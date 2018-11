Az ország 500 legnagyobb árbevételű cége közül 211 budapesti, 68 pedig Pest megyei. A HVG Top500-as listáján jól látszik, mekkora a különbség az egyes megyék között.

Az országban nyolc olyan megye is van, ahonnan tíz cég sem került be a Top 500-ba. Igaz, olyan legalább nincs, ahonnan egyetlen sem fért volna be a felsorolásba, még Nógrádból is bekerült oda két vállalat. Más szempontból viszont Zala áll a legrosszabbul: az ottani legnagyobb árbevételű cég, a Gartner Intertrans Hungária Kft. csak a 273. a listán, ennyire rosszul egyetlen más megye első helyezettje sem áll.

A lista első 10 helyezettjéből négy budapesti, hat vidéki. A Top 100-ban pontosan 50-50 az eloszlás Budapest és a vidék között. Igaz, úgy nézve már újra látszik a központi régió nagy fölénye, ha hozzátesszük, hogy az 50 vidékiből 13 Pest megyei.

Regionális szinten a Dél-Dunántúl helyzete a legrosszabb: Tolnából 4, Baranyából 5, Somogyból 6 vállalat került fel az 500-as listára. A közép-magyarországi régió mellett a Közép-Dunántúl az egyetlen, amelynek minden megyéje legalább két számjegyű eredményt elért.

