Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akartak valós kárt okozni egymásnak a magyarok és az oroszok, miközben a felszínen látványos volt a keménykedés – állítja a Direkt36.","shortLead":"Nem akartak valós kárt okozni egymásnak a magyarok és az oroszok, miközben a felszínen látványos volt a keménykedés –...","id":"20181029_Csak_szinjatek_volt_az_oroszmagyar_kemenykedes_a_Szkripalbotranyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828d9a42-ad0f-480a-a376-45af0e321042","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Csak_szinjatek_volt_az_oroszmagyar_kemenykedes_a_Szkripalbotranyban","timestamp":"2018. október. 29. 08:25","title":"Csak színjáték volt az orosz-magyar keménykedés a Szkripal-botrányban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd5aa79-1084-4a8d-83b6-d57e0c7762a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Segít, ahol tud. Most Mészáros Lőrinc Echo Tv-jében beszélt a Mikulásgyárról, aminek szervezésében ő is, Sarka Kata is besegít.","shortLead":"Segít, ahol tud. Most Mészáros Lőrinc Echo Tv-jében beszélt a Mikulásgyárról, aminek szervezésében ő is, Sarka Kata is...","id":"20181029_Rogan_Cecilia_szegenyeknek_ajandekozza_a_gyerekek_megunt_jatekait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bd5aa79-1084-4a8d-83b6-d57e0c7762a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4246a29a-ad3a-4b56-907a-8d2aec223f93","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Rogan_Cecilia_szegenyeknek_ajandekozza_a_gyerekek_megunt_jatekait","timestamp":"2018. október. 29. 11:11","title":"Rogán Cecília szegényeknek ajándékozza a gyerekek megunt játékait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6355e676-fffe-4eaa-9074-8920cef26833","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A rajongók milliói által visszafojtott lélegzettel várt Bohém rapszódia kockáztatni nem merő, látványos tisztelgés minden idők egyik legnagyobb frontembere előtt – Rami Malek kétségtelenül nagyszerű, szimbolikusan is magányos alakításával. Kritika.","shortLead":"A rajongók milliói által visszafojtott lélegzettel várt Bohém rapszódia kockáztatni nem merő, látványos tisztelgés...","id":"20181029_Freddie_Mercury_halhatatlan_de_nem_azert_mert_jatekfilmet_csinaltak_rola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6355e676-fffe-4eaa-9074-8920cef26833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284f9ef4-d45a-4bfa-9490-eefbbce04459","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Freddie_Mercury_halhatatlan_de_nem_azert_mert_jatekfilmet_csinaltak_rola","timestamp":"2018. október. 29. 20:00","title":"Freddie Mercury halhatatlan, de a róla szóló mozi nem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579f2e80-2bce-4e94-9c36-d485c552b86e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most először szólalt meg a bíróságon Eryn Jean Norvill színésznő, aki szerint Geoffrey Rush szándékosan fogta meg a mellét egy előadás közben.","shortLead":"Most először szólalt meg a bíróságon Eryn Jean Norvill színésznő, aki szerint Geoffrey Rush szándékosan fogta meg...","id":"20181030_Geoffrey_Rusht_mar_szandekos_fogdosassal_vadolja_kollegaja_a_birosagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=579f2e80-2bce-4e94-9c36-d485c552b86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b3e9c6-bf02-4215-a487-5f0fb2a5bf67","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Geoffrey_Rusht_mar_szandekos_fogdosassal_vadolja_kollegaja_a_birosagon","timestamp":"2018. október. 30. 12:21","title":"Geoffrey Rusht már szándékos fogdosással vádolja kollégája a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c68f23-7011-41ec-a910-ee8532a42783","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Karl Lagerfeld üzletében 13. és 14. havi fizetésről is szó van.","shortLead":"Karl Lagerfeld üzletében 13. és 14. havi fizetésről is szó van.","id":"20181029_Tobb_mint_felmiliot_kereshet_eladokent_Parndorfban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3c68f23-7011-41ec-a910-ee8532a42783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3663ce5b-e815-4530-875f-26d176b97770","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Tobb_mint_felmiliot_kereshet_eladokent_Parndorfban","timestamp":"2018. október. 29. 10:02","title":"Több mint félmiliót kereshet eladóként Parndorfban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c1f782-8f7a-48a4-8f85-213cdb9d6895","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a szupererős kivitelből nagyon keveset gyártottak, így alaposan meg is kérik a jó állapotú példányok árát.","shortLead":"Ebből a szupererős kivitelből nagyon keveset gyártottak, így alaposan meg is kérik a jó állapotú példányok árát.","id":"20181030_16_eves_ez_a_kis_renault_clio_megis_8_millio_forintot_erhet_v6_arveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c1f782-8f7a-48a4-8f85-213cdb9d6895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2545a3-a11a-4f53-8bf0-70d8b4c26bd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181030_16_eves_ez_a_kis_renault_clio_megis_8_millio_forintot_erhet_v6_arveres","timestamp":"2018. október. 30. 11:21","title":"16 éves ez a kis Renault Clio, mégis 8 millió forintot érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef868ce-1e51-44e4-8f7e-873b7fdc5bd4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Annyit nem ér, mint a piros, de jó pénzt fog hozni.","shortLead":"Annyit nem ér, mint a piros, de jó pénzt fog hozni.","id":"20181028_Elarverezik_Michael_Jackson_fekete_dzsekijet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cef868ce-1e51-44e4-8f7e-873b7fdc5bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4f6804-3a35-44dd-82d6-b638a009e919","keywords":null,"link":"/elet/20181028_Elarverezik_Michael_Jackson_fekete_dzsekijet","timestamp":"2018. október. 28. 19:31","title":"Elárverezik Michael Jackson fekete dzsekijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f52b9b-f4ff-4ced-a890-9badb3723e54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európa egyik konyhaművészeti szempontból legmagasabbra értékelt országában, Franciaországban, az utóbbi öt évben jelentősen csökkent a minőségi marhahús fogyasztása. Sokan megállítanák a folyamatot, van is rá receptjük.","shortLead":"Európa egyik konyhaművészeti szempontból legmagasabbra értékelt országában, Franciaországban, az utóbbi öt évben...","id":"20181029_Uj_vilag_jon_a_marhakra_a_francia_miniszter_milliardos_tamogatast_igert_hozza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6f52b9b-f4ff-4ced-a890-9badb3723e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5940c94-2faa-4603-ba42-3b5834bac03c","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Uj_vilag_jon_a_marhakra_a_francia_miniszter_milliardos_tamogatast_igert_hozza","timestamp":"2018. október. 29. 07:45","title":"Új világ jön a marhákra, a francia miniszter milliárdos támogatást ígért hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]