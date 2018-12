Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e866a04c-a735-4160-919e-e2a71b3bcfb8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kamerák felvételei alapján sikerült azonosítani.","shortLead":"A kamerák felvételei alapján sikerült azonosítani.","id":"20181203_Orizetbe_vettek_a_Tottenhamszurkolot_aki_bananhejjal_dobta_meg_az_Arsenal_gaboni_tamadojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e866a04c-a735-4160-919e-e2a71b3bcfb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d976801-4852-4359-8272-335a4c3ab173","keywords":null,"link":"/sport/20181203_Orizetbe_vettek_a_Tottenhamszurkolot_aki_bananhejjal_dobta_meg_az_Arsenal_gaboni_tamadojat","timestamp":"2018. december. 03. 13:20","title":"Őrizetbe vették a Tottenham-szurkolót, aki banánhéjjal dobta meg az Arsenal gaboni támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A környezetvédő szervezet szél- és napenergiával pótolná az erőműveket.","shortLead":"A környezetvédő szervezet szél- és napenergiával pótolná az erőműveket.","id":"20181203_Szeneromuveket_es_lignitbanyakat_venne_a_Greenpeace_hogy_aztan_felszamolja_azokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73f293c-8363-48f7-b267-04576506c89f","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Szeneromuveket_es_lignitbanyakat_venne_a_Greenpeace_hogy_aztan_felszamolja_azokat","timestamp":"2018. december. 03. 12:28","title":"Szénerőműveket és lignitbányákat venne a Greenpeace, hogy aztán felszámolja azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76aef6c0-c6d0-45df-9dc0-5f46a48f0db2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az Office programok kinézete változik meg, a hozzájuk tartozó ikonokat is rendesen átszabta a Microsoft.","shortLead":"Nemcsak az Office programok kinézete változik meg, a hozzájuk tartozó ikonokat is rendesen átszabta a Microsoft.","id":"20181203_microsoft_office_uj_ikonok_fluent_design_rancfelvarras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76aef6c0-c6d0-45df-9dc0-5f46a48f0db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fce55e-6c79-493f-8e60-548c5722740e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_microsoft_office_uj_ikonok_fluent_design_rancfelvarras","timestamp":"2018. december. 03. 17:03","title":"Lecseréli a Microsoft az Office jól ismert ikonjait, mutatjuk az újakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50efd9e8-0523-4fdf-9469-408a3c467a54","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Zéró toleranciát hirdetett meg a \"külföldiekkel” szemben Mlada Boleslav polgármestere, aki maga is bevándorló családból származik.","shortLead":"Zéró toleranciát hirdetett meg a \"külföldiekkel” szemben Mlada Boleslav polgármestere, aki maga is bevándorló családból...","id":"20181203_Migrans_csaladbol_szarmazo_polgarmester_ment_neki_a_vendegmunkasoknak_a_Skoda_cseh_fellegvaraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50efd9e8-0523-4fdf-9469-408a3c467a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e08ab0-5125-48fc-8a58-d380d92946f3","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Migrans_csaladbol_szarmazo_polgarmester_ment_neki_a_vendegmunkasoknak_a_Skoda_cseh_fellegvaraban","timestamp":"2018. december. 03. 10:40","title":"Migráns családból származó polgármester ment neki a vendégmunkásoknak a Skoda cseh fellegvárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79f0a2a-ce37-4a6a-af0a-3d16731cce17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felbocsátották hétfőn a kazahsztáni Bajkonurban a Szojuz MSZ-11 orosz űrhajót. Az asztronauták 194 napot töltenek fent. ","shortLead":"Felbocsátották hétfőn a kazahsztáni Bajkonurban a Szojuz MSZ-11 orosz űrhajót. Az asztronauták 194 napot töltenek fent. ","id":"20181203_szojuz_msz_11_urhajo_urhajosok_nemzetkozi_urallomas_szojuz_fb_hordozoraketa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d79f0a2a-ce37-4a6a-af0a-3d16731cce17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46afd10a-deeb-41af-a34d-6e008f97c919","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_szojuz_msz_11_urhajo_urhajosok_nemzetkozi_urallomas_szojuz_fb_hordozoraketa","timestamp":"2018. december. 03. 20:03","title":"Három űrhajóssal a fedélzetén útnak indult a Szojuz a Nemzetközi Űrállomásra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","shortLead":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","id":"20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931b6247-08d5-4bed-b361-2cb8f21d89a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","timestamp":"2018. december. 03. 13:21","title":"Rendőrautó lett a tuningolt BMW i8-as hibrid sportkocsiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":" Eredményes a Visegrádi Négyek közös fellépése azon osztrák döntés ellen, amely a gyermekek után járó családi ellátásokat alacsonyabb összegben állapítja meg január 1-jétől az Ausztriában dolgozó uniós, így magyar állampolgárok számára is - mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.","shortLead":" Eredményes a Visegrádi Négyek közös fellépése azon osztrák döntés ellen, amely a gyermekek után járó családi...","id":"20181202_Unios_vizsgalat_indul_az_osztrak_csaladtamogatasok_ugyeben_40_ezer_magyar_gyerek_utan_jarna_kevesebb_penz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368a72cc-a8bf-4a40-bd17-43667c2b52e6","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Unios_vizsgalat_indul_az_osztrak_csaladtamogatasok_ugyeben_40_ezer_magyar_gyerek_utan_jarna_kevesebb_penz","timestamp":"2018. december. 02. 11:58","title":"Uniós vizsgálat indul az osztrák családtámogatások ügyében, 40 ezer magyar gyerek után járna kevesebb pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ec9f9c-8dca-44a9-8460-603579d09d19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet közleményében azt írja, a túlórakeret növelése egyenlő a kizsákmányolással, amit senki nem nézhet tétlenül.","shortLead":"A szervezet közleményében azt írja, a túlórakeret növelése egyenlő a kizsákmányolással, amit senki nem nézhet tétlenül.","id":"20181204_Az_Ertelmisegi_Szakszervezet_is_tuntet_a_rabszolgatorveny_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47ec9f9c-8dca-44a9-8460-603579d09d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32acb642-5023-4e4f-8afe-2ed124972974","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Az_Ertelmisegi_Szakszervezet_is_tuntet_a_rabszolgatorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 04. 09:27","title":"Az Értelmiségi Szakszervezet is tüntet a \"rabszolgatörvény\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]