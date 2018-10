Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5a80941-dd7e-404f-90da-9e386c0c6739","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyugaton szokványos, Magyarországon példa nélküli volt az újrapozicionálás.","shortLead":"Nyugaton szokványos, Magyarországon példa nélküli volt az újrapozicionálás.","id":"20181025_Uj_plazanevet_tanulhatnak_meg_a_budapestiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5a80941-dd7e-404f-90da-9e386c0c6739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9146e25b-4078-4450-b6d9-03a237aef516","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Uj_plazanevet_tanulhatnak_meg_a_budapestiek","timestamp":"2018. október. 25. 14:09","title":"Új plázanevet tanulhatnak meg a budapestiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Csütörtök estétől péntek estig számos olasz vasútvonalon szünetel a forgalom, pénteken napközben a római és milánói tömegközlekedés is leáll.","shortLead":"Csütörtök estétől péntek estig számos olasz vasútvonalon szünetel a forgalom, pénteken napközben a római és milánói...","id":"20181025_Gigasztrajk_lesz_Olaszorszagban_Roma_Milano_es_a_vasut_is_erintett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a2022d-d66d-454e-b5c2-30f27d63cf07","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Gigasztrajk_lesz_Olaszorszagban_Roma_Milano_es_a_vasut_is_erintett","timestamp":"2018. október. 25. 16:42","title":"Gigasztrájk lesz Olaszországban, Róma, Milánó és a vasút is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum és az LMP ifjúsági szervezete is demonstrációt hirdetett meg, miután kiderült, ha egy hónap alatt nincs megállapodás a kormánnyal, költözik a CEU.","shortLead":"A Momentum és az LMP ifjúsági szervezete is demonstrációt hirdetett meg, miután kiderült, ha egy hónap alatt nincs...","id":"20181025_Nem_adjuk_a_CEUt__tuntetest_szerveznek_az_egyetem_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1edb96b-b668-471b-83eb-c34fc4803298","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Nem_adjuk_a_CEUt__tuntetest_szerveznek_az_egyetem_mellett","timestamp":"2018. október. 25. 13:41","title":"„Nem adjuk a CEU-t” – tüntetést szerveznek az egyetem mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c23d144-2a7e-41fe-b9da-cb7255722937","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A közvetlenül a Mars felszíne alatt található sós víz elegendő oxigénnel szolgálhat egy olyasfajta mikrobiális élet támogatásához, amely évmilliárdokkal ezelőtt alakult ki és virágzott a Földön – állítják kutatók, akik szerint a vörös bolygó néhány pontján még akár az olyan primitív, többsejtű teremtmények számára is elegendő lehet az oxigén, mint a szivacsállatok.","shortLead":"A közvetlenül a Mars felszíne alatt található sós víz elegendő oxigénnel szolgálhat egy olyasfajta mikrobiális élet...","id":"20181027_mars_sos_viz_oxigen_elet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c23d144-2a7e-41fe-b9da-cb7255722937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abf26d3-0596-4d07-936b-0935960bd2f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181027_mars_sos_viz_oxigen_elet","timestamp":"2018. október. 27. 13:03","title":"Annyi sós víz van a Marson, hogy akár működhet is az élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e","c_author":"Zgut Edit","category":"vilag","description":"Budapest és Varsó keményen védi korrupt rezsimjét. Mit tehet még az EU?","shortLead":"Budapest és Varsó keményen védi korrupt rezsimjét. Mit tehet még az EU?","id":"20181026_Ellenszerek_illiberalizmusra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6991a8-78c6-4784-9b34-afdd34411080","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_Ellenszerek_illiberalizmusra","timestamp":"2018. október. 26. 08:35","title":"Ellenszerek illiberalizmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Pert nyertem a közmédiával szemben, 2 millió forint sérelemdíjat kell fizetniük. És négy adásban le kell hozniuk, hogy minden szavuk hazugság volt” – közölte Facebook-oldalán Juhász.","shortLead":"„Pert nyertem a közmédiával szemben, 2 millió forint sérelemdíjat kell fizetniük. És négy adásban le kell hozniuk...","id":"20181026_Ketmilliot_fizet_a_kozmedia_Juhasz_Peternek_negyszer_bemondjak_bocsanat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69877bf6-7bba-49d8-95d0-67d8b2699a23","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Ketmilliot_fizet_a_kozmedia_Juhasz_Peternek_negyszer_bemondjak_bocsanat","timestamp":"2018. október. 26. 13:11","title":"Kétmilliót fizet a közmédia Juhász Péternek, négyszer bemondják, bocsánat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abc00d0-b97a-4372-a9af-4c9e814d17c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Innen már csak egy lépés a vádemelés.","shortLead":"Innen már csak egy lépés a vádemelés.","id":"20181026_Mar_az_ugyeszsegen_van_a_Dozsa_Gyorgy_uti_gazolo_ugye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7abc00d0-b97a-4372-a9af-4c9e814d17c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9297917-fbad-48a8-ba7b-29d96ba9eae5","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Mar_az_ugyeszsegen_van_a_Dozsa_Gyorgy_uti_gazolo_ugye","timestamp":"2018. október. 26. 19:10","title":"Már az ügyészségen van a Dózsa György úti gázoló ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfa5518-3d20-4fde-9094-dff9189be31c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét tüntettek a CEU mellett, miután Michael Ignatieff, a CEU rektora csütörtökön bejelentette, az egyetem Bécsbe költözteti az amerikai diplomák kiadását, ha egy hónapon belül a kormány nem írja alá a megállapodást az egyetemmel. Az egyetem Nádor utcai épülete elé péntek estére a Momentum Mozgalom hirdetett meg tüntetést. Az eseményről szóló beszámolónkat alább olvashatják.","shortLead":"Ismét tüntettek a CEU mellett, miután Michael Ignatieff, a CEU rektora csütörtökön bejelentette, az egyetem Bécsbe...","id":"20181026_Ismet_tuntetnek_a_CEUert__percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bfa5518-3d20-4fde-9094-dff9189be31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c413f411-bd26-4f5b-a893-84d60ce40e3d","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Ismet_tuntetnek_a_CEUert__percrol_percre","timestamp":"2018. október. 26. 18:06","title":"\"Orbán azt akarja, hogy kussoljunk\" - a CEU-ért tüntettek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]