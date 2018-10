Korábban mi is megírtuk, hogy tulajdonosa eladta az ismert Centrál Kávéházat, de akkor még csak annyit lehetett tudni, hogy a Matild-palota tulajdonosi köréhez tartozó török és magyar magánszemélyeké lett az üzlet. Most az Átlátszó kiderítette, hogy pontosan kiről is van szó: a portál azt írja, hogy nem csak a kávéház, de a fölötte lévő irodaház is Recep Tayyip Erdogan török elnök egyik párttársáé lett.

Az épületet már tavaly megszerezte Hasan Özyer politikus-üzletember. Egy török–magyar magazin korábban a török külügyminiszter jó barátjaként írt Özyerről, aki idén nyárig Erdogan pártja, az Igazság és Fejlődés parlamenti képviselője volt.

Az égei-tengeri turistaparadicsomban, Fethiyében működő üzletembernek a Matild-projekt kezdetekor arra is volt gondja, hogy saját települését testvérvárosi kapcsolatba terelje Hévízzel. Aztán 2017 elején – miként az Átlátszó most észrevette – megvásárolta a Centrál Kávéház fölötti teljes irodaházat. A bizniszt Özyer a magyar bejegyzésű Kuantum Property Kft.-n keresztül bonyolította, melynek anyacége egy hozzá tartozó fethiyei társaság. Özyer és huszonéves gyermekei azóta már egy saját építő-vagyonkezelő vállalatot is bejegyeztettek az irodaházba Oregon Construction Kft. néven.

Az Átlátszó emlékeztet, hogy míg a Ferenciek terét szegélyező exkluzív paloták közül a Matildot és a Centrált törökök hódították meg az elmúlt években, a Kossuth Lajos utca túloldalán néhány bennfentes arab befektető alkothat nagyot magyar kormányzati háttérrel: a külügyi tárca Eximbankja korábban 7 milliárd forintnyi versenyképességet javító belföldi beruházási hitellel dobta meg a Párisi udvart luxushotellé, üzletközponttá alakító Párizs Property Kft.-t, mely az emírségi illetőségű Majdi Ayesh érdekeltsége.