Zéró toleranciát hirdetett meg a "külföldiekkel” szemben Mlada Boleslav polgármestere, aki maga is bevándorló családból származik.

Raduan Nwelati ősei Szíriából érkeztek a cseh autóipar fellegvárába, a 45 ezer lakosú Mlada Boleslavba, ahol októberben újra megválasztották a migráns hátterű polgármestert, aki az ODS mérsékelt jobboldali párt színeiben kormányozza a kisvárost. De hogy kerülnek migránsok Mlada Boleslavba, ha Andrej Babis miniszterelnök sziklaszilárdan kitart a zéró migráns visegrádi elve mellett?



Ezek a migránsok nem azok a migránsok



A 10 milliós Csehországban 250 ezer betöltetlen munkahely van és 100 ezer vendégmunkás, vagyis migráns. Ők elsősorban Ukrajnából és Lengyelországból érkeztek. Vagyis szláv testvérek, de Mlada Boleslavban mégiscsak bajkeverőknek számítanak. A vádak szerint részegesek és kikezdenek a nőkkel. A német közszolgálati Deutsche Welle helyszíni riportjában megszólaltat egy ilyen ukrán vendégmunkást, aki fékalkatrészeket szerel össze a Skoda gyárban. Panaszkodik a munkásszállásra, a vándor életmódra. Szerinte a Skoda nem biztosít megfelelő életfeltételeket. A Deutsche Welle persze megkérdezte a Skoda-t is, de a cseh ipar autóóriása elutasította az interjúkérést.



A Skoda 1991 óta a Volkswagen tulajdona



A szakszervezetek gyakran hivatkoznak erre, amikor béremelést követelnek, hiszen a kereseti lehetőségek jócskán elmaradnak a németországi bérek mögött. A cseh szakszervezetek konkurenciát látnak az ukrán és lengyel vendégmunkásokban. A munkaadó az ő importjukkal rontja a szakszervezetek tárgyalási pozícióját a bér tárgyalásokon. Mi a megoldás?



Jöjjenek a robotok!



Karel Capek találta ki a robot kifejezést és cseh földön azóta is népszerűek az olyan munkavállalók, akik nem kérnek bért és nem dúlják fel a kisvárosok nyugalmát. A helyi közvélemény amellett van, hogy a Skoda oldja meg a munkaerő-problémáit a robotokkal és ne importáljon embereket. Nemcsak muszlim, de lengyel és ukrán vendégmunkásokból sem kérnek Mlada Boleslavban.



Sokan élnek jól a migránsokból, de kevesen gondolnak bele, milyen az élete egy vendégmunkásnak



A zöldek képviselője a városi önkormányzatban sokkal megértőbb a vendégmunkások problémái iránt, mint a polgármester, pedig fiatal nő, aki maga is nemrég még a Skoda művekben dolgozott. Szerinte rosszul van megszervezve a munkaerő importja, ezért olyan sok a feszültség a helyi lakosság és a vendégmunkások között. A gond az, hogy mind a Skoda, mind a helyi önkormányzat csak a legszükségesebbet költi a vendégmunkásokra. A polgármester inkább a rendőrségre költi a pénzt - nyilatkozta a zöldek képviselője a cseh autóipar fellegvárában.



Mi a megoldás? A vendégmunkások elhúznak Németországba!



Legalábbis ezt jósolja a Deutsche Welle. Az új bevándorlási törvény ugyanis lényegesen megkönnyíti a szakképzett munkaerő importját Európa első gazdaságába, ahol többszázezer ember hiányzik a piacról. Ha életbe lép az új törvény, akkor a vendégmunkások veszik a sátorfájukat és odébb állnak egy házzal. Lehet, hogy ehhez még céget sem kell váltaniuk. Nem kizárt, hogy maga a Volkswagen telepíti át a vendégmunkásokat Csehországból Németországba, ahol magasabbak a bérek és a szociális juttatások. Ráadásul jóval nagyobb a tolerancia a külföldi munkavállalók iránt, mint Csehországban. Igaz, hogy a muszlimokkal kapcsolatban megfogalmazódtak ellenérzések, de a kelet-európai munkavállalók minden gond nélkül illeszkedtek be Németországban. Csehországnak pedig maradnak a robotok, akik nem rúgnak be és nem zaklatják a nőket, mint a lengyel és ukrán vendégmunkások olykor megteszik Mlada Boleslavban, a Skoda központjában, ahol egy migráns polgármester szervezi a populista kampányokat a bevándorlók ellen Csehországban. (via Deutsche Welle)