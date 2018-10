Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy amerikai újságíró Trump kampánygyűléséről tudósított a sapkában, de a csatorna szerint ez már sérti a pártatlanságot. Egy amerikai újságíró Trump kampánygyűléséről tudósított a sapkában, de a csatorna szerint ez már sérti a pártatlanságot. Trump kampánysapkájában állt a kamera elé, kirúgták az újságírót. Élelmiszeripari és húsfeldolgozó üzemekről van szó. Hat magyar gyár épül Ghánában A Fidesz elszámoltatását ígéri, a Jobbik elnökét pedig harcostársának nevezte.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester nem visszavonul, csak egy ajánlattal állt elő. A Fidesz elszámoltatását ígéri. Márki-Zay: Soha nem fogom feladni, küzdök mindhalálig. Az építtetővel is csak másodszorra sikerült szerződni. 100 ezer euróval drágult a galántai kerékpárút Paár idén augusztusban - nagyjából azzal egy időben, hogy Mészáros és Tiborcz belengették együttműködésüket a műemléki ingatlanpiacon - céget alapított a villa kezelésére. A BDPST egymilliárdot költ a villa butikhotellé alakítására. Az épületet Paár Attila cége - mely még az OLAF-vizsgálat előtt kivásárolta Tiborczot az Eliosból - vette meg 2017-ben. Mészáros és Tiborcz közösen fejlesztenek butikhotelt az Andrássy úti villában. Több mint 3500 éves, a mükénéi korszakból származó síremléket tártak fel régészek a Peloponnészoszi-félszigeten – jelentette be a görög kulturális minisztérium. Találtak egy 3500 éves sírt Görögországban, és csodás módon sértetlen. Pénteken kezdődött az adok-kapok. Miért hazudsz?! - Facebookon üzent a Jobbik elnöke Volner Jánosnak Nincs központi ideológiája és irányítása, gyűlölködő körök és blogok laza hálózata, amelyeket az köt össze, hogy elutasítják például a politikai korrektséget, a kisebbségi jogokat, a kulturális baloldalt, a feminizmust, a gazdasági liberalizmust. Az amerikai alt-rightosok nem használják ugyan a faji kategóriát, de ellenzik a bevándorlást, mondván, az a „fehér", nyugati, keresztény civilizáció alapjait fenyegeti. Azért vannak köztük nácik is, például a "fehér nacionalisták". Békaperspektíva: az amerikai alt-right