Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf4fc116-9fd2-43df-873f-fafd670145e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnagyobb francia termelők összejátszottak, hogy olcsón vegyék a nyersanyagot, aztán az abból készült terméket drágán adják el a fogyasztóknak.","shortLead":"A legnagyobb francia termelők összejátszottak, hogy olcsón vegyék a nyersanyagot, aztán az abból készült terméket...","id":"20181022_Nemcsak_a_nagyagyuknal_van_kartellezes_csuf_bukas_keszul_a_francia_sonkasoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf4fc116-9fd2-43df-873f-fafd670145e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dada769-b366-496d-a9e7-bb741dc0a520","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Nemcsak_a_nagyagyuknal_van_kartellezes_csuf_bukas_keszul_a_francia_sonkasoknal","timestamp":"2018. október. 22. 08:11","title":"Nemcsak a nagyágyúknál van kartellezés, csúf bukás készül a francia sonkásoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4f6772-a231-460d-aad6-bac2df9ea0d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan oldalt mutatunk, ahol sok kategóriában közel 1300 YouTube-csatornát listáznak, hogy a legérdekesebb és/vagy legnépszerűbb videósokat is megtalálja a neten.","shortLead":"Egy olyan oldalt mutatunk, ahol sok kategóriában közel 1300 YouTube-csatornát listáznak, hogy a legérdekesebb és/vagy...","id":"20181021_best_youtube_classified_a_legjobb_youtube_csatornak_listaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da4f6772-a231-460d-aad6-bac2df9ea0d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a11aa73-8766-4ff6-8422-e36d9f608d94","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_best_youtube_classified_a_legjobb_youtube_csatornak_listaja","timestamp":"2018. október. 21. 11:03","title":"Itt megtalálja a YouTube legjavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8c42fe-a094-4950-8480-c5878477c60a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több ezer Amerikába tartó hondurasi menekültet tartóztattak fel a mexikói-guatemalai határon, a készenléti rendőrök össze is csaptak a tüntetőkkel. Trump azt üzeni nekik, forduljanak vissza, ha kell, a hadsereget is bevetik.","shortLead":"Több ezer Amerikába tartó hondurasi menekültet tartóztattak fel a mexikói-guatemalai határon, a készenléti rendőrök...","id":"20181020_Mexikoi_rendorokkel_csaptak_ossze_hondurasi_menekultek_Trump_a_hatarok_lezarasaval_fenyeget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d8c42fe-a094-4950-8480-c5878477c60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db58fb26-d0ed-4b22-8df1-29da8e268fa5","keywords":null,"link":"/vilag/20181020_Mexikoi_rendorokkel_csaptak_ossze_hondurasi_menekultek_Trump_a_hatarok_lezarasaval_fenyeget","timestamp":"2018. október. 20. 10:45","title":"Mexikói rendőrökkel csaptak össze az Amerikába tartó hondurasi menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251e18b5-1345-488c-845b-6a4b3753e539","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezik végleg az ősz, és sokszor a csúnyábbik, eős-szeles arcát fogja mutatni a jövő héten.\r

\r

","shortLead":"Megérkezik végleg az ősz, és sokszor a csúnyábbik, eős-szeles arcát fogja mutatni a jövő héten.\r

\r

","id":"20181021_Csunya_ido_lesz_oktober_23an","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=251e18b5-1345-488c-845b-6a4b3753e539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4625bf-8fef-4679-81aa-8cbf6eb29168","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Csunya_ido_lesz_oktober_23an","timestamp":"2018. október. 21. 15:31","title":"Csúnya idő lesz október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországon a lottónyeremények után a Szerencsejáték Zrt.a nyeremény összegéből egy tételben levonja és megfizeti a személyi jövedelemadót, így a nyertesnek már nincs bevallási és adófizetési kötelezettsége. De mi történik, ha magyar adófizetőként külföldi lottójátékon próbálunk szerencsét? ","shortLead":"Magyarországon a lottónyeremények után a Szerencsejáték Zrt.a nyeremény összegéből egy tételben levonja és megfizeti...","id":"20181022_Ha_azt_hitte_hogy_a_kulfoldon_megutott_lottonyeremeny_utan_nem_kell_itthon_adoznia_van_egy_rossz_hirunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3231922c-be9d-4f2c-8366-2c58f612cf61","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Ha_azt_hitte_hogy_a_kulfoldon_megutott_lottonyeremeny_utan_nem_kell_itthon_adoznia_van_egy_rossz_hirunk","timestamp":"2018. október. 22. 09:03","title":"Ha azt hitte, hogy a külföldön megütött lottónyeremény után nem kell itthon adóznia, van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e3084d-6779-4c15-9669-13feb27aea0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meszerics Tamás nem tudná és nem is akarná megvédeni a párt legújabb stratégiaváltását.","shortLead":"Meszerics Tamás nem tudná és nem is akarná megvédeni a párt legújabb stratégiaváltását.","id":"20181021_Otthagyja_az_LMPt_az_egyetlen_europai_parlamenti_kepviseloje_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2e3084d-6779-4c15-9669-13feb27aea0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4883b3a0-c859-4f18-ba8a-3375fe1f178a","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Otthagyja_az_LMPt_az_egyetlen_europai_parlamenti_kepviseloje_is","timestamp":"2018. október. 21. 18:30","title":"Otthagyja az LMP-t az egyetlen európai parlamenti képviselője is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e45da3-60eb-474f-8315-7a9a4dc3a54c","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"„Az itt tanuló gyerekek igen nagy része legalább olyan okos, vagy még okosabb, mint az őket tanító tanár” – ezzel a nem könnyű helyzettel szembesülnek a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárai Pásztor Attila igazgató elmondása szerint.","shortLead":"„Az itt tanuló gyerekek igen nagy része legalább olyan okos, vagy még okosabb, mint az őket tanító tanár” – ezzel a nem...","id":"20181021_Itt_nem_kell_a_gyerekeket_kenyszeriteni_hogy_tanuljanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65e45da3-60eb-474f-8315-7a9a4dc3a54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59744a9-8c65-42db-8281-86d1e888735b","keywords":null,"link":"/kultura/20181021_Itt_nem_kell_a_gyerekeket_kenyszeriteni_hogy_tanuljanak","timestamp":"2018. október. 21. 13:00","title":"„Itt nem kell a gyerekeket kényszeríteni, hogy tanuljanak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem civilek bombázása, gyerekek halála, hanem egy újságíró feltételezett brutális kivégzése adta meg a lökést Németországnak, hogy leállítsa a szaúdi fegyverexportját.\r

\r

","shortLead":"Nem civilek bombázása, gyerekek halála, hanem egy újságíró feltételezett brutális kivégzése adta meg a lökést...","id":"20181021_Merkel_bekemenyit_itt_az_elso_pofon_a_szaudi_ujsagiro_halala_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6e7c4a-a047-40f3-bfa3-b03e82846050","keywords":null,"link":"/vilag/20181021_Merkel_bekemenyit_itt_az_elso_pofon_a_szaudi_ujsagiro_halala_ugyeben","timestamp":"2018. október. 21. 20:37","title":"Merkel bekeményít: itt az első pofon a szaúdi újságíró halála ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]