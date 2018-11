Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"863a1568-6e33-42ec-a448-8c5bdecdde38","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közelítünk a 350 forintos benzinárhoz. A gázolaj 400 forint fölött marad, de ez is sokkal olcsóbb lesz a hét közepétől.","shortLead":"Közelítünk a 350 forintos benzinárhoz. A gázolaj 400 forint fölött marad, de ez is sokkal olcsóbb lesz a hét közepétől.","id":"20181126_Nagyot_esik_a_benzin_es_a_gazolaj_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=863a1568-6e33-42ec-a448-8c5bdecdde38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711ab7c5-e473-43b6-b901-bac7b46463b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Nagyot_esik_a_benzin_es_a_gazolaj_ara","timestamp":"2018. november. 26. 12:11","title":"Nagyot esik a benzin és a gázolaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0567e6-7896-4ccc-a4fd-00ec43c3fb7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elszánt tüntetők lepték el szombaton a Buckingham-palota környékét, gyásznapot tartva és tiltakozva az éghajlatváltozás ellen.","shortLead":"Elszánt tüntetők lepték el szombaton a Buckingham-palota környékét, gyásznapot tartva és tiltakozva az éghajlatváltozás...","id":"20181125_Odaragasztotta_a_kezet_a_parlament_keritesehez__tiltakozas_a_klimavaltozas_ellen_Londonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c0567e6-7896-4ccc-a4fd-00ec43c3fb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d154cb13-7f37-4213-9f8b-dbb89543e9f4","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Odaragasztotta_a_kezet_a_parlament_keritesehez__tiltakozas_a_klimavaltozas_ellen_Londonban","timestamp":"2018. november. 25. 08:36","title":"Odaragasztotta a kezét a parlament kerítéséhez - tiltakozás a klímaváltozás ellen Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e6ddd1-496f-4b5c-bd62-646eba01d955","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Új életet akart kezdeni a házaspár, de hiába szöktek meg Szíriából, Magyarországon kell bíróság elé állniuk.","shortLead":"Új életet akart kezdeni a házaspár, de hiába szöktek meg Szíriából, Magyarországon kell bíróság elé állniuk.","id":"20181126_Terrorizmus_finanszirozasa_miatt_indult_per_egy_hazaspar_ellen_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53e6ddd1-496f-4b5c-bd62-646eba01d955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5530c184-1ecf-4db6-a7a7-7567bc8ad83c","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Terrorizmus_finanszirozasa_miatt_indult_per_egy_hazaspar_ellen_Szegeden","timestamp":"2018. november. 26. 13:17","title":"Terrorizmus finanszírozása miatt indult per egy házaspár ellen Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e7ac6d-ce05-430c-92fc-7a2cd960c379","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"El tudja képzelni, hogy egy miniatűr drónra bízza az elveszett lakáskulcsa megkeresését? És ha az a keresés közben a táskájába is belemászik? Futurisztikus dróntechnológiából már most rengeteg ötlet van, a java viszont csak ezután jöhet.","shortLead":"El tudja képzelni, hogy egy miniatűr drónra bízza az elveszett lakáskulcsa megkeresését? És ha az a keresés közben...","id":"20181124_dronok_mezogazdasag_vagyonvedelem_dronkonferencia_dronszabalyozas_legifolyoso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e7ac6d-ce05-430c-92fc-7a2cd960c379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87db354-e7d9-43b8-b536-2f7200b1023a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181124_dronok_mezogazdasag_vagyonvedelem_dronkonferencia_dronszabalyozas_legifolyoso","timestamp":"2018. november. 24. 20:00","title":"Hazakísérnek a sötét utcán, otthon belemásznak a táskánkba – ilyenek lehetnek a jövő drónjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1685c702-d998-409c-ace2-f4f74fc8b6ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két autó ütközött, az egyik beszorult az összeroncsolódott járműbe, kiszabadították, de már nem tudták megmenteni. Öt könnyebb sérültje is van a balesetnek.","shortLead":"Két autó ütközött, az egyik beszorult az összeroncsolódott járműbe, kiszabadították, de már nem tudták megmenteni. Öt...","id":"20181125_Halalos_baleset_Kozarmislenynel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1685c702-d998-409c-ace2-f4f74fc8b6ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7abfbd-5157-495e-9649-b72734231965","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Halalos_baleset_Kozarmislenynel","timestamp":"2018. november. 25. 11:58","title":"Halálos baleset Kozármislenynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszterelnök Marozsán Erikát posztolt.","shortLead":"A miniszterelnök Marozsán Erikát posztolt.","id":"20181125_Szomoru_a_vasarnap_Orban_Viktor_Facebookoldalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bad25af-ed75-40dd-9cb4-382672967bf2","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Szomoru_a_vasarnap_Orban_Viktor_Facebookoldalan","timestamp":"2018. november. 25. 08:31","title":"Szomorú a vasárnap Orbán Viktor Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem fogynak olyan jól az idei iPhone-ok, mint ahogyan arra az Apple számított. Új értékesítési stratégiát kell tehát keresnie.","shortLead":"Nem fogynak olyan jól az idei iPhone-ok, mint ahogyan arra az Apple számított. Új értékesítési stratégiát kell tehát...","id":"20181125_apple_iphone_xr_olcson_arcsokkentes_japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35552381-f37f-4309-918f-cbc08fa6c83c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_apple_iphone_xr_olcson_arcsokkentes_japanban","timestamp":"2018. november. 25. 14:03","title":"Bárcsak nálunk is megtenné azt az Apple, amit Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abf82bc-e6e3-49d0-bd8c-be77f0d28983","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem volt ennél emlékezetesebb diadala a magyar focinak.","shortLead":"Nem volt ennél emlékezetesebb diadala a magyar focinak.","id":"20181125_65_eves_a_magyar_foci_leghiresebb_es_legemlekezetesebb_merkozese_a_londoni_63","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9abf82bc-e6e3-49d0-bd8c-be77f0d28983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c337de0e-8f8f-4461-ad25-46f97ea832bf","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_65_eves_a_magyar_foci_leghiresebb_es_legemlekezetesebb_merkozese_a_londoni_63","timestamp":"2018. november. 25. 12:39","title":"65 éves a magyar foci leghíresebb és legemlékezetesebb mérkőzése, a londoni 6-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]