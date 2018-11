Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ba52c8a-5daf-4fb7-b351-c2841a6293d3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sipőcz Tamás jövőre akart összeházasodni szerelmével, nemrég költöztek Csornára. ","shortLead":"Sipőcz Tamás jövőre akart összeházasodni szerelmével, nemrég költöztek Csornára. ","id":"20181113_Menyasszonya_szeme_lattara_esett_ossze_a_csornai_focista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ba52c8a-5daf-4fb7-b351-c2841a6293d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997546d9-67db-49de-91e5-7f8e8277307d","keywords":null,"link":"/sport/20181113_Menyasszonya_szeme_lattara_esett_ossze_a_csornai_focista","timestamp":"2018. november. 13. 20:54","title":"Menyasszonya szeme láttára esett össze a csornai focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9f2e98-c730-441a-ac1e-14e5bd1cf579","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Minden kocsma megtalálja a maga közönségét. Vagy fordítva? \r

\r

","shortLead":"Minden kocsma megtalálja a maga közönségét. Vagy fordítva? \r

\r

","id":"20181113_Kruzolas_a_bulinegyedben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c9f2e98-c730-441a-ac1e-14e5bd1cf579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8db574-5d3a-4408-9d58-8491f558a9f6","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Kruzolas_a_bulinegyedben","timestamp":"2018. november. 13. 17:10","title":"Krúzolás a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c8868f-fbd5-408f-9c4a-4523d4746400","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Képzelje el: vásárolgat a piacon, és egyszer csak körbetáncolják! ","shortLead":"Képzelje el: vásárolgat a piacon, és egyszer csak körbetáncolják! ","id":"20181113_Debrecen_Nagypiac_neptanc_flashmob","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69c8868f-fbd5-408f-9c4a-4523d4746400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b61899d-e785-4f72-90c7-e36e2f6e6c13","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Debrecen_Nagypiac_neptanc_flashmob","timestamp":"2018. november. 13. 12:14","title":"Ez volt eddig az idei legjobb flashmob: ereszd el a hajam a debreceni Nagypiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c27c194-a5f1-4f5b-9f43-8df249cb6ad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárta a nyomozást a rendőrség, már az ügyészség előtt van az ügy.","shortLead":"Lezárta a nyomozást a rendőrség, már az ügyészség előtt van az ügy.","id":"20181113_vadaszat_gondatlansag_szabalyszeges_vadasz_hajto_vadaszbaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c27c194-a5f1-4f5b-9f43-8df249cb6ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810d5263-d75e-4602-9392-808a1cf6fb67","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_vadaszat_gondatlansag_szabalyszeges_vadasz_hajto_vadaszbaleset","timestamp":"2018. november. 13. 10:49","title":"Meghalt egy hajtó, mert szabályt szegett a vadász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0995262-fd3b-49c8-94a6-2c217d2b7dd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz nagy ételkiszállító céget teszteltünk azok közül, amelyek budapesti irodák dolgozóit, így - a teszt kedvéért néhány hétig - rovatunk tagjait is ellátták ebéddel. Ettünk drágán íztelen, lisztes, sűrű izét, de olyan meggylevest is, amely lepipálta a nagymama eddig utolérhetetlennek hitt főztjét. Lássuk az eredményt!","shortLead":"Tíz nagy ételkiszállító céget teszteltünk azok közül, amelyek budapesti irodák dolgozóit, így - a teszt kedvéért néhány...","id":"20180912_Kozepesen_eros_menzai_minoseg_avagy_lecsokolbasz_a_levesben__teszteltuk_az_etelkiszallito_cegeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0995262-fd3b-49c8-94a6-2c217d2b7dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1129513-3720-4a27-adf6-23f12ccb1850","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Kozepesen_eros_menzai_minoseg_avagy_lecsokolbasz_a_levesben__teszteltuk_az_etelkiszallito_cegeket","timestamp":"2018. november. 12. 14:45","title":"Schobert Norbitól Laci bácsin át Béres Alexandráig: mivel etetnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem részesülhet szerzői jogi védelemben egy élelmiszer íze, ugyanis egyelőre nincsen lehetőség annak pontos és objektív azonosítására, tehát nem is különböztethető meg más hasonló termékek ízétől – mondta ki keddi ítéletében az Európai Bíróság egy holland krémsajtról döntést hozva.","shortLead":"Nem részesülhet szerzői jogi védelemben egy élelmiszer íze, ugyanis egyelőre nincsen lehetőség annak pontos és objektív...","id":"20181113_mualkotas_iz_etel_elelmiszer_szerzoi_jogi_vedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7082c964-0f4a-4092-9486-def5bbe29195","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_mualkotas_iz_etel_elelmiszer_szerzoi_jogi_vedelem","timestamp":"2018. november. 13. 13:57","title":"Bármilyen finom is, egy étel ízét nem lehet levédetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5658d9e1-e3f2-47ed-8f68-e06cc22c751c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre úgy tűnik, a Facebook túl későn ébredt, mert míg a TikTok szép lassan közelíti a milliárdos felhasználói bázist, a Facebook csak most adta ki az ezzel konkurens alkalmazását.","shortLead":"Egyelőre úgy tűnik, a Facebook túl későn ébredt, mert míg a TikTok szép lassan közelíti a milliárdos felhasználói...","id":"20181112_facebook_tiktok_alkalmazas_applikacio_beta_verzio_android_ios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5658d9e1-e3f2-47ed-8f68-e06cc22c751c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc60101c-915f-43da-9337-75634cbf58a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_facebook_tiktok_alkalmazas_applikacio_beta_verzio_android_ios","timestamp":"2018. november. 12. 10:03","title":"A Facebook megcsinálta az anti-Facebook ellenszerét: itt a Lasso","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbf2db6-4eea-43fd-ac8b-18ac5a3e2683","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Sporting Kansas City többek között Sallói Dániel duplájának köszönhetően vasárnap 4-2-re legyőzte a Real Salt Lake csapatát.","shortLead":"A Sporting Kansas City többek között Sallói Dániel duplájának köszönhetően vasárnap 4-2-re legyőzte a Real Salt Lake...","id":"20181112_salloi_daniel_dupla_gol_sporting_kansas_city_mls","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfbf2db6-4eea-43fd-ac8b-18ac5a3e2683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a74ab78-32a2-4ca7-bc08-bfb2bbd2e326","keywords":null,"link":"/sport/20181112_salloi_daniel_dupla_gol_sporting_kansas_city_mls","timestamp":"2018. november. 12. 11:01","title":"Nagyszerű duplát lőtt Sallói, főcsoportdöntőben a csapata – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]