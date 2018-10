Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a786c78-10ad-4b4c-9021-dd5cc1771e5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A reklámújságokra kivetett termékdíj 3,5-szeres emelése nemcsak a nyomdaiparnak jelentene súlyos csapást, de a vásárlók is vesztenének rajta, akár még áremelkedéshez is vezethet a reklámanyagok drágítása. ","shortLead":"A reklámújságokra kivetett termékdíj 3,5-szeres emelése nemcsak a nyomdaiparnak jelentene súlyos csapást, de a vásárlók...","id":"20181013_Kivereztetett_reklamujsagok_Egy_teljes_iparagnak_es_a_vasarloknak_is_betenne_a_kormany_uj_terve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a786c78-10ad-4b4c-9021-dd5cc1771e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd4746a-c79a-4380-a1e6-512f461287c0","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Kivereztetett_reklamujsagok_Egy_teljes_iparagnak_es_a_vasarloknak_is_betenne_a_kormany_uj_terve","timestamp":"2018. október. 13. 16:54","title":"Kivéreztetett reklámújságok? Egy teljes iparágnak és a vásárlóknak is betenne a kormány új terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6413c428-d5b2-4e75-85fe-d4af369ee9e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Holnap rendezik az 5. Rehab Critical Masst a belvárosban.","shortLead":"Holnap rendezik az 5. Rehab Critical Masst a belvárosban.","id":"20181013_Felvonulas_miatt_tobb_utat_is_lezarnak_vasarnap_delutan_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6413c428-d5b2-4e75-85fe-d4af369ee9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61076d8b-103a-4e43-96dc-1b310612df86","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Felvonulas_miatt_tobb_utat_is_lezarnak_vasarnap_delutan_Budapesten","timestamp":"2018. október. 13. 16:56","title":"Felvonulás miatt több utcát is lezárnak vasárnap délután Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Est Mediaból vásárolt, ami most nincs csődeljárás alatt.","shortLead":"Az Est Mediaból vásárolt, ami most nincs csődeljárás alatt.","id":"20181014_andy_vajna_est_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed2c3a1-a9fb-4372-9371-e195d42dd2e8","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_andy_vajna_est_media","timestamp":"2018. október. 14. 14:55","title":"Most tőzsdei céget vett Andy Vajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22eeb521-718d-4e08-897e-bd31fcdc2707","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Város Mindenkié érdekvédő csoport szervezésében tüntetnek a Kossuth téren. Erős mondatokkal.","shortLead":"A Város Mindenkié érdekvédő csoport szervezésében tüntetnek a Kossuth téren. Erős mondatokkal.","id":"20181014_Egy_mondat_a_hajlektalansagban_elok_vedelmeben_tuntetnek_a_fovarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22eeb521-718d-4e08-897e-bd31fcdc2707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3edb0a-f8d7-4334-91bb-0686b53d5f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20181014_Egy_mondat_a_hajlektalansagban_elok_vedelmeben_tuntetnek_a_fovarosban","timestamp":"2018. október. 14. 17:39","title":"„Egy mondat”: a hajléktalanságban élők védelmében tüntetnek a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Eddig 90 ezer családnak adott a kormány családi otthonteremtési támogatást, sokan pedig úgy veszik fel a csokot, hogy későbbre ígérték a gyerekvállalást. Nagy bajban lehetnek, ha mégsem lesz elég gyerekük.","shortLead":"Eddig 90 ezer családnak adott a kormány családi otthonteremtési támogatást, sokan pedig úgy veszik fel a csokot...","id":"20181013_45_ezer_gyerek_vallalasat_igertek_meg_a_csokot_igenylok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24065d4-4d19-4634-80a3-d1608c785073","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_45_ezer_gyerek_vallalasat_igertek_meg_a_csokot_igenylok","timestamp":"2018. október. 13. 12:11","title":"45 ezer gyerek vállalását ígérték meg a csokot igénylők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9d427f-38f5-42e6-a4d5-207809965785","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Etikai Bizottság - jó név lenne.","shortLead":"Etikai Bizottság - jó név lenne.","id":"20181014_ungar_peter_lmp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b9d427f-38f5-42e6-a4d5-207809965785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0e7287-4427-480d-a6c1-f59d641c6162","keywords":null,"link":"/itthon/20181014_ungar_peter_lmp","timestamp":"2018. október. 14. 14:32","title":"Az LMP-n poénkodik Ungár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f755bf-b91d-482b-82e1-63d07d6079ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vegyi anyagoktól mentesnek és biztonságosnak ítélik izraeli kutatók azt a kapszulát, amelyik a székrekedésben szenvedőkön segíthet.","shortLead":"Vegyi anyagoktól mentesnek és biztonságosnak ítélik izraeli kutatók azt a kapszulát, amelyik a székrekedésben...","id":"20181014_izraeli_talalmany_vibralo_kapszula_hashajtasra_hashajto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74f755bf-b91d-482b-82e1-63d07d6079ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba6f12d-caf3-4645-93b7-ea509b880e1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_izraeli_talalmany_vibralo_kapszula_hashajtasra_hashajto","timestamp":"2018. október. 14. 13:03","title":"Hashajtó helyett elég lesz beszedni egy vibráló kapszulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy felmérés szerint legtöbben az akciók miatt csábulnak el, leginkább a budapestiek és a nők esnek áldozatul.","shortLead":"Egy felmérés szerint legtöbben az akciók miatt csábulnak el, leginkább a budapestiek és a nők esnek áldozatul.","id":"20181013_Tudatos_vasarlonak_gondolja_magat_a_magyar_de_meg_mindig_sok_felesleges_dolgot_visz_haza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d20df1-963c-4f7d-abe1-8f91d569a512","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Tudatos_vasarlonak_gondolja_magat_a_magyar_de_meg_mindig_sok_felesleges_dolgot_visz_haza","timestamp":"2018. október. 13. 12:54","title":"Tudatos vásárlónak gondolja magát a magyar, de még mindig sok felesleges dolgot visz haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]