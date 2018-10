Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy felmérés szerint legtöbben az akciók miatt csábulnak el, leginkább a budapestiek és a nők esnek áldozatul.","shortLead":"Egy felmérés szerint legtöbben az akciók miatt csábulnak el, leginkább a budapestiek és a nők esnek áldozatul.","id":"20181013_Tudatos_vasarlonak_gondolja_magat_a_magyar_de_meg_mindig_sok_felesleges_dolgot_visz_haza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d20df1-963c-4f7d-abe1-8f91d569a512","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Tudatos_vasarlonak_gondolja_magat_a_magyar_de_meg_mindig_sok_felesleges_dolgot_visz_haza","timestamp":"2018. október. 13. 12:54","title":"Tudatos vásárlónak gondolja magát a magyar, de még mindig sok felesleges dolgot visz haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29445490-26db-44fb-acd0-c96ad19a75e9","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"Péntek estig várt munkatársunk, illetve az ATV stábja Lázár Jánosra, hogy egy hódmezővásárhelyi rendezvényről távozva, talán elmondja, mit is gondol ő a hódmezővásárhelyi Fidesz-Márki-Zay konfliktusról, illetve a városban kialakult vezetési káoszról. Ez lett belőle:","shortLead":"Péntek estig várt munkatársunk, illetve az ATV stábja Lázár Jánosra, hogy egy hódmezővásárhelyi rendezvényről távozva...","id":"20181013_Hodmezovasarhelyi_kaosz_Lazar_Janos_harit_de_legalabb_gavaller__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29445490-26db-44fb-acd0-c96ad19a75e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b5677e-8b19-449a-ad70-76c897c23af3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181013_Hodmezovasarhelyi_kaosz_Lazar_Janos_harit_de_legalabb_gavaller__video","timestamp":"2018. október. 13. 10:10","title":"Hódmezővásárhelyi káosz: Lázár János hárít, de legalább gavallér – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b78c05c-5907-4ff2-a8dd-3e300f210b50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több külföldi ment el dolgozni az újonnan létrehozott munkahelyekre, mint német, főleg a kelet-európai bevándorlókra számítanak a hiányszakmákban.","shortLead":"Több külföldi ment el dolgozni az újonnan létrehozott munkahelyekre, mint német, főleg a kelet-európai bevándorlókra...","id":"20181012_Atlepte_a_szazezret_a_Nemetorszagban_dolgozo_magyarok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b78c05c-5907-4ff2-a8dd-3e300f210b50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50abcf00-f7ca-4831-838c-64b6bed2c2ea","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Atlepte_a_szazezret_a_Nemetorszagban_dolgozo_magyarok_szama","timestamp":"2018. október. 12. 17:14","title":"Átlépte a százezret a Németországban dolgozó magyarok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki azt remélte, hogy ér valamit, amikor lepontozza a légitársaságot, tévedett.","shortLead":"Aki azt remélte, hogy ér valamit, amikor lepontozza a légitársaságot, tévedett.","id":"20181012_Kiszamoltak_nem_csokken_a_profit_ha_bunko_a_legitarsasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057d0e34-e9b6-4644-93ac-f56d6469f470","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Kiszamoltak_nem_csokken_a_profit_ha_bunko_a_legitarsasag","timestamp":"2018. október. 12. 16:10","title":"Kiszámolták: nem csökken a profit, ha bunkó a légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy Los Angeles-i esemény teljes közönségét vette le ezzel a lábáról George Clooney. ","shortLead":"Egy Los Angeles-i esemény teljes közönségét vette le ezzel a lábáról George Clooney. ","id":"20181013_Nagyon_ferfias_gesztust_tett_George_Clooney_a_felesege_fele_Amal_ferjekent_mutatkozott_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9146ea-954c-404b-9beb-ed1ac41a7d89","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Nagyon_ferfias_gesztust_tett_George_Clooney_a_felesege_fele_Amal_ferjekent_mutatkozott_be","timestamp":"2018. október. 13. 13:48","title":"Férfias gesztust tett George Clooney a felesége felé: Amal férjeként mutatkozott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6b11f1-19cd-4b6f-bdb2-cefe9173af9e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy cég bérbe adta a 300 millió forintot érő állványzatát egy cégnek, amely később közölte, hogy ennek töredékéért megvette azt egy szóbeli megállapodás alapján – és nem hajlandó visszaadni. ","shortLead":"Egy cég bérbe adta a 300 millió forintot érő állványzatát egy cégnek, amely később közölte, hogy ennek töredékéért...","id":"20181012_Szurrealis_dolgok_tortennek_egy_allvanyzattal_a_XIV_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe6b11f1-19cd-4b6f-bdb2-cefe9173af9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c066fe-fc47-405c-9c9b-2e041990cf20","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Szurrealis_dolgok_tortennek_egy_allvanyzattal_a_XIV_keruletben","timestamp":"2018. október. 12. 15:59","title":"Szürreális dolgok történnek egy állványzattal a XIV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új fejlesztést jelentett be a Facebook, amellyel tematikus chatszobák hozhatók létre a csoporton belül, egyszerre akár 250 ember részvételével. De nem csak a \"rendes\" facebookozók nyerhetnek vele. ","shortLead":"Új fejlesztést jelentett be a Facebook, amellyel tematikus chatszobák hozhatók létre a csoporton belül, egyszerre akár...","id":"20181012_facebook_csoportok_groups_chatszoba_chatszolgaltatas_online_cseveges_beszelgetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e411b23f-abd5-458f-8927-d4ff5f5e47ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_facebook_csoportok_groups_chatszoba_chatszolgaltatas_online_cseveges_beszelgetes","timestamp":"2018. október. 12. 19:03","title":"Rákapcsol a chatelésre a Facebook, jönnek a nagy, akár 250 fős chatszobák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4142db8b-bac9-4b09-95a0-dd9b8e46329a","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Kerekes Vicával a címlapján jelent meg a friss HVG Extra A Nő. A magazinban sok szó esik arról, hogyan keretezzük át, amit gyereknevelésről, munkahelyről, étkezésről, pénzköltésről eddig gondoltunk. Hogy milyen új készségek lesznek a segítségünkre, hogy eligazodjunk ebben az átláthatatlan információáradatban. Vagy hogy a végre felszínre került és sokáig kibeszéletlen nőügyek hogyan tarthatók ébren a ma Magyarországán.","shortLead":"Kerekes Vicával a címlapján jelent meg a friss HVG Extra A Nő. A magazinban sok szó esik arról, hogyan keretezzük át...","id":"20181012_A_komfortzonankat_nem_is_elhagyni_hanem_ujrarajzolni_kene__Megjelent_a_HVG_Extra_A_No","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4142db8b-bac9-4b09-95a0-dd9b8e46329a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2492a9da-3f26-4c87-ba3d-97d46e0e7e7c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181012_A_komfortzonankat_nem_is_elhagyni_hanem_ujrarajzolni_kene__Megjelent_a_HVG_Extra_A_No","timestamp":"2018. október. 12. 14:00","title":"A komfortzónánkat nem is elhagyni, hanem újrarajzolni kéne? – Megjelent a HVG Extra A Nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"}]