tervezettnél egy nappal később, kedden választják meg az Országos Bírói Tanács hiányzó négy tagját és az új póttagokat. Ez pedig új fejezet kezdetét jelentheti Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a bírói karon belüli bírálói küzdelmében.","shortLead":"Fokozott biztonsági előírások mellett, az előzetesen tervezettnél egy nappal később, kedden választják meg az Országos...","id":"20181005_Iteletido_Hando_leszamolna_az_ellenfeleivel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14fab94-1e94-4655-baa2-b961ea85fd50","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Iteletido_Hando_leszamolna_az_ellenfeleivel","timestamp":"2018. október. 05. 06:30","title":"Ítéletidő: most kiderül, mennyire rettegnek a bírák Handó Tünde hatalmától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az idén 20 százalékkal nőhet az online kereskedelmi forgalom.","shortLead":"Az idén 20 százalékkal nőhet az online kereskedelmi forgalom.","id":"20181004_Egyre_tobbet_vasarolunk_az_interneten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bba3c6-5965-4cf9-933b-a9c5d9c69bac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Egyre_tobbet_vasarolunk_az_interneten","timestamp":"2018. október. 04. 07:35","title":"Egyre többet vásárolunk az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96bbba77-11d2-4834-844a-eb5c84144c90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ismerős cégneveket találunk a német Manager Magazin éves listáján.","shortLead":"Ismerős cégneveket találunk a német Manager Magazin éves listáján.","id":"20181005_Magyarorszagon_is_gazdagodnak_Nemetorszag_leggazdagabb_emberei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96bbba77-11d2-4834-844a-eb5c84144c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddc6eaf-6733-41ca-8b1f-de45d9ef8edb","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Magyarorszagon_is_gazdagodnak_Nemetorszag_leggazdagabb_emberei","timestamp":"2018. október. 05. 05:49","title":"Magyarországon is gazdagodnak a legvagyonosabb németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]