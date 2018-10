Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a67a6c4-a298-49b3-9344-d9dc703acb01","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Jobbik péntek estébe nyúló frakcióülésén kizárták a képviselőcsoportból a pártot élesen támadó Volner Jánost. További két képviselő távozik vele együtt.","shortLead":"A Jobbik péntek estébe nyúló frakcióülésén kizárták a képviselőcsoportból a pártot élesen támadó Volner Jánost. További...","id":"20181005_Volner_Janost_kizartak_a_Jobbikfrakciobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a67a6c4-a298-49b3-9344-d9dc703acb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8321efda-0d51-4fd2-ae58-c1da2d73d963","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Volner_Janost_kizartak_a_Jobbikfrakciobol","timestamp":"2018. október. 05. 21:32","title":"Volner Jánost kizárták a Jobbik-frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén nemcsak az öregségi nyugdíjasoknak ad pluszpénzt a kormány, hanem mindenkinek, aki nyugdíjszerű ellátásban részesül. A maximum 18 ezer forint lesz, a kisnyugdíjasok kevesebbet kapnak majd.","shortLead":"Idén nemcsak az öregségi nyugdíjasoknak ad pluszpénzt a kormány, hanem mindenkinek, aki nyugdíjszerű ellátásban...","id":"20181005_nyugdijpremium_emmi_novak_katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04a728a-8c54-4cb4-b0d7-3ec1f223ea67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181005_nyugdijpremium_emmi_novak_katalin","timestamp":"2018. október. 05. 12:45","title":"Félmillóval többen kapnak az idén nyugdíjprémiumot, de nem mindenki ugyanannyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De addig sem tétlenkedik az állam: a termékdíjtörvény módosításával 2019-től durván nő az egyszer használatos műanyagok termékdíja. Egy csíkos bevásárlószatyor után már 38 forint lesz csak az adó mértéke.","shortLead":"De addig sem tétlenkedik az állam: a termékdíjtörvény módosításával 2019-től durván nő az egyszer használatos műanyagok...","id":"20181005_2021tol_teljesen_betiltjak_a_muanyag_zacskokat_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b20cc91-af2c-4539-9b2d-887b5afd007e","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_2021tol_teljesen_betiltjak_a_muanyag_zacskokat_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 05. 15:20","title":"2021-től teljesen betiltják a műanyag zacskókat Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79a7d56-12f0-445e-8c7c-36c213026556","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megjelent a pályázat a Miniszterelnökség új, budavári épületében működő konyha és étterem bérlésére. ","shortLead":"Megjelent a pályázat a Miniszterelnökség új, budavári épületében működő konyha és étterem bérlésére. ","id":"20181007_Mar_keresik_Orban_Viktor_szakacsat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f79a7d56-12f0-445e-8c7c-36c213026556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c782da-21c3-4319-9698-0b4fa520276d","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Mar_keresik_Orban_Viktor_szakacsat","timestamp":"2018. október. 07. 10:25","title":"Már keresik Orbán Viktor szakácsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123af762-c843-4b43-9d82-81f6859a32ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Válaszolva az amerikai űrhivatal Hold- és Mars-kutatási terveire, a Lockheed Martin bemutatta a Holdon leszállni képes űrhajójának modelljét.","shortLead":"Válaszolva az amerikai űrhivatal Hold- és Mars-kutatási terveire, a Lockheed Martin bemutatta a Holdon leszállni képes...","id":"20181006_lockheed_martin_holdra_szallo_urhajo_lunar_gateway_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=123af762-c843-4b43-9d82-81f6859a32ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c5a808-d280-40e9-b5f7-dae301a7ff93","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_lockheed_martin_holdra_szallo_urhajo_lunar_gateway_nasa","timestamp":"2018. október. 06. 17:03","title":"Ez az űrhajó ingázhat majd négy emberrel a Hold és az űrállomás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Akárcsak pénteken, Hosszú Katinka a szombati zárónapon is egy arany- és bronzérmet nyert egyéniben az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán. A 29 éves, háromszoros olimpiai bajnok versenyző a magyar küldöttség legjobbjaként négy arany- és két bronzéremmel zárt.","shortLead":"Akárcsak pénteken, Hosszú Katinka a szombati zárónapon is egy arany- és bronzérmet nyert egyéniben az úszók...","id":"20181006_hosszu_katinka_verraszto_david_fina_uszo_vilagkupa_duna_arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34a95e0-3ec3-4a2f-99c9-bd98e32ca19c","keywords":null,"link":"/sport/20181006_hosszu_katinka_verraszto_david_fina_uszo_vilagkupa_duna_arena","timestamp":"2018. október. 06. 21:51","title":"Úszó világkupa: Hosszú és Verrasztó szállította az érmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kinevezését heves vita előzte meg.","shortLead":"Kinevezését heves vita előzte meg.","id":"20181007_USA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18bd66d-04cc-4701-b077-1863b45f716a","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_USA","timestamp":"2018. október. 07. 08:34","title":"Már esküt is tett Brett Kavanaugh, ő lett az USA 114. alkotmánybírája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsz fiókot ért támadás, nagyjából akkor, amikor a politikus levelet küldött egy rendkívüli tisztújító kongresszus összehívásáról.","shortLead":"Húsz fiókot ért támadás, nagyjából akkor, amikor a politikus levelet küldött egy rendkívüli tisztújító kongresszus...","id":"20181005_Meghackeltek_a_jobbikosok_email_rendszeret_miutan_Volner_bejelentkezett_a_part_elnokenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72fe2ea-d179-48dc-8679-1c808c291ab1","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Meghackeltek_a_jobbikosok_email_rendszeret_miutan_Volner_bejelentkezett_a_part_elnokenek","timestamp":"2018. október. 05. 19:12","title":"Meghackelték a jobbikosok e-mail-rendszerét, miután Volner bejelentkezett a párt elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]