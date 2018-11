Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87d4f91b-9956-43ac-b2b1-ecc78b42ec6e","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201847_befogadok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d4f91b-9956-43ac-b2b1-ecc78b42ec6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eddab81-c3f5-48e7-ae28-28ffff3bf28c","keywords":null,"link":"/itthon/201847_befogadok","timestamp":"2018. november. 22. 12:15","title":"Hamvay Péter: Befogadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d6fe9e-4738-45a0-822a-cc35352ac012","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Időseket fosztottak ki, több évet ülnek.","shortLead":"Időseket fosztottak ki, több évet ülnek.","id":"20181123_Bortont_kaptak_a_vizoraleolvasonak_alcazott_rablok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36d6fe9e-4738-45a0-822a-cc35352ac012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e704ec-2e55-4f53-899b-50aa20eeb83f","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Bortont_kaptak_a_vizoraleolvasonak_alcazott_rablok","timestamp":"2018. november. 23. 11:29","title":"Börtönt kaptak a vízóraleolvasónak álcázott rablók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1458aca1-a203-4615-9e34-870b4ca331e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az Apple most nyilvánosságra került szabadalma helyet kaphatna a cég okosórájában, akkor nem kellene figyelni arra, hogy mennyit tartózkodunk a napon, az óra ugyanis figyelmeztetne, amikor az UV-sugárzás veszélyessé kezdene válni.","shortLead":"Ha az Apple most nyilvánosságra került szabadalma helyet kaphatna a cég okosórájában, akkor nem kellene figyelni arra...","id":"20181122_apple_szabadalom_uv_sugarzas_merese_apple_watch_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1458aca1-a203-4615-9e34-870b4ca331e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1784b06-7019-4cd0-b662-7a5ae61a671c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_apple_szabadalom_uv_sugarzas_merese_apple_watch_okosora","timestamp":"2018. november. 22. 17:03","title":"Bátrabban napozhat majd, akinek Apple Watch van a csuklóján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362955d1-8638-40de-b677-5c8a39129862","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajszál híján tragédia történt.","shortLead":"Hajszál híján tragédia történt.","id":"20181122_vonat_ala_zuhant_egy_indiai_csecsemo_tulelte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=362955d1-8638-40de-b677-5c8a39129862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb77856-bde7-4d12-aea4-6f6ca3836871","keywords":null,"link":"/elet/20181122_vonat_ala_zuhant_egy_indiai_csecsemo_tulelte","timestamp":"2018. november. 22. 13:38","title":"Vonat alá zuhant egy indiai csecsemő, túlélte – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Andy Vajna ellenség lett. A forradalom felfalja az aranyhörcsögét is.","shortLead":"Andy Vajna ellenség lett. A forradalom felfalja az aranyhörcsögét is.","id":"20181122_A_horcsog_es_a_rokatunder","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9d1439-8d79-4b53-bf82-1f88bfc10b85","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_A_horcsog_es_a_rokatunder","timestamp":"2018. november. 22. 09:30","title":"Tóta W.: A hörcsög és a rókatündér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f08ea9b-03fa-45e2-b74c-96f17c5a26b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eretnek elkövetőt keres a rendőrség.","shortLead":"Eretnek elkövetőt keres a rendőrség.","id":"20181122_Perselyt_lopott_a_templombol_de_hiaba_meresztgette_a_szemet_nem_vette_eszre_a_biztonsagi_kamerat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f08ea9b-03fa-45e2-b74c-96f17c5a26b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c5e385-4988-4b9f-9c3a-a964268017d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Perselyt_lopott_a_templombol_de_hiaba_meresztgette_a_szemet_nem_vette_eszre_a_biztonsagi_kamerat","timestamp":"2018. november. 22. 12:49","title":"Perselyt lopott a templomból, de hiába meresztgette a szemét, nem vette észre a biztonsági kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407bff15-0ef2-45b4-9330-0982b3b8fe25","c_author":"G. M.","category":"kultura","description":"Minden megtörténhet – mondta Orbán Viktor négy éve Tusnádfürdőn, és most az ő szavai adják egy új bécsi előadás címét: Alles kann passieren. A volt osztrák köztársasági elnök és a hivatalban lévő luxemburgi külügyminiszter jelenlétében négy színésznő olvasta fel Orbán Viktor és az európai populisták beszédeit. Nem mondhatja senki, hogy nem szóltak előre, mit akarnak csinálni – figyelmeztettek a darab szerzői az Akademietheater színpadán.","shortLead":"Minden megtörténhet – mondta Orbán Viktor négy éve Tusnádfürdőn, és most az ő szavai adják egy új bécsi előadás címét...","id":"20181123_Orban_a_foszereplo_de_a_becsi_eloadasban_ot_megszolaltato_szineszno_szerint_ijedt_ember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=407bff15-0ef2-45b4-9330-0982b3b8fe25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dddb767-780c-457d-87fd-d0bd31670a1a","keywords":null,"link":"/kultura/20181123_Orban_a_foszereplo_de_a_becsi_eloadasban_ot_megszolaltato_szineszno_szerint_ijedt_ember","timestamp":"2018. november. 23. 10:45","title":"Orbán bécsi előadást ihletett, de az őt megidéző színész egy ijedt embernek látja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584524c9-ab94-48ec-9c9a-adf05a7c7c10","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi évek legnagyobb szállodafejlesztési programja körül csoportosulnak a kormányhoz közeli cégek.","shortLead":"Az utóbbi évek legnagyobb szállodafejlesztési programja körül csoportosulnak a kormányhoz közeli cégek.","id":"20181122_Igy_telepszik_ra_a_szallodaiparra_Meszaros_Lorinc_es_kore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=584524c9-ab94-48ec-9c9a-adf05a7c7c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbdbffa-5870-4e08-bb25-dbcb53b21ca4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Igy_telepszik_ra_a_szallodaiparra_Meszaros_Lorinc_es_kore","timestamp":"2018. november. 22. 15:44","title":"Így telepszik rá a szállodaiparra Mészáros Lőrinc és köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]