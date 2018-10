A BKV kampányba fogott, és jobb híján képzi magának az embereket; 5-6 hónap altt, kb. 2 millió forintért termelnek ki maguknak egy munkaerőt – írta a Pénzcentrum. Dr. Környei Éva, a BKV jogi és humánpolitikai igazgatója szerint 150-200 autóbuszvezető és 50-100 villamosvezető hiányzik a cégtől, de szakmunkásokból, szerelőkből, mérnökökből is hiány van. A metrópótlás miatt további több száz sofőrre volt szükségük. Metróvezetőből viszont épp azért nincs hiány, mert a vonalak egy része le van zárva. „Igyekeztünk a kollégákat nálunk tartani, addig is más területeken foglalkoztatjuk őket, hogy ne menjenek el. Metróvezetőt szinte lehetetlen találni a munkaerőpiacon, és az nagyon hosszú idő, több hónap is, amíg egy jelentkezőt kiképzünk” mondta az igazgató, aki elárulta, ennek magas költsége van.

„2016 óta nagyon nagy lett a fluktuáció a BKV-nál is… kétségbeejtően kevés a munkaerő, sokan elvándorolnak nyugatra, mert ott jobban megfizetik” nyilatkozta Környei Éva. Az elmúlt két évi 15 + 12 százalékos bérfejlesztéssel, valamint az intenzív toborzási intézkedésekkel viszont sikerült mérsékelniük a fluktuációt. A BKV-nál nagyon bevált az ún. fejpénz bevezetése. Ez azt jelenti, hogy ha egy jelenlegi dolgozónk hoz egy hiányszakmás munkavállalót, és ő itt is marad a próbaidő letelte után, akkor kap egy bizonyos összeget. Ez valahol 50 és 100 ezer forint között van. Több mint 200 embert toboroztak már így.

A legnagyobb vetélytársak a kamionos cégek, de a külföld is elszívja a munkaerőt. A Volánhoz az utóbbi idők bérfejlesztései után már nem mennek át a munkavállalók. A nemek aránya is folyamatosan változik: a villamosokat 40 százalékban nők vezetik, a metrókat pedig 30 százalékban. Villamosvezetőnél a legutóbbi tanfolyamon 15-főből 7 volt nő. Trolibusznál valamivel kevesebb, 18 százalék. Autóbusznál a legkevesebb, de ott is növekedő a tendencia.