[{"available":true,"c_guid":"8fc2b797-3009-48cb-b22c-783ff85002ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlóra helyett szabadnap – követelik.","shortLead":"Túlóra helyett szabadnap – követelik.","id":"20181128_December_24e_munkaszuneti_nappa_tetelet_akarja_az_MSZP_es_a_Parbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fc2b797-3009-48cb-b22c-783ff85002ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de181a41-e27e-491e-8665-1b0fb253938a","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_December_24e_munkaszuneti_nappa_tetelet_akarja_az_MSZP_es_a_Parbeszed","timestamp":"2018. november. 28. 12:11","title":"December 24-e munkaszüneti nappá tételét akarja az MSZP és a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd83516-a9ce-4e4c-98df-fdc649d22251","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Első lépésként a katonák átveszik a megyék igazgatását. ","shortLead":"Első lépésként a katonák átveszik a megyék igazgatását. ","id":"20181127_Hadiallapot_Ukrajnaban_igy_valtozik_az_allampolgarok_elete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdd83516-a9ce-4e4c-98df-fdc649d22251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d817f035-4c16-4cd2-8714-9cd36595a6ca","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Hadiallapot_Ukrajnaban_igy_valtozik_az_allampolgarok_elete","timestamp":"2018. november. 27. 14:59","title":"Hadiállapot Ukrajnában: így változik az állampolgárok élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másfél éve még csak megszüntette a kommentárszerkesztő funkciót a YouTube, 2019 januárjában viszont az összes eddigi létrehozott kommentárt törlik majd a videók alól.","shortLead":"Másfél éve még csak megszüntette a kommentárszerkesztő funkciót a YouTube, 2019 januárjában viszont az összes eddigi...","id":"20181128_youtube_kommentar_torlese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6847a7ec-0512-4a54-94d5-3148fd3f7850","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_youtube_kommentar_torlese","timestamp":"2018. november. 28. 08:03","title":"Végleg eltöröl a YouTube egy kedvelt funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863da0f3-ddcc-4197-ac92-6f3b64110ad3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Seat nemrégiben alapított új márkája egy igen sportos divatterepjáróval rúgta be az ajtót, amely az ABT-nek köszönhetően most még komolyabb produkciót ad elő. ","shortLead":"A Seat nemrégiben alapított új márkája egy igen sportos divatterepjáróval rúgta be az ajtót, amely az ABT-nek...","id":"20181129_meg_tobb_ero_350_loeros_lett_a_cupra_ateca_abt_tuning_seat_ateca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=863da0f3-ddcc-4197-ac92-6f3b64110ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c939916-c9e5-4063-b995-2bba2e3ead5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_meg_tobb_ero_350_loeros_lett_a_cupra_ateca_abt_tuning_seat_ateca","timestamp":"2018. november. 29. 08:21","title":"Még több erő: 350 lóerős lett a Cupra Ateca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19854210-e946-4055-9d95-f78ed601470f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint Svein Ludvigsen összesen három embert zaklatott, egyiküket saját otthonában.","shortLead":"A hatóságok szerint Svein Ludvigsen összesen három embert zaklatott, egyiküket saját otthonában.","id":"20181128_Menedekkerok_szexualis_zaklatasaval_vadolnak_egy_volt_konzervativ_minisztert_Norvegiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19854210-e946-4055-9d95-f78ed601470f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b54c61-b3d4-41dd-b8f8-1ea9a0938547","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Menedekkerok_szexualis_zaklatasaval_vadolnak_egy_volt_konzervativ_minisztert_Norvegiaban","timestamp":"2018. november. 28. 19:15","title":"Menedékkérők szexuális zaklatásával vádolnak egy volt konzervatív minisztert Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034eb50c-e853-4688-8e95-e987946365cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Postának legalább egy hónap kell a kézbesítéshez, de a kormány még nem jelentette be, hogy idén jár utalvány. Nagy valószínűséggel megtörik egy hagyomány.","shortLead":"A Magyar Postának legalább egy hónap kell a kézbesítéshez, de a kormány még nem jelentette be, hogy idén jár utalvány...","id":"20181127_Nagyon_ugy_nez_ki_hogy_iden_karacsonykor_nem_kapnak_Erzsebetutalvanyt_a_nyugdijasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=034eb50c-e853-4688-8e95-e987946365cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b193ca59-f15a-4f92-a135-f739735d277f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Nagyon_ugy_nez_ki_hogy_iden_karacsonykor_nem_kapnak_Erzsebetutalvanyt_a_nyugdijasok","timestamp":"2018. november. 27. 15:16","title":"Nagyon úgy néz ki, hogy idén karácsonykor nem kapnak Erzsébet-utalványt a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05c2375-25ef-4f2d-a263-3f61ce1f292d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vagy az Északi-sarkról, vagy valaki házáról fújhatta el a szél.","shortLead":"Vagy az Északi-sarkról, vagy valaki házáról fújhatta el a szél.","id":"20181128_Jonnek_az_elso_Mikulasbalesetek_oriasi_Mikulas_okozott_torlodast_a_forgalmas_uton__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d05c2375-25ef-4f2d-a263-3f61ce1f292d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebf8082-1d02-478d-9fcb-e69a47660b02","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Jonnek_az_elso_Mikulasbalesetek_oriasi_Mikulas_okozott_torlodast_a_forgalmas_uton__video","timestamp":"2018. november. 28. 12:38","title":"Jönnek az első Mikulás-balesetek: óriási Mikulás okozott torlódást a forgalmas úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törvényerőre emelkedett a Matteo Salvini belügyminiszter nevével fémjelzett migrációs-biztonsági csomag, miután a római parlament alsóháza végleges jóváhagyását adta rá szerdán. \r

","shortLead":"Törvényerőre emelkedett a Matteo Salvini belügyminiszter nevével fémjelzett migrációs-biztonsági csomag, miután a római...","id":"20181129_matteo_salvini_olaszorszag_parlament_alsohaz_torveny_migracio_biztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffd3763-67ce-4071-8834-e1278b592646","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_matteo_salvini_olaszorszag_parlament_alsohaz_torveny_migracio_biztonsag","timestamp":"2018. november. 29. 06:07","title":"Elfogadták Salvini migrációs-biztonsági csomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]