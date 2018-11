Egy családi ház a központja, nyilvánosan elérhető telefonszáma pedig egyáltalán nincs annak a nyírségi kft.-nek, amelyet az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. szerződtetett arra, hogy vegye át több százezer ügyfél díjfizetési ügyét. A megbízás szerint a Pepp and Cars Kft.-nek kell csinálnia valamit a kukaholding felhalmozódott szemétdíjtartozásaival. A négyfős Pepp and Cars Kft. a Díjbeszedő Zrt.-vel közösen 7,6 milliárd forintot nyert el az NHKV Zrt. 2017. végén kiírt közbeszerzésén.

A 24.hu emlékeztet, a kukaholding a maga 160 fős apparátusával és a Garancsi István üzlettársai által 700 millió forintért leszállított számlázási és nyilvántartási szoftverével képtelen volt úrrá lenni a helyzeten. Már fennállása első évében óriási kintlevőségeket halmozott fel. A díjbeszedés 2016-os központosítása miatt országszerte nagyot zuhant a fizetési hajlandóság. A számlázó szoftver sem működött igazán, ezért hónapokat, sőt volt, ahol több mint egy évet késett a csekkek kiküldése, ezért szervezték ki a feladatot.

A lap azt írja, olyan kisvállalkozásról van szó, amely 2016-ban még csak 19 milliós forgalmat bonyolított, és korábban élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozott a Nyíregyháza közelében fekvő Balkányban.

A 24.hu meg is kérdezte a Díjbeszedő Zrt. vezérigazgatóját, Kálmán Lászlót, vajon mit tudott a korábban kis vidéki kft., és milyen üzleti előnyöket reméltek bevonásától. Válasz egyelőre nem érkezett. Az is kiderült, hogy a Pepp and Cars egy áttekinthetetlen céghálót hozott létre, alvállalkozókat vett fel, az alvállalkozók pedig további alvállalkozókat szerveztek be. Vagyis máig nem sikerült nyilvánosságra hozni, hogy mely vállalkozások kezelték az ügyfelek adatait és az NHKV pénzét.