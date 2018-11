Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"322f8826-a9ae-420d-86fe-0afc7c09fb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Budapesti Corvinus Egyetem gazdaságinformatikus mesterhallgatóiból álló csapat nyerte meg a második Nemzeti Kiberversenyt. A feladat egy szimulált kibertámadás kezelése volt, a döntőben egy számítógépes rendszerek és hálózatok elleni offenzívával kombinált árvízi válsághelyzetet kellett megoldani. A győztesek márciusban részt vehetnek a genfi nemzetközi versenyen.\r

\r

A Budapesti Corvinus Egyetem gazdaságinformatikus mesterhallgatóiból álló csapat nyerte meg a második Nemzeti Kiberversenyt. A feladat egy szimulált kibertámadás kezelése volt, a döntőben egy számítógépes rendszerek és hálózatok elleni offenzívával kombinált árvízi válsághelyzetet kellett megoldani. A győztesek márciusban részt vehetnek a genfi nemzetközi versenyen. A Corvinus csapata nyerte a második Nemzeti Kiberversenyt Négy évig tartó fejlesztés után leplezte le újdonságát a Clash of Clans játékot fejlesztő Supercell, amely egy rajzfilmszerű, de mégis nagyon izgalmas program lett. A finn fejlesztők többször is bizonyították már tehetségüket, így valószínűleg ez is hatalmas durranás lesz. Megvan a Fortnite és a PUBG méltó kihívója? Új játék jön a telefonokra, és nem akárkitől Milliós összegekről lehet szó egyes, egészségesebbnek minősített embereknél, az MSZP azt is belevenné egy országgyűlési határozatba, hogy a kormány kérjen bocsánatot. Határozatban követelné az MSZP a rokkantnyugdíjasok kárpótlását Félrevezető közlés miatt vonta vissza korábbi határozatát a Gazdasági Versenyhivatal, és 90 millió forint bírságot is kiszabott. Mégsem veheti meg a DIGI az Invitelt Vezérigazgatói utasításra ezentúl csak androidos készülékeket használhatnak a Facebook menedzsmentjének tagjai. Sajtóinformációk szerint a döntésnek köze van az Apple-vezér Tim Cook által néhány hónapja megfogalmazott Facebook-kritikának is. Zuckerberg kiadta a parancsot: csak androidos telefont szabad használni Új forgalomirányítási rendszeren dolgoznak a Volkswagennél, amely nem csak a dugók csökkentésénél lehet hatásos. Az ötlet nagyszerűsége, hogy elviekben bármelyik városra kiterjeszthető. Kitalált valamit a Volkswagen: úgy csökkentenék a dugókat, hogy közben az autózást is sokkal jobbá tennék Theresa May brit miniszterelnök a kabinet ötórás, soron kívüli ülése után azt mondta: az egyezség nemzeti érdek, amely biztosítja, hogy megvalósuljon, amiről a 2016-os népszavazáson döntöttek. Az Európai Unió elégedetten nyugtázta a londoni kormánydöntést, ám a brit lapok szerint a May-kabinet rendkívül megosztott, miniszteri lemondások jöhetnek, és a megállapodás parlamenti elfogadását sem lehet borítékolni. Brexit: a brit kormány jóváhagyta a megállapodás-tervezetet, jöhet az EU-csúcs