Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c47250dc-8500-41c6-971a-e4a5cb7f9117","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A génjeinktől függ, kik vagyunk – állítja egy új amerikai szakkönyv, de sokan vitatják, hogy a nevelés és az oktatás vesztésre állna a genetikával szemben.","shortLead":"A génjeinktől függ, kik vagyunk – állítja egy új amerikai szakkönyv, de sokan vitatják, hogy a nevelés és az oktatás...","id":"201848__mit_er_aneveles__szazszorszepbol_rozsa__azikrek_se_egyformak__nagyon_kozel_esik_afajahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c47250dc-8500-41c6-971a-e4a5cb7f9117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1451d73-42bd-4f91-813a-96481d70e703","keywords":null,"link":"/tudomany/201848__mit_er_aneveles__szazszorszepbol_rozsa__azikrek_se_egyformak__nagyon_kozel_esik_afajahoz","timestamp":"2018. december. 31. 12:00","title":"Szülőként alig befolyásolhatjuk, mi lesz a gyerekből - állítja egy tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97827eed-f667-47a3-8d1f-552ac8626bd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg milliárdosokat felsoroló listájának élén az Amazon alapítója. ","shortLead":"A Bloomberg milliárdosokat felsoroló listájának élén az Amazon alapítója. ","id":"20190101_Hatalmasat_bukott_Zuckerberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97827eed-f667-47a3-8d1f-552ac8626bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a42aae-241b-407e-aa11-ba4afd729df1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190101_Hatalmasat_bukott_Zuckerberg","timestamp":"2019. január. 01. 12:30","title":"Hatalmasat bukott Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7c5223-6ff4-41d0-9576-de6bfd8313f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon kinek üzent Áder János? ","shortLead":"Vajon kinek üzent Áder János? ","id":"20190101_Ader_Mondhatunk_nemet_az_erdekek_szerint_torzitott_valosagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d7c5223-6ff4-41d0-9576-de6bfd8313f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3080c79b-ccec-476f-94bb-bed667f2a4db","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_Ader_Mondhatunk_nemet_az_erdekek_szerint_torzitott_valosagra","timestamp":"2019. január. 01. 08:17","title":"Áder: \"Mondhatunk nemet az érdekek szerint torzított valóságra\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4344c2cc-1f53-4703-8d21-9adb78bcbfd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fradi elnöke az FTC szilveszteri beszédében kritizálta a szokásosnál is élesebben Kassai Viktort és a magyar játékvezetőket – írta meg a nemzetisport.hu.","shortLead":"A Fradi elnöke az FTC szilveszteri beszédében kritizálta a szokásosnál is élesebben Kassai Viktort és a magyar...","id":"20190101_Kubatov_turhetetlen_amit_a_jatekvezetok_csinalnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4344c2cc-1f53-4703-8d21-9adb78bcbfd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8c44d6-0577-4273-8195-28fd37b95e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_Kubatov_turhetetlen_amit_a_jatekvezetok_csinalnak","timestamp":"2019. január. 01. 18:45","title":"Kubatov: Tűrhetetlen, amit a játékvezetők csinálnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a86e5a-5b29-496c-9793-32a04022f8d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akár hatmillió forintnak megfelelő bírságot is kaphat, akit másodszor is rajtakapnak.","shortLead":"Akár hatmillió forintnak megfelelő bírságot is kaphat, akit másodszor is rajtakapnak.","id":"20181231_Buntetest_kap_Izraelben_az_akit_prostitualttal_kapnak_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4a86e5a-5b29-496c-9793-32a04022f8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df18145f-338a-418b-a9b7-f471072f9a93","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Buntetest_kap_Izraelben_az_akit_prostitualttal_kapnak_el","timestamp":"2018. december. 31. 20:58","title":"Büntetést kap Izraelben az, akit prostituálttal kapnak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c30e780-cfac-4901-90a3-2d46b040ff34","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Ha már nem bírt magával a kíváncsiságtól, hol tölti a szilvesztert Orbán vagy éppen Gyurcsány, most végre megtudhatja, az ATV ugyanis összeszedte, melyik jeles politikusunk hogyan ünnepel. ","shortLead":"Ha már nem bírt magával a kíváncsiságtól, hol tölti a szilvesztert Orbán vagy éppen Gyurcsány, most végre megtudhatja...","id":"20181231_Jellemzo_Orban_egy_repulon_Gyurcsany_a_konyhaban_tolti_a_szilvesztert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c30e780-cfac-4901-90a3-2d46b040ff34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01445ea8-5dca-4a3c-8f44-0f3953f8ee6e","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Jellemzo_Orban_egy_repulon_Gyurcsany_a_konyhaban_tolti_a_szilvesztert","timestamp":"2018. december. 31. 11:46","title":"Jellemző: Orbán egy repülőn, Gyurcsány a konyhában tölti a szilvesztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A két klasszis vegyespárosban játszotta első meccsét.","shortLead":"A két klasszis vegyespárosban játszotta első meccsét.","id":"20190101_Serena_Williams_es_Roger_Federer_csapott_ossze_az_ujev_teniszmeccsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fbc697-9067-4a2b-b117-23941ee809fd","keywords":null,"link":"/sport/20190101_Serena_Williams_es_Roger_Federer_csapott_ossze_az_ujev_teniszmeccsen","timestamp":"2019. január. 01. 19:45","title":"Serena Williams és Roger Federer csapott össze az újév teniszmeccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49de1c6-2333-43e4-a1be-ed3a376ac076","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Létezik egy olyan dobozos négykerekű, amit ugyanannyian megnéznek az utakon, mint egy extravagáns sportkocsit. Kipróbáltuk a retró divathullámot igen sikeresen meglovagoló új Volkswagen Bullit.","shortLead":"Létezik egy olyan dobozos négykerekű, amit ugyanannyian megnéznek az utakon, mint egy extravagáns sportkocsit...","id":"20181231_bullijarat_teszten_a_vw_retro_partybusza_a_legmenobb_multivan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b49de1c6-2333-43e4-a1be-ed3a376ac076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5cc004-df6a-4812-b05f-4fd0103f93e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181231_bullijarat_teszten_a_vw_retro_partybusza_a_legmenobb_multivan","timestamp":"2018. december. 31. 15:00","title":"Bulli-járat: teszten a VW retró partibusza, a legmenőbb Multivan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]