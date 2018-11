Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7329fec0-52ab-4e1f-83a3-ed2956ae7ec8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány átláthatóvá akarja tenni a szakképzés rendszerét, ezért a következő időszakban egyszerűsítik és egyértelműsítik a szakmák jegyzékét – mondta Palkovics László az innovációs és technológiai miniszter az Európai Szakképzési Hét zárórendezvényén.","shortLead":"A kormány átláthatóvá akarja tenni a szakképzés rendszerét, ezért a következő időszakban egyszerűsítik és...","id":"20181113_Otszor_annyi_szakma_kozul_valaszthat_egy_magyar_fiatal_mint_egy_nemet_de_melyikuk_jar_jobban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7329fec0-52ab-4e1f-83a3-ed2956ae7ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629177e7-3df2-4a2b-9d6b-119705c64450","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Otszor_annyi_szakma_kozul_valaszthat_egy_magyar_fiatal_mint_egy_nemet_de_melyikuk_jar_jobban","timestamp":"2018. november. 13. 17:29","title":"Ötször annyi szakma közül választhat egy magyar fiatal, mint egy német, de melyikük jár jobban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reggeli köd után sok helyen kisüt a nap, délután viszont akár már záporok is jöhetnek.","shortLead":"A reggeli köd után sok helyen kisüt a nap, délután viszont akár már záporok is jöhetnek.","id":"20181113_Felemas_arcat_mutatja_az_idojaras_kedden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119a4770-daba-4c5d-8ef3-58f9ab60c960","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Felemas_arcat_mutatja_az_idojaras_kedden","timestamp":"2018. november. 13. 05:12","title":"Felemás arcát mutatja az időjárás kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De nem ezért.","shortLead":"De nem ezért.","id":"20181112_Bortonbe_megy_az_angol_hazaspar_akik_Hitlernek_neveztek_el_gyerekuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0821a079-4200-4d9c-b257-cbf25bfe9869","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Bortonbe_megy_az_angol_hazaspar_akik_Hitlernek_neveztek_el_gyerekuket","timestamp":"2018. november. 12. 17:44","title":"Börtönbe megy az angol házaspár, amely Hitlernek nevezte el gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322f8826-a9ae-420d-86fe-0afc7c09fb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Budapesti Corvinus Egyetem gazdaságinformatikus mesterhallgatóiból álló csapat nyerte meg a második Nemzeti Kiberversenyt. A feladat egy szimulált kibertámadás kezelése volt, a döntőben egy számítógépes rendszerek és hálózatok elleni offenzívával kombinált árvízi válsághelyzetet kellett megoldani. A győztesek márciusban részt vehetnek a genfi nemzetközi versenyen.\r

\r

","shortLead":"A Budapesti Corvinus Egyetem gazdaságinformatikus mesterhallgatóiból álló csapat nyerte meg a második Nemzeti...","id":"20181114_A_Corvinus_csapata_nyerte_a_masodik_Nemzeti_Kiberversenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=322f8826-a9ae-420d-86fe-0afc7c09fb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0add4f69-be9c-411e-b168-4a762fef182e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_A_Corvinus_csapata_nyerte_a_masodik_Nemzeti_Kiberversenyt","timestamp":"2018. november. 14. 07:21","title":"A Corvinus csapata nyerte a második Nemzeti Kiberversenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9249c8-1327-4193-a6be-590423e6a508","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt túl nagy csinnadratta, a Twitteren tudatta a Samsung, hogy november 14-én új Exynos lapkakészlet érkezik.","shortLead":"Nem volt túl nagy csinnadratta, a Twitteren tudatta a Samsung, hogy november 14-én új Exynos lapkakészlet érkezik.","id":"20181113_samsung_exynos_9810_utodja_7nm_lapkakeszlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a9249c8-1327-4193-a6be-590423e6a508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818abd33-53c1-4ae5-b804-2d101738c42d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_samsung_exynos_9810_utodja_7nm_lapkakeszlet","timestamp":"2018. november. 13. 10:03","title":"Holnap érkezhet a Samsung válasza a Huawei és az Apple szuperchipjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e597edda-3c0c-4933-a396-55e8a2b98a0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság 34 kilogramm gyanús alapanyagot foglalt le és vont ki a forgalomból.","shortLead":"A hatóság 34 kilogramm gyanús alapanyagot foglalt le és vont ki a forgalomból.","id":"20181113_Krumplipure_a_szemetes_mellett_lejart_alapanyagok__ezt_talalta_a_Nebih_egy_ujbudai_vendegloben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e597edda-3c0c-4933-a396-55e8a2b98a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27494cf2-6e61-49d1-b20e-5598aee70eed","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Krumplipure_a_szemetes_mellett_lejart_alapanyagok__ezt_talalta_a_Nebih_egy_ujbudai_vendegloben","timestamp":"2018. november. 13. 08:38","title":"Krumplipüré a szemetes mellett, lejárt alapanyagok – ezt találta a Nébih egy újbudai vendéglőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d72d16e-f647-4e9b-9d30-3530d3f1783b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A K-Monitor feketelistáján névvel együtt böngészhetők azok a jelöltek, akik szavazatok helyett valószínűleg inkább kampánytámogatásra utaztak. ","shortLead":"A K-Monitor feketelistáján névvel együtt böngészhetők azok a jelöltek, akik szavazatok helyett valószínűleg inkább...","id":"20181112_Listara_tettek_az_aprilisi_kampanypenzzel_tartozokat_ismert_arcok_is_vannak_rajta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d72d16e-f647-4e9b-9d30-3530d3f1783b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfd4412-49ed-44df-b198-488bfdf6c2c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Listara_tettek_az_aprilisi_kampanypenzzel_tartozokat_ismert_arcok_is_vannak_rajta","timestamp":"2018. november. 12. 17:19","title":"Listára tették az áprilisi kampánypénzzel tartozókat, ismert arcok is vannak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1edaecd-d853-40eb-a65e-17b1f016384d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ENSZ által a menekülteknek névtelen bankkártyákon adott pénzbeli segítség valójában szigorúan ellenőrzött. ","shortLead":"Az ENSZ által a menekülteknek névtelen bankkártyákon adott pénzbeli segítség valójában szigorúan ellenőrzött. ","id":"20181114_Nem_is_anonim_a_kormany_altal_serelmezett_anonim_bankkartya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1edaecd-d853-40eb-a65e-17b1f016384d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801f4996-5b8c-47d1-9a8e-6292d71476ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Nem_is_anonim_a_kormany_altal_serelmezett_anonim_bankkartya","timestamp":"2018. november. 14. 09:15","title":"Nem is anonim a kormány által sérelmezett anonim bankkártya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]