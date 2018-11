Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"509043d9-fa59-49be-a929-1f638058bbde","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A menekülteket és integrálásukat segítő globális megállapodást decemberben fogadnák el. Magyarország már kilépett az egyezményből az elfogadási folyamat közben, ahogy az USA, Ausztrália és Ausztria is.","shortLead":"A menekülteket és integrálásukat segítő globális megállapodást decemberben fogadnák el. Magyarország már kilépett...","id":"20181112_Bulgaria_sem_csatlakozik_az_ENSZ_migracios_csomagjahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=509043d9-fa59-49be-a929-1f638058bbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ff973c-bcb4-4ef3-a3ac-9e6172cd40c2","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Bulgaria_sem_csatlakozik_az_ENSZ_migracios_csomagjahoz","timestamp":"2018. november. 12. 14:54","title":"Bulgária is kilép az ENSZ globális migrációs tárgyalásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0988c9-5b04-40f9-b241-9915592fc93e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Whale and Dolphin Conservation (WDC) állatvédő szervezet egy drónfelvételt tett közzé, amelyen jól látható, hogyan tartják az illegálisan kifogott állatokat. Az útjuk valószínűleg Kínába vezetett volna.","shortLead":"A brit Whale and Dolphin Conservation (WDC) állatvédő szervezet egy drónfelvételt tett közzé, amelyen jól látható...","id":"20181113_balnacsapda_balnaborton_nahodka_illegalis_allatkereskedelem_orvhalaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be0988c9-5b04-40f9-b241-9915592fc93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d59b5fc-6af8-44b8-8c21-741b79d494f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_balnacsapda_balnaborton_nahodka_illegalis_allatkereskedelem_orvhalaszat","timestamp":"2018. november. 13. 09:38","title":"Több mint 100 bálnát találtak összezsúfolva egy oroszországi \"bálnabörtönben\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bc6afb-3d27-47d8-9ba7-d902f245df1e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott számára hat pont megszerzése a cél az utolsó két Nemzetek Ligája-mérkőzésén.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott számára hat pont megszerzése a cél az utolsó két Nemzetek Ligája-mérkőzésén.","id":"20181112_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_dzsudzsak_balazs_szalai_adam_nemzetek_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5bc6afb-3d27-47d8-9ba7-d902f245df1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6181a2c7-952a-4868-9117-a07f3e764f26","keywords":null,"link":"/sport/20181112_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_dzsudzsak_balazs_szalai_adam_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 12. 18:37","title":"Szövetségi kapitány: Nem biztos, hogy kezdő lesz Dzsudzsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Michelle Obama memoárja alaposan elmerül a magánéleti részletekben.","shortLead":"Michelle Obama memoárja alaposan elmerül a magánéleti részletekben.","id":"20181113_Hogy_lehet_beleszeretni_Barack_Obamaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c12a7fc-51ed-49f4-934b-f34dc46dd91a","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Hogy_lehet_beleszeretni_Barack_Obamaba","timestamp":"2018. november. 13. 09:13","title":"Hogy lehet beleszeretni Barack Obamába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e20cfb-c4f2-4e7a-bee3-ea37c47fb22e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötven gyerek húzta a sportkocsit a felnőttek üdvrivalgása közepette.","shortLead":"Ötven gyerek húzta a sportkocsit a felnőttek üdvrivalgása közepette.","id":"20181113_gyerekek_vontatta_porschen_erkezett_az_uj_plebanos_maltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52e20cfb-c4f2-4e7a-bee3-ea37c47fb22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004d68ce-9eaf-4460-9338-2746a959b021","keywords":null,"link":"/elet/20181113_gyerekek_vontatta_porschen_erkezett_az_uj_plebanos_maltan","timestamp":"2018. november. 13. 15:12","title":"Gyerekek vontatta Porschén érkezett az új plébános Máltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0457b95-8141-40c3-a61c-b7a8c5a20cfa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rugalmasságot kért a költségvetés ügyében Giovanni Tria a brüsszeli bizottságtól. Az olasz gazdasági miniszter levelében arra hivatkozott, hogy olyan rendkívüli kiadások is vannak, mint a leomlott híd Genovában. Letette a nagyesküt: semmiképp sem lépik túl a 2,4%-os határt a költségvetési deficittel. Brüsszelben nem hisznek ebben.","shortLead":"Rugalmasságot kért a költségvetés ügyében Giovanni Tria a brüsszeli bizottságtól. Az olasz gazdasági miniszter...","id":"20181114_Roma_beintett_Brusszelnek_de_ennek_az_egesz_EU_megfizetheti_az_arat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0457b95-8141-40c3-a61c-b7a8c5a20cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2226a995-96bd-4a89-8f85-481eb82a9282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Roma_beintett_Brusszelnek_de_ennek_az_egesz_EU_megfizetheti_az_arat","timestamp":"2018. november. 14. 11:15","title":"Róma beintett Brüsszelnek, de ennek az egész EU megfizetheti az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Politico forrásai szerint a fúziót azért utasította el az Európai Bizottság, mert a két európai vasútépítő cég összeolvadásával gyakorlatilag megszűnne a verseny. ","shortLead":"A Politico forrásai szerint a fúziót azért utasította el az Európai Bizottság, mert a két európai vasútépítő cég...","id":"20181113_Kozbelepett_az_EU_nem_egyesulhet_a_Siemens_es_az_Alstom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686be568-83ce-4085-8cbf-ee1b299913d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Kozbelepett_az_EU_nem_egyesulhet_a_Siemens_es_az_Alstom","timestamp":"2018. november. 13. 17:00","title":"Közbelépett az EU, nem egyesülhet a Siemens és az Alstom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Downing street is megerősítette: minden kérdésben megegyeztek az uniós és a londoni tárgyalófelek a brit kilépés feltételeiről, megvan a megállapodás tervezete. Ez azonban messze nem a dráma vége, konzervatívok Brexit-tábora, illetve az északír koalíciós partner is ellenzi a megállapodást, miként bírálta azt a Munkáspárt is.","shortLead":"A Downing street is megerősítette: minden kérdésben megegyeztek az uniós és a londoni tárgyalófelek a brit kilépés...","id":"20181113_Megvan_a_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043841e4-e8bb-4689-b885-b3727edecfef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Megvan_a_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2018. november. 13. 17:45","title":"Megvan May és az EU megállapodása a Brexitről, a keményvonalasok már akcióba léptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]