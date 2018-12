Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d599ca2d-ac7e-48c7-9778-4c94afb18a6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány 1,2 milliárd forintot csoportosított át a 2018-as költségvetésben „nemzetközi sportesemények megrendezését célzó pályázatok” előkészítésére, illetve a fővárosi agglomeráció fejlesztésére – derül ki egy kormányhatározatból.","shortLead":"A kormány 1,2 milliárd forintot csoportosított át a 2018-as költségvetésben „nemzetközi sportesemények megrendezését...","id":"20181206_A_jovo_elkezdodott_a_kormany_2020bol_szerzett_penzt_sportesemenyekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d599ca2d-ac7e-48c7-9778-4c94afb18a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e54c90-c19e-4e71-8e63-24c96e5f210b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_A_jovo_elkezdodott_a_kormany_2020bol_szerzett_penzt_sportesemenyekre","timestamp":"2018. december. 06. 16:56","title":"Nagy időmágus a kormány, 2020-ból szerzett pénzt sporteseményekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A faj árulójának tartják, mert félvér nőt vett feleségül.","shortLead":"A faj árulójának tartják, mert félvér nőt vett feleségül.","id":"20181207_Neonaci_csoport_buzdit_Harry_herceg_megolesere_mert_elvette_Meghan_Marklet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7895a6-08a4-404d-8f64-dc75815131cf","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Neonaci_csoport_buzdit_Harry_herceg_megolesere_mert_elvette_Meghan_Marklet","timestamp":"2018. december. 07. 15:32","title":"Neonáci csoport buzdít Harry herceg megölésére, mert elvette Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e00b38-e846-41d5-9d83-d57721fd42e3","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Gioachino Rossini többször is a halál küszöbén billegett, de ez nem akadályozta meg abban, hogy megírja egész életművének egyik legkülönösebb és legszebb darabját, a Kis ünnepi misét. Viszont nem győzte kérdezni magától: „Vajon megszentelt zenét vagy elátkozott zenét írtam?”","shortLead":"Gioachino Rossini többször is a halál küszöbén billegett, de ez nem akadályozta meg abban, hogy megírja egész...","id":"20181207_A_zeneszerzo_aki_ujjaszuletett_nehanyszor_mielott_meghalt_volna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55e00b38-e846-41d5-9d83-d57721fd42e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b337d0d-a8ff-4eba-b43b-1d92652b2bca","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_A_zeneszerzo_aki_ujjaszuletett_nehanyszor_mielott_meghalt_volna","timestamp":"2018. december. 07. 14:43","title":"A zeneszerző, aki újjászületett néhányszor, mielőtt meghalt volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4cd0b50-f395-4464-88d4-a73d5c1e635a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a lakosság segítségét kérik.","shortLead":"A rendőrök a lakosság segítségét kérik.","id":"20181207_Keresik_a_rendorok_a_fiatalt_akinek_a_gordeszkaja_miatt_kisiklott_a_villamos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4cd0b50-f395-4464-88d4-a73d5c1e635a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344baf5f-7e09-4f39-9ed3-78f170cbd422","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Keresik_a_rendorok_a_fiatalt_akinek_a_gordeszkaja_miatt_kisiklott_a_villamos","timestamp":"2018. december. 07. 18:10","title":"Keresik a rendőrök a fiatalt, akinek a gördeszkája miatt kisiklott a villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661c23d7-fc74-4c78-aa1c-a79c58cd9547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatos japán járgány tulajdonosának a jelek szerint egyszerre meglehetősen nagy szállítmányt kellett célba juttatnia.","shortLead":"A környezettudatos japán járgány tulajdonosának a jelek szerint egyszerre meglehetősen nagy szállítmányt kellett célba...","id":"20181207_a_nap_fotoja_toyota_priust_eddig_meg_nem_lattunk_ennyire_megpakolva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=661c23d7-fc74-4c78-aa1c-a79c58cd9547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e083697d-1055-4910-b585-ff87a491102b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_a_nap_fotoja_toyota_priust_eddig_meg_nem_lattunk_ennyire_megpakolva","timestamp":"2018. december. 07. 06:41","title":"A nap fotója: Toyota Priust eddig még nem láttunk ennyire megpakolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da77112-d17a-48e5-bd6d-b262bb711513","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőséges aktivistára is emlékeznek egy éven át.","shortLead":"A szélsőséges aktivistára is emlékeznek egy éven át.","id":"20181206_A_meggyilkolt_Rozsa_Eduardonak_szentel_emlekevet_a_Magyar_Iszlam_Kozosseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3da77112-d17a-48e5-bd6d-b262bb711513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25fe9705-f3ce-4b3d-ad62-bf3e514b986f","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_A_meggyilkolt_Rozsa_Eduardonak_szentel_emlekevet_a_Magyar_Iszlam_Kozosseg","timestamp":"2018. december. 06. 09:44","title":"A meggyilkolt Rózsa Eduárdónak szentel emlékévet a Magyar Iszlám Közösség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521c7969-b281-4a26-8f72-50b341b0eeb8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A CDU korábbi főtitkárát, új elnökét, Annegret Kramp-Karrenbauert Mini-Merkelként emlegetik, mások szerint olyan, mint egy kedves kolléganő a könyvelésből, farsangi mulatságokon pedig bebizonyította, előadóművésznek sem utolsó. ","shortLead":"A CDU korábbi főtitkárát, új elnökét, Annegret Kramp-Karrenbauert Mini-Merkelként emlegetik, mások szerint olyan, mint...","id":"201809_annegret_krampkarrenbauer_merkel_kiszemelt_utodja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=521c7969-b281-4a26-8f72-50b341b0eeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15b0eb7-d371-4482-820f-bd4ce8cd2c5a","keywords":null,"link":"/vilag/201809_annegret_krampkarrenbauer_merkel_kiszemelt_utodja","timestamp":"2018. december. 07. 17:21","title":"A \"Mini-Merkel\" veszi át a CDU vezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" A meghatározó kulturális személyiségek listáját Constantin Brancusi vezeti.","shortLead":" A meghatározó kulturális személyiségek listáját Constantin Brancusi vezeti.","id":"20181207_Ceausescu_a_legmeghatarozobb_romaniai_szemelyiseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32af544-034e-4aa0-874b-ef0b47f8ff2f","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Ceausescu_a_legmeghatarozobb_romaniai_szemelyiseg","timestamp":"2018. december. 07. 11:33","title":"Ceausescu a legmeghatározóbb romániai személyiség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]