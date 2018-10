Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d63ae37d-85b9-4e90-a3f1-22d8233d3d2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakály megbízatása idén év végén lejár, de újra pályázni akar a Veritas Intézet vezetésére. ","shortLead":"Szakály megbízatása idén év végén lejár, de újra pályázni akar a Veritas Intézet vezetésére. ","id":"20181029_Maradna_a_kormany_altal_letrehozott_intezete_elen_Szakaly_Sandor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d63ae37d-85b9-4e90-a3f1-22d8233d3d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b6b38f-7122-4269-8818-675c0994bc7c","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Maradna_a_kormany_altal_letrehozott_intezete_elen_Szakaly_Sandor","timestamp":"2018. október. 29. 10:26","title":"Maradna a kormány által létrehozott intézete élén Szakály Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fcf0c5-b9c4-4f75-9cf5-e80423c25fd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a hatalmas teherautó-abroncs olyan sokba kerül, hogy meg sem fordul senki fejében, hogy egy kisebb-nagyobb probléma miatt kidobják.","shortLead":"Ez a hatalmas teherautó-abroncs olyan sokba kerül, hogy meg sem fordul senki fejében, hogy egy kisebb-nagyobb probléma...","id":"20181029_a_nap_videoja_igy_javitanak_egy_meregdraga_autogumit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86fcf0c5-b9c4-4f75-9cf5-e80423c25fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1948b4-84e3-4bce-a896-9e0217292529","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_a_nap_videoja_igy_javitanak_egy_meregdraga_autogumit","timestamp":"2018. október. 29. 08:21","title":"A nap videója: így javítanak egy méregdrága autógumit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a721b49c-f4fe-4686-8c82-28abe0b3966d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elsöprő sikere van a helyi nudista kiállításnak.","shortLead":"Elsöprő sikere van a helyi nudista kiállításnak.","id":"20181029_Csak_meztelenul_lehet_megnezni_egy_uj_kiallitast_Kolumbiaban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a721b49c-f4fe-4686-8c82-28abe0b3966d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002a755d-a341-47a9-9ee1-23fc107d05ea","keywords":null,"link":"/elet/20181029_Csak_meztelenul_lehet_megnezni_egy_uj_kiallitast_Kolumbiaban__video","timestamp":"2018. október. 29. 17:20","title":"Csak meztelenül lehet megnézni egy új kiállítást Kolumbiában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536018bc-c5d9-499c-8329-d5dcfb130091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Esik az eső, és 17 fok van reggel 5:15-kor Budapesten, és ugyanez várható egésznap, sőt, délután még sütni is fog a nap, és marad a meleg délies szél is.","shortLead":"Esik az eső, és 17 fok van reggel 5:15-kor Budapesten, és ugyanez várható egésznap, sőt, délután még sütni is fog...","id":"20181030_Igen_oktober_30a_van_es_nem_on_teved_ha_majus_30anak_tunik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=536018bc-c5d9-499c-8329-d5dcfb130091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00df6b9-01fc-4059-b864-60189adc77da","keywords":null,"link":"/idojaras/20181030_Igen_oktober_30a_van_es_nem_on_teved_ha_majus_30anak_tunik","timestamp":"2018. október. 30. 05:17","title":"Igen, október 30-a van, és nem ön téved, ha május 30-án érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6d5227-c787-41e7-9d01-12fda6746852","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google minden népszerű új telefon esetében kötelezi a mobilgyártókat arrra, hogy két éven át frissítsék az eszköz szoftverét – derül ki egy kiszivárgott dokumentumból.","shortLead":"A Google minden népszerű új telefon esetében kötelezi a mobilgyártókat arrra, hogy két éven át frissítsék az eszköz...","id":"20181029_google_android_biztonsagi_frissites_szerzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e6d5227-c787-41e7-9d01-12fda6746852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5e4dd0-2c73-4586-be83-2791dddd8410","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_google_android_biztonsagi_frissites_szerzodes","timestamp":"2018. október. 29. 11:03","title":"Jó hír az androidosoknak: kötelező a gyártóknak frissíteniük a telefon szoftverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A legtöbb ember bele sem gondol és fel sem fogja, milyen veszélyeknek van kitéve, amikor internetezik, ezen a téren is van még dolga a nagy technológiai vállalatoknak – véli Mark Risher, a Google biztonsági megoldásokért felelős termékfejlesztési igazgatója. A szakemberrel a vállalat londoni központjában beszélgettünk.","shortLead":"A legtöbb ember bele sem gondol és fel sem fogja, milyen veszélyeknek van kitéve, amikor internetezik, ezen a téren is...","id":"20181029_google_kiberbiztonsag_mark_risher_jelszavak_titan_key_tobbfaktoros_azonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcf4bd2-5f48-4e3c-af09-51759fd03f42","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_google_kiberbiztonsag_mark_risher_jelszavak_titan_key_tobbfaktoros_azonositas","timestamp":"2018. október. 29. 10:03","title":"Már nem hisz a jelszavakban a Google – igaz, abban sem, hogy ne kellenének jelszavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Hertha edzője szerint sok a rutintalan játékos, így Rossinak nincs könnyű dolga, de ha az olasz trénert hagyják dolgozni, az Eb-selejtezőkre összeállhat egy működőképes csapat.","shortLead":"A Hertha edzője szerint sok a rutintalan játékos, így Rossinak nincs könnyű dolga, de ha az olasz trénert hagyják...","id":"20181029_Dardai_ad_meg_egy_eselyt_a_magyar_futballnak_de_ha_nem_lesz_valtozas_nem_segit_tobbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5244d52f-ecc3-41b2-99ad-fb8c14128992","keywords":null,"link":"/sport/20181029_Dardai_ad_meg_egy_eselyt_a_magyar_futballnak_de_ha_nem_lesz_valtozas_nem_segit_tobbe","timestamp":"2018. október. 29. 10:47","title":"Dárdai ad még egy esélyt a magyar futballnak, de ha nem lesz változás, nem segít többé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook-oldalán reagált a vele kapcsolatos hírekre a mentelmi jogától hétfőn megfosztott kormánypárti képviselő. ","shortLead":"Facebook-oldalán reagált a vele kapcsolatos hírekre a mentelmi jogától hétfőn megfosztott kormánypárti képviselő. ","id":"20181029_simonka_gyorgy_fidesz_mentelmi_jog_felfuggesztese_parlament_orszaggyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad2af20-8b15-4229-b6b7-2817d14194fe","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_simonka_gyorgy_fidesz_mentelmi_jog_felfuggesztese_parlament_orszaggyules","timestamp":"2018. október. 29. 17:56","title":"Simonka: Jelentkeztem a hatóságoknál, készen állok megvédeni az igazamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]