Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14c296c9-5653-47d6-a5f6-ee6772c4ccd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden azon múlik, kisebb vagy nagyobb boltban dolgozik-e valaki. ","shortLead":"Minden azon múlik, kisebb vagy nagyobb boltban dolgozik-e valaki. ","id":"20181015_132_ezer_forint_kulonbseg_is_lehet_a_bolti_eladok_fizetese_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14c296c9-5653-47d6-a5f6-ee6772c4ccd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aedcdc2-71e4-4cbf-9276-438ef5e7d5de","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_132_ezer_forint_kulonbseg_is_lehet_a_bolti_eladok_fizetese_kozott","timestamp":"2018. október. 15. 11:16","title":"132 ezer forint különbség is lehet a bolti eladók fizetése között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9998ffe1-1286-4c14-a2c0-0524eca6a27c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bajorország meghatározó súlyú konzervatív pártja, a CSU elvesztette abszolút parlamenti többségét, így az Angela Merkel kancellár szövetségesének számító párt kénytelen lesz koalíciós partner után nézni. Íme a vasárnapi tartományi választások exit-poll-eredményei:","shortLead":"Bajorország meghatározó súlyú konzervatív pártja, a CSU elvesztette abszolút parlamenti többségét, így az Angela Merkel...","id":"20181014_Elvesztette_az_abszolut_tobbseget_Merkel_bajor_szovetsegese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9998ffe1-1286-4c14-a2c0-0524eca6a27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4806f855-f354-45db-8ea3-167321dbc85f","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_Elvesztette_az_abszolut_tobbseget_Merkel_bajor_szovetsegese","timestamp":"2018. október. 14. 18:32","title":"Exit poll: elvesztette az abszolút többséget Merkel bajor szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08be541-ea98-4b36-9eb4-9cb28e911f07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mobiltelefont akkor is veszélyes a kormány mögött használni, ha a tempó csupán néhány km/h.","shortLead":"Mobiltelefont akkor is veszélyes a kormány mögött használni, ha a tempó csupán néhány km/h.","id":"20181016_tankoltak_a_kis_smartot_amikor_arrebb_lokte_egy_mobilozo_sofor_autoja__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08be541-ea98-4b36-9eb4-9cb28e911f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b665c87-8334-4683-a78e-e570d33163f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_tankoltak_a_kis_smartot_amikor_arrebb_lokte_egy_mobilozo_sofor_autoja__video","timestamp":"2018. október. 16. 06:41","title":"Tankolták a kis Smartot, amikor arrébb lökte egy mobilozó sofőr autója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A benzin ára 398 forintra, a gázolajé 433 forintra változik.","shortLead":"A benzin ára 398 forintra, a gázolajé 433 forintra változik.","id":"20181015_Varjon_szerdaig_a_tankolassal_olcsobb_lesz_a_benzin_es_a_gazolaj_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7626c4b-6042-40a4-8506-15d2d0a95289","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Varjon_szerdaig_a_tankolassal_olcsobb_lesz_a_benzin_es_a_gazolaj_is","timestamp":"2018. október. 15. 13:40","title":"Várjon szerdáig a tankolással, olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már csak egyet kell aludni a Huawei csúcskategóriás készülékének szokásos, őszi bemutatójáig. Az elmúlt hetekben rendszeresen kerültek elő újabb információk a Mate 20 Próról, most azonban egy jellemzően megbízható adatokat szállító forrásból szinte minden kiszivárgott.","shortLead":"Már csak egyet kell aludni a Huawei csúcskategóriás készülékének szokásos, őszi bemutatójáig. Az elmúlt hetekben...","id":"20181015_huawei_mate_20_pro_specifikacio_parameterek_android_csucsmobil_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacf1e2c-37c2-4d31-bff8-61e4ec7089d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_huawei_mate_20_pro_specifikacio_parameterek_android_csucsmobil_okostelefon","timestamp":"2018. október. 15. 17:03","title":"Oda a meglepetés? Minden infó kiszivárgott a Huawei holnap érkező nagyágyújáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány nem változtat a rendszeren, inkább felszámolja az egészet – nyilatkozta Bod Péter Ákos.","shortLead":"A kormány nem változtat a rendszeren, inkább felszámolja az egészet – nyilatkozta Bod Péter Ákos.","id":"20181016_Bod_Peter_Akos_Teljesen_erthetetlen_miert_torlik_el_a_lakastakarekok_allami_tamogatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21059cc-4551-400a-8480-016bd9e450ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Bod_Peter_Akos_Teljesen_erthetetlen_miert_torlik_el_a_lakastakarekok_allami_tamogatasat","timestamp":"2018. október. 16. 06:29","title":"Bod Péter Ákos: Teljesen érthetetlen, miért törlik el a lakástakarékok állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Makai Viktória az egyik legjobb és legeredményesebb ultrafutó itthon. Nemrég megtámadták, és szexuális cselekedetre kényszerítették.","shortLead":"Makai Viktória az egyik legjobb és legeredményesebb ultrafutó itthon. Nemrég megtámadták, és szexuális cselekedetre...","id":"20181016_Ratamadtak_es_meg_akartak_eroszakolni_a_magyar_bajnok_futonot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9e64f8-76ff-406a-9282-cbaf915b8dcb","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Ratamadtak_es_meg_akartak_eroszakolni_a_magyar_bajnok_futonot","timestamp":"2018. október. 16. 11:18","title":"Rátámadtak és meg akarták erőszakolni a magyar bajnok futónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09b013e-aa17-4bfd-ae7a-3b9cba2b8886","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas IQ-koncentráció lesz Budapesten.\r

\r

","shortLead":"Hatalmas IQ-koncentráció lesz Budapesten.\r

\r

","id":"20181015_Par_napra_megugrik_Budapesten_a_nagyon_intelligens_emberek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d09b013e-aa17-4bfd-ae7a-3b9cba2b8886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb65db12-f3b7-4628-9373-c7614976c371","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Par_napra_megugrik_Budapesten_a_nagyon_intelligens_emberek_szama","timestamp":"2018. október. 15. 10:56","title":"Most nagyon megugrik Budapesten az intelligens emberek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]