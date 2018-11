Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"734de27f-ae29-499a-9cfd-a23ffe24a49f","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Attila, a hunok királya és Drakula is az „ősük” volt, ha úgy alakult, vidáman ugratták egymást Mária Teréziával, udvaruknál pedig nem kisebb kaliberű zeneszerző tevékenykedett, mint Joseph Haydn. Ők voltak a híres Esterházyak. Ám ismerjük-e őket igazán, különösen a róluk fennmaradt, nem egyszer szórakoztató anekdotákat? ","shortLead":"Attila, a hunok királya és Drakula is az „ősük” volt, ha úgy alakult, vidáman ugratták egymást Mária Teréziával...","id":"feelaustria_20181030_5_sosem_hallott_tortenet_az_Esterhazy_csaladrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=734de27f-ae29-499a-9cfd-a23ffe24a49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ed4c15-3066-4c94-ab9e-b48259518009","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181030_5_sosem_hallott_tortenet_az_Esterhazy_csaladrol","timestamp":"2018. november. 10. 07:30","title":"5 sosem hallott történet az Esterházy családról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"c56a5cd3-1008-4642-aef1-6a76ab03b66b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A páciens gyógyszert akart felíratni.","shortLead":"A páciens gyógyszert akart felíratni.","id":"20181108_Szaradt_parizsi_egerurulek_pelenkacsomag_video_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c56a5cd3-1008-4642-aef1-6a76ab03b66b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95adb48b-e0d8-4796-a097-0495b7feb42c","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Szaradt_parizsi_egerurulek_pelenkacsomag_video_korhaz","timestamp":"2018. november. 08. 13:40","title":"Száradt párizsit akart levideózni a kórházban, mire megmutatták neki az egérürülékes pelenkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Downing Street rögtön visszautasította a követelést. ","shortLead":"A Downing Street rögtön visszautasította a követelést. ","id":"20181109_Kilepett_a_brit_kormanybol_es_uj_Brexitnepszavazast_kovetel_Boris_Johnson_occse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768391e0-7d58-4dd1-b40a-f14165b7199c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Kilepett_a_brit_kormanybol_es_uj_Brexitnepszavazast_kovetel_Boris_Johnson_occse","timestamp":"2018. november. 09. 18:43","title":"Kilépett a brit kormányból és új Brexit-népszavazást követel Boris Johnson öccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aecdf4a6-2afe-4b80-8330-de5c63039160","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak bízni tudunk abban, hogy megtréfálták a keresőóriás kamerás autóját, és nem történt komoly baleset.","shortLead":"Csak bízni tudunk abban, hogy megtréfálták a keresőóriás kamerás autóját, és nem történt komoly baleset.","id":"20181109_a_nap_fotoja_foldon_fekvo_zalai_biciklis_a_google_terkepen_maps","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aecdf4a6-2afe-4b80-8330-de5c63039160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8857aea-8e6e-4129-9cd8-748b7ef4b38b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181109_a_nap_fotoja_foldon_fekvo_zalai_biciklis_a_google_terkepen_maps","timestamp":"2018. november. 09. 06:41","title":"A nap fotói: földön fekvő biciklisek a Google magyar térképén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7df4c5-889b-4edc-953c-e0970a8019b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20181109_Ujra_eladta_a_sirkoves_a_temetokbol_lopott_vazakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f7df4c5-889b-4edc-953c-e0970a8019b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c5ee6f-3751-43b4-999b-1ddf6207e7db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Ujra_eladta_a_sirkoves_a_temetokbol_lopott_vazakat","timestamp":"2018. november. 09. 14:44","title":"Újra eladta a sírköves a temetőkből lopott vázákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA kutatói október elején vették észre a repedést, mostanra pedig le is vált a jéghegy a Pine Island-gleccserről.","shortLead":"A NASA kutatói október elején vették észre a repedést, mostanra pedig le is vált a jéghegy a Pine Island-gleccserről.","id":"20181110_antarktisz_jeghegy_nasa_foto_pine_island_gleccser_b46_jeghegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93364ad5-b335-4e49-b45c-7742c800f3ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_antarktisz_jeghegy_nasa_foto_pine_island_gleccser_b46_jeghegy","timestamp":"2018. november. 10. 09:03","title":"Akkora jéghegy szakadt le az Antarktiszról, mint fél Budapest – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b1110a-82d1-4617-bf1c-7772a19f4c11","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nikola Gruevszkinek hamarosan börtönbe kell vonulnia, de a macedón parlament nem szavazta meg mandátumának visszavonását.","shortLead":"Nikola Gruevszkinek hamarosan börtönbe kell vonulnia, de a macedón parlament nem szavazta meg mandátumának...","id":"20181109_Bortonbuntetesre_iteltek_megis_kepviselo_maradhat_Orban_macedon_szovetsegese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22b1110a-82d1-4617-bf1c-7772a19f4c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc039188-dddb-4852-9359-7152b1ad6ff7","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Bortonbuntetesre_iteltek_megis_kepviselo_maradhat_Orban_macedon_szovetsegese","timestamp":"2018. november. 09. 20:30","title":"Börtönbüntetésre ítélték, mégis képviselő maradhat Orbán macedón szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee94665-408e-4a86-bc3f-8163484f6bf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült, a Paris Saint-Germain játékosainak szerződésében van egy kitétel, amely kimondja, hogy köszönteniük kell a szurkolókat, és ezért bizonyos összegeket is kapnak havonta. ","shortLead":"Kiderült, a Paris Saint-Germain játékosainak szerződésében van egy kitétel, amely kimondja, hogy köszönteniük kell...","id":"20181109_Neymar_tobb_mint_120_millio_forintot_kap_havonta_csak_hogy_koszontse_a_kozonseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aee94665-408e-4a86-bc3f-8163484f6bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d13823-ed42-400e-9bc3-815ad7b55a51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Neymar_tobb_mint_120_millio_forintot_kap_havonta_csak_hogy_koszontse_a_kozonseget","timestamp":"2018. november. 09. 15:33","title":"Neymar havi 120 millió forintot kap, csak hogy tapsoltassa a közönséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]