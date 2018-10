Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"630aebc9-fde8-4564-811d-4eeea1803549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvége sem hoz változást az időjárásban.\r

","shortLead":"A hétvége sem hoz változást az időjárásban.\r

","id":"20181012_marad_a_sokeves_atlag_folotti_meleg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=630aebc9-fde8-4564-811d-4eeea1803549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b859e2-b0bf-4c5c-a10c-42f874fddfd1","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_marad_a_sokeves_atlag_folotti_meleg","timestamp":"2018. október. 12. 05:23","title":"Marad a sokéves átlag fölötti meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c055876-cf22-4b03-ad71-755e9a5af792","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Cornstein, az Amerikai Egyesült Államok nyáron kinevezett magyarországi nagykövete pénteken látogat Szegedre.","shortLead":"David Cornstein, az Amerikai Egyesült Államok nyáron kinevezett magyarországi nagykövete pénteken látogat Szegedre.","id":"20181011_Botkaval_talalkozik_az_Orbant_kritizalo_amerikai_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c055876-cf22-4b03-ad71-755e9a5af792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992d0bf-5ac4-44a5-8465-ef1d99f837ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Botkaval_talalkozik_az_Orbant_kritizalo_amerikai_nagykovet","timestamp":"2018. október. 11. 14:11","title":"Botkával találkozik az Orbánt kritizáló amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df928f6-1367-48e7-818f-86ef2a21d5c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy a képviselők nyitott kapukat döngetnek.","shortLead":"Lehet, hogy a képviselők nyitott kapukat döngetnek.","id":"20181011_A_magyar_kormany_tamogatasa_miatt_biraljak_Donald_Trumpot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8df928f6-1367-48e7-818f-86ef2a21d5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbae90c4-dc80-497e-9d17-2a7a1e79c98b","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_magyar_kormany_tamogatasa_miatt_biraljak_Donald_Trumpot","timestamp":"2018. október. 11. 08:29","title":"A magyar kormány támogatása miatt bírálják Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 20 éves férfi részleges beismerést tett Németországban.","shortLead":"A 20 éves férfi részleges beismerést tett Németországban.","id":"20181012_Kiadjak_Bulgarianak_az_ujsagirogyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9604b7d7-6d32-49c6-be68-97c56d900593","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_Kiadjak_Bulgarianak_az_ujsagirogyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2018. október. 12. 10:58","title":"Kiadják Bulgáriának az újságíró-gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az első osztályból kiesett belga csapat gazdasági igazgatóját letartóztatták, az edző az őrszobán töltötte az éjszakát.","shortLead":"Az első osztályból kiesett belga csapat gazdasági igazgatóját letartóztatták, az edző az őrszobán töltötte az éjszakát.","id":"20181011_Bundabotrany_29_embert_letartoztattak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b3f2f7-c92c-49f3-9ecf-4689d56c88c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_Bundabotrany_29_embert_letartoztattak","timestamp":"2018. október. 11. 19:18","title":"Bundabotrány: 29 embert letartóztattak Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d24494-31b1-409e-8c68-86b64be01bfc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Két súlyos szabálytalanságot talált a Nébih Tokaj-Hegyalja borászatainak ellenőrzésén, a két egység működését felfüggesztették, a készleteiket zárolták.","shortLead":"Két súlyos szabálytalanságot talált a Nébih Tokaj-Hegyalja borászatainak ellenőrzésén, a két egység működését...","id":"20181011_Nebih_tokaj_hegyalja_borasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97d24494-31b1-409e-8c68-86b64be01bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9df51d5-9568-4e35-a754-c17dd27fe34c","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Nebih_tokaj_hegyalja_borasz","timestamp":"2018. október. 11. 16:43","title":"Bezáratott a Nébih két tokaj-hegyaljai borászatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec12d3bd-eaaa-43da-824a-45c7b0251ffc","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Bár a Távol-Keleten és Európában is nagy sikere volt a 80-as években, világsztár nem lett a Neoton Família, pedig Erdős Péter belengette ezt a lehetőséget és mindent meg is tett érte. A zenekar a „popcézár” vezetésével tudatosan vált a Varsói Szerződés ABBA-jává, és az őszinte kemény rock alternatívájává. Szombaton az Arénában koncerteznek – belestünk egy próbájukra, és beszélgettünk Csepregi Évával.\r

\r

","shortLead":"Bár a Távol-Keleten és Európában is nagy sikere volt a 80-as években, világsztár nem lett a Neoton Família, pedig Erdős...","id":"20181012_Csepregi_Eva_Mindig_felmerul_hogy_konnyu_volt_nekunk_az_Erdos_miatt_neoton_familia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec12d3bd-eaaa-43da-824a-45c7b0251ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8bf41da-8174-4400-b2dd-c4b44f606ca1","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Csepregi_Eva_Mindig_felmerul_hogy_konnyu_volt_nekunk_az_Erdos_miatt_neoton_familia","timestamp":"2018. október. 12. 13:30","title":"Csepregi Éva: „Mindig felmerül, hogy könnyű volt nekünk az Erdős miatt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc732e4-4339-4c36-be1e-75b6737cea86","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Egy hónappal a kínai premier után Európában is bemutatta új középkategóriás mobilját a Huawei. A Honor almárkához tartozó 8X elsősorban nagy kijelzőjével tűnik ki a sorból.","shortLead":"Egy hónappal a kínai premier után Európában is bemutatta új középkategóriás mobilját a Huawei. A Honor almárkához...","id":"20181011_honor_8x_bemutato_specifikacio_funkciok_arak_mennyibe_kerul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdc732e4-4339-4c36-be1e-75b6737cea86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa83dfda-1de5-481f-a2dc-646b6ca40198","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_honor_8x_bemutato_specifikacio_funkciok_arak_mennyibe_kerul","timestamp":"2018. október. 11. 19:13","title":"Majdnem csúcsmobil, középkategóriás áron: itt a Huawei új telefonja, a Honor 8X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]