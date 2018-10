Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9420ad7-02a8-4b3a-a2a6-a107f5c29981","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez csak így megy Miamiban?","shortLead":"Ez csak így megy Miamiban?","id":"20181012_autos_video_miami_lamborghini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9420ad7-02a8-4b3a-a2a6-a107f5c29981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3059293c-5737-4ec5-ae37-b127bdcb7b10","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_autos_video_miami_lamborghini","timestamp":"2018. október. 13. 04:09","title":"Telibe kapott ez a Lamborghini egy autót, majd sofőr egy luxus Mercivel elmenekült - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b38d2da-fc31-4959-9b39-bc303bbb0b8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hologramnak mondott, világturnéra készülő vizuális show formájában keltik életre Amy Winehouse-t. Egész estés koncerttel készülnek a szervezők.","shortLead":"Egy hologramnak mondott, világturnéra készülő vizuális show formájában keltik életre Amy Winehouse-t. Egész estés...","id":"20181012_Feltamasztjak_Amy_Winehouset_turnezni_fog_a_8_eve_meghalt_enekesno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b38d2da-fc31-4959-9b39-bc303bbb0b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc21cbc3-8b06-4664-8588-6fe92117b43e","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Feltamasztjak_Amy_Winehouset_turnezni_fog_a_8_eve_meghalt_enekesno","timestamp":"2018. október. 12. 12:19","title":"Feltámasztják Amy Winehouse-t, hologramturnét szerveznek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d1fe81-298c-4759-bc43-121e28bbd680","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Százezer embert kellene elbocsátani a VW-csoport vezetője szerint, ha elfogadnák az új autók környezetbarátabbá alakításáról szóló terveket.","shortLead":"Százezer embert kellene elbocsátani a VW-csoport vezetője szerint, ha elfogadnák az új autók környezetbarátabbá...","id":"20181011_Tomeges_kirugas_Volkswagen_kornyezetvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50d1fe81-298c-4759-bc43-121e28bbd680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ef7575-902e-493b-badc-ea6a9f235aec","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Tomeges_kirugas_Volkswagen_kornyezetvedelem","timestamp":"2018. október. 11. 16:51","title":"Tömeges kirúgással fenyeget a Volkswagen vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f957131-6bf8-41b0-a443-653408079b0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem pihen a HMD Global, egymás után érkeznek a Nokia márkájú telefonok. Most az olcsóbb készülékek közé érkezett az egészen jó specifikációkkal felruházott Nokia 3.1 Plus.","shortLead":"Nem pihen a HMD Global, egymás után érkeznek a Nokia márkájú telefonok. Most az olcsóbb készülékek közé érkezett...","id":"20181012_nokia_31_plus_olcso_kozepkategorias_telefon_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f957131-6bf8-41b0-a443-653408079b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319bc348-3a6f-4d12-8a51-e069c5780035","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_nokia_31_plus_olcso_kozepkategorias_telefon_android","timestamp":"2018. október. 12. 20:03","title":"Itt a legújabb Nokia telefon, és tényleg nem kerül sokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyorsan meg is osztotta a Facebookon. ","shortLead":"Gyorsan meg is osztotta a Facebookon. ","id":"20181011_Deutsch_Tamas_teljesen_megdobbent_attol_amit_egy_belga_repuloteren_latott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdcd374-e986-4369-b31f-669fc4c978cc","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Deutsch_Tamas_teljesen_megdobbent_attol_amit_egy_belga_repuloteren_latott","timestamp":"2018. október. 11. 19:03","title":"Deutsch Tamás teljesen megdöbbent attól, amit egy belga repülőtéren látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de5363f5-87ef-4b07-a3e0-f1ec38a3b092","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnőnek le kellett mondania a kanadai koncertjét.

","shortLead":"Az énekesnőnek le kellett mondania a kanadai koncertjét.

","id":"20181012_Christina_Aguileranak_elment_a_hangja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de5363f5-87ef-4b07-a3e0-f1ec38a3b092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5165203a-1a0b-46bb-b8e2-41ad2fe3ac16","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Christina_Aguileranak_elment_a_hangja","timestamp":"2018. október. 12. 20:38","title":"Christina Aguilerának elment a hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5767f2fe-c636-48ef-83af-add9816203a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cullinan új plugin verziója várhatóan egyrészt erősebb, másrészt picit tisztább működésű lesz. És hazánkban jó eséllyel zöld rendszámot is kaphat majd.","shortLead":"A Cullinan új plugin verziója várhatóan egyrészt erősebb, másrészt picit tisztább működésű lesz. És hazánkban jó...","id":"20181012_tomegek_kertek_hibrid_loerokkel_erosodik_a_rollsroyce_divatterepjaroja_suv_cullinan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5767f2fe-c636-48ef-83af-add9816203a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef172956-a314-412a-951f-2bd18c6629ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_tomegek_kertek_hibrid_loerokkel_erosodik_a_rollsroyce_divatterepjaroja_suv_cullinan","timestamp":"2018. október. 12. 13:21","title":"Újabb zöld rendszámos: hibrid lóerőkkel erősödhet a Rolls-Royce divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b174c09c-3771-4b6b-a0ab-22659859a9e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már hivatalosan sem a tavaly nyáron kinevezett Heltai Péter utazó nagykövet, hanem az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár egyengeti a Hungary Helps program sorsát. A menekültbefogadás alternatívájaként kiötlött, globális humanitárius akciótervként eladott program mára úgyis kereszténysegítéssé redukálódott, annak ellenére, hogy az Európába menekülők nagy része továbbra is muszlim. ","shortLead":"Már hivatalosan sem a tavaly nyáron kinevezett Heltai Péter utazó nagykövet, hanem az üldözött keresztények...","id":"20181012_Kitettek_a_Hungary_Helps_utazo_nagykovetenek_szuret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b174c09c-3771-4b6b-a0ab-22659859a9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3dd54e-39f3-4d19-ae4a-833894ec44a9","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Kitettek_a_Hungary_Helps_utazo_nagykovetenek_szuret","timestamp":"2018. október. 12. 10:11","title":"Kitette a kormány a Hungary Helps utazó nagykövetének szűrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]