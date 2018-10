Egy friss felmérés szerint a francia cégek közép- és felső szintű döntéshozói hetente négy órát ülnek értekezleteken. De mi zajlik ezeken a megbeszéléseken? A Le Figaro több fontos vállalati személyiséget is megkérdezett, akik persze álnéven válaszoltak. De a mondandójuk, nagyon is megegyezett

Az értekezlet a munkavégzés látszatát kelti

- mondták többen is. A főnök itt érvényesítheti kommunikációs képességeit és persze érzékeltetheti hatalmát, vagyis azt, hogy minden tőle függ. De az értekezlet remek alkalom a frusztrált főnök-helyetteseknek vagy a beosztottaknak is, hogy kifejezésre juttassák elégedetlenségüket. Másoknak pedig arra jó az értekezlet, hogy soha meg nem valósítható technikai fejlesztési ötletekkel álljanak elő. Nem véletlen, hogy az értekezletek túlnyomó többsége azzal zárul, hogy most konzultáltunk, de a döntés majd a következő tanácskozáson születik meg.

Több, a Le Figaro által megkérdezett menedzser utalt rá, hogy az amerikai cégek is tartanak értekezleteket. De szigorú napirend alapján és a maximális időtartam kb. negyed óra. A francia menedzserek is elmondták, hogy a valóban fontos szakmai kérdések egy telefonnal vagy egy maillel pár perc alatt rendezhetők. Mégis, az értekezlet olyan szertartás a nagy cégeknél, mint a szentmise a katolikus templomokban. A hatékonyság a cégeknél mérhető is.