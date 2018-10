Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca3ddd80-bba0-4ea8-b31d-21fc0f4bd0fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Feltéve, ha egy ember nyerte, és hajlandó 29 éven át felvenni azt, így szólnak ugyanis az amerikai szabályok. De ha így van, akkor közel másfélszer annyi vagyona lett valakinek, mint a felcsúti milliárdosnak.","shortLead":"Feltéve, ha egy ember nyerte, és hajlandó 29 éven át felvenni azt, így szólnak ugyanis az amerikai szabályok. De ha...","id":"20181024_Annyit_nyert_egy_amerikai_a_lotton_hogy_Meszaros_Lorincnel_is_gazdagabb_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca3ddd80-bba0-4ea8-b31d-21fc0f4bd0fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd568bd-de65-41fe-8261-0fcb3264623d","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Annyit_nyert_egy_amerikai_a_lotton_hogy_Meszaros_Lorincnel_is_gazdagabb_lett","timestamp":"2018. október. 24. 13:03","title":"Annyit nyert egy amerikai a lottón, hogy Mészáros Lőrincnél is gazdagabb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az indoklás szerint majd bemutatják a \"reális magyar álláspontot\". Néhány hete még másról beszélt az álláspontot bemutatni kívánó kormány képviselője.","shortLead":"Az indoklás szerint majd bemutatják a \"reális magyar álláspontot\". Néhány hete még másról beszélt az álláspontot...","id":"20181025_Betiltana_a_Fidesz_a_muanyag_zacskokat_de_azert_leszavazta_az_errol_szolo_javaslatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49e5038-b223-47c7-92fb-1e83984e413f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Betiltana_a_Fidesz_a_muanyag_zacskokat_de_azert_leszavazta_az_errol_szolo_javaslatot","timestamp":"2018. október. 25. 11:38","title":"Betiltaná a Fidesz a műanyag zacskókat, de nem szavazta meg az erről szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 7-es erősségű földmozgás miatt Zákinthosz szigetén több helyről is áramkimaradásról jelentettek. Sérültekről nincs hír. ","shortLead":"A 7-es erősségű földmozgás miatt Zákinthosz szigetén több helyről is áramkimaradásról jelentettek. Sérültekről nincs...","id":"20181026_Eros_foldrenges_volt_Gorogorszag_nyugati_reszen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc10c3e-bd93-4c09-9c7b-107dee5795de","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_Eros_foldrenges_volt_Gorogorszag_nyugati_reszen","timestamp":"2018. október. 26. 05:05","title":"Erős földrengés volt Görögország nyugati részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671bd7ad-dbda-43fc-ae61-7fe7e12bc315","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Repülőszőnyeghez hasonló, tökéletesen négyszögletes jéghegyre bukkant a NASA antarktiszi kutatócsoportja. A felfedezés a még sokat látott szakembereket is meglepte. Nagyban is mutatjuk. ","shortLead":"Repülőszőnyeghez hasonló, tökéletesen négyszögletes jéghegyre bukkant a NASA antarktiszi kutatócsoportja. A felfedezés...","id":"20181024_nasa_operation_icebridge_tablas_jeghegy_jegtabla_antarktisz_larsen_c_selfjeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=671bd7ad-dbda-43fc-ae61-7fe7e12bc315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc5ac20-5846-4c2a-b606-6ecb9653f490","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_nasa_operation_icebridge_tablas_jeghegy_jegtabla_antarktisz_larsen_c_selfjeg","timestamp":"2018. október. 24. 19:03","title":"Olyat láttak az Antarktiszon, hogy még a NASA sokat tapasztalt szakemberei is meglepődtek – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392b9dbd-017c-495a-9090-52f0560a27ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új autó az egyik legkívánatosabb fogyasztói termék a többség számára, amit azért alapvetően elég ritkán érhetünk el. Az utcán látott modellek közül nyilván sok elnyeri tetszésünket, de vélhetően nem hozza úgy az élet, hogy bele is ülhessünk mindegyikbe. Egy autókiállítás a legjobb alkalom arra, hogy testközelből is meg lehessen nézni egy-egy autótípust, megismerni, milyenek az éppen aktuálisan legújabb modellek. ","shortLead":"Egy új autó az egyik legkívánatosabb fogyasztói termék a többség számára, amit azért alapvetően elég ritkán érhetünk...","id":"20181025_BPAS_2018","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=392b9dbd-017c-495a-9090-52f0560a27ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6512bf98-0931-4dfc-8086-b83880ffa9db","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_BPAS_2018","timestamp":"2018. október. 25. 18:45","title":"A 15 legjobban várt autó a Budapest Autó Show-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20c6fb0d-570f-4db7-a71d-01ce820d36da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a szoftveres újdonságokról szól majd a dél-koreai gyártó novemberi fejlesztői konferenciája. Ezt most már egy sejtelmes, de érthető meghívó is alátámasztja. ","shortLead":"Nem csak a szoftveres újdonságokról szól majd a dél-koreai gyártó novemberi fejlesztői konferenciája. Ezt most már...","id":"20181024_samsung_galaxy_f_flexibilis_kepernyo_hajlithato_telefon_dj_koh_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20c6fb0d-570f-4db7-a71d-01ce820d36da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c7848b-80f2-4bda-b122-361123e93045","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_samsung_galaxy_f_flexibilis_kepernyo_hajlithato_telefon_dj_koh_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2018. október. 24. 13:03","title":"Tényleg jön a Samsung összehajtható telefonja, kiküldték a meghívókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e988b6-7842-4f0b-bffe-796eefa7cc65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Kína és két különleges közigazgatási területe, Hongkong és Makaó közötti gigantikus új híd egyesek szerint a három hídfő közötti gazdasági együttműködés szimbóluma, ám kritikusai biztosak abban, hogy Kína így láncolná magához a két üzleti fellegvárat.\r

","shortLead":"A Kína és két különleges közigazgatási területe, Hongkong és Makaó közötti gigantikus új híd egyesek szerint a három...","id":"20181024_a_vilag_leghosszabb_tengeri_hidja_hongkong_makao_ami_valojaban_Kina_trojai_falova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47e988b6-7842-4f0b-bffe-796eefa7cc65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e975e3e6-a7f8-4ff3-a8e7-743a5b56a66b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181024_a_vilag_leghosszabb_tengeri_hidja_hongkong_makao_ami_valojaban_Kina_trojai_falova","timestamp":"2018. október. 24. 15:07","title":"Páratlan építmény, de kérdés, megoszt vagy összeköt a világ leghosszabb tengeri hídja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79eb5bf-f354-4777-a1aa-35e3976ebde7","c_author":"Bausch + Lomb","category":"brandcontent","description":"Sokszor homályosan lát, talán még égő, szúró érzést is tapasztal a szeménél? A szárazszem-szindróma a változókor egyik tünete is lehet a többi egyéb panasz mellett. Cikkünkben elmondjuk, mit tehetünk, ha már a könnyünk sem úgy folyik, ahogy azt megszoktuk…","shortLead":"Sokszor homályosan lát, talán még égő, szúró érzést is tapasztal a szeménél? A szárazszem-szindróma a változókor egyik...","id":"20181019_Valtozokor_is_okozhatja__Kevesbe_ismert_tenyek_a_szemszarazsagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f79eb5bf-f354-4777-a1aa-35e3976ebde7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecef60a-f775-4958-ba56-72c29b75c1ff","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181019_Valtozokor_is_okozhatja__Kevesbe_ismert_tenyek_a_szemszarazsagrol","timestamp":"2018. október. 26. 07:30","title":"Változókor is okozhatja – Kevésbé ismert tények a szemszárazságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]