[{"available":true,"c_guid":"5a22cbcb-0e2a-4ba0-8dd5-bfe292211a6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gép már órák óta repült, amikor az illetékeseknek hiányozni kezdett a szerv.","shortLead":"A gép már órák óta repült, amikor az illetékeseknek hiányozni kezdett a szerv.","id":"20181214_Vissza_kellett_forditani_egy_repulot_mert_egy_emberi_szivet_felejtettek_a_fedelzeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a22cbcb-0e2a-4ba0-8dd5-bfe292211a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b42415-07cb-412f-94b1-3f17afdc437b","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Vissza_kellett_forditani_egy_repulot_mert_egy_emberi_szivet_felejtettek_a_fedelzeten","timestamp":"2018. december. 14. 12:19","title":"Vissza kellett fordítani egy repülőt, mert egy emberi szívet felejtettek a fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd98e85a-c471-440c-ac3a-91eafb186d94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb átláthatósági jelentés szerint a YouTube nemcsak a videókat, a hozzászólásokat is gőzerővel törli a rendszerből, összesne 224 millióig jutottak három hónap leforgása alatt.","shortLead":"A legfrissebb átláthatósági jelentés szerint a YouTube nemcsak a videókat, a hozzászólásokat is gőzerővel törli...","id":"20181214_youtube_video_torlese_atlathatosagi_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd98e85a-c471-440c-ac3a-91eafb186d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6464007-fc50-4af4-824b-b4285be7a3c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_youtube_video_torlese_atlathatosagi_jelentes","timestamp":"2018. december. 14. 18:33","title":"Gőzerővel törli a videókat a YouTube, három hónap alatt 58 millióig jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész nap eshet, egyes területeken hófúvás is kialakulhat.","shortLead":"Egész nap eshet, egyes területeken hófúvás is kialakulhat.","id":"20181215_Megerkezett_a_havazas_bekemenyit_a_tel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e7b28b-ac3b-448e-8dad-34fde1bea3e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_Megerkezett_a_havazas_bekemenyit_a_tel","timestamp":"2018. december. 15. 07:10","title":"Megérkezett a havazás, bekeményít a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942763e3-0f93-4afd-a203-7daaa873f39c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vezessenek óvatosan, félpályán halad a forgalom az érintett szakaszon.","shortLead":"Vezessenek óvatosan, félpályán halad a forgalom az érintett szakaszon.","id":"20181215_Baleset_tortent_az_M3ason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=942763e3-0f93-4afd-a203-7daaa873f39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6701ca89-53c1-4166-9565-6f16009815fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_Baleset_tortent_az_M3ason","timestamp":"2018. december. 15. 19:57","title":"Baleset történt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Élvezni szeretné a versenyzést, ezért nem halmozza annyira a számokat – mondta Hosszú Katinka. Elképzelhető, hogy szombaton 100 méter pillangón nem áll rajthoz, hanem csak a 200 méter vegyesre koncentrál a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás úszó-világbajnokságon.","shortLead":"Élvezni szeretné a versenyzést, ezért nem halmozza annyira a számokat – mondta Hosszú Katinka. Elképzelhető...","id":"20181214_hosszu_katinka_uszas_rovidpalyas_uszo_vb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24059863-e81b-484f-a866-7c0ffb2240c9","keywords":null,"link":"/sport/20181214_hosszu_katinka_uszas_rovidpalyas_uszo_vb","timestamp":"2018. december. 14. 16:30","title":"Hosszú Katinka: Két éve halálkozeli élmény volt a vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b9128c-7601-4d75-826b-1454cd670397","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csaknem hetvenen kórházba kerültek.","shortLead":"Csaknem hetvenen kórházba kerültek.","id":"20181215_Csak_egy_kis_rizst_ettek_az_indiai_templomban_majd_tizenegyen_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8b9128c-7601-4d75-826b-1454cd670397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f6bc15-9a76-4390-a903-f363ac44ffb7","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Csak_egy_kis_rizst_ettek_az_indiai_templomban_majd_tizenegyen_meghaltak","timestamp":"2018. december. 15. 08:21","title":"Csak egy kis rizst ettek az indiai templomban, majd tizenegyen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tábori ágyakat vesz egy sárbogárdi férfi a kórházaknak, hogy ne a földön, vagy hokedliken görnyedve aludjanak a szülők a kisgyerekük mellett. Most megérkeztek az első szállítmányok. ","shortLead":"Tábori ágyakat vesz egy sárbogárdi férfi a kórházaknak, hogy ne a földön, vagy hokedliken görnyedve aludjanak a szülők...","id":"20181214_Korhaz_agy_foldon_fekves_Orosvari_Zsolt_kezdemenyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d6d4ae-9173-4050-a8fd-dd6f53eb9abf","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Korhaz_agy_foldon_fekves_Orosvari_Zsolt_kezdemenyezes","timestamp":"2018. december. 14. 15:14","title":"Tiszteletet a kórházban éjszakázó anyáknak - meg persze ágyakat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30317729-5a70-4b46-8959-0f6298bbe450","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három éve diagnosztizálták nála a kórt, de a dallam egész jól megy neki.","shortLead":"Három éve diagnosztizálták nála a kórt, de a dallam egész jól megy neki.","id":"20181215_Meghato_ahogy_az_alzheimeres_anyuka_egyutt_enekel_csaladjaval__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30317729-5a70-4b46-8959-0f6298bbe450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f642ed-499c-4ce3-bae0-d2a9c429485e","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Meghato_ahogy_az_alzheimeres_anyuka_egyutt_enekel_csaladjaval__video","timestamp":"2018. december. 15. 09:45","title":"Megható, ahogy az alzheimeres anyuka együtt énekel családjával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]