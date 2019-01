Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bde3bcb1-c292-4730-a8a9-95ca22f1fa38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindennapi módon tesztelték a Xiaomi függetlenné vált márkájának első telefonját, pontosabban annak tartósságát.","shortLead":"Nem mindennapi módon tesztelték a Xiaomi függetlenné vált márkájának első telefonját, pontosabban annak tartósságát.","id":"20190109_xiaomi_redmi7_unortodox_tartossagi_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bde3bcb1-c292-4730-a8a9-95ca22f1fa38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908cf661-8e94-4070-a29c-8a9ace2a3b91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_xiaomi_redmi7_unortodox_tartossagi_teszt","timestamp":"2019. január. 09. 19:03","title":"Ilyen telefontartóssági tesztet még biztos nem látott – odacsapott a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbad50b-de8a-435c-85c9-4f2c12e221c5","c_author":"","category":"vilag","description":"A gép hóviharban repült, a pilóták meghaltak.","shortLead":"A gép hóviharban repült, a pilóták meghaltak.","id":"20190111_Lezuhant_egy_francia_Mirage","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cbad50b-de8a-435c-85c9-4f2c12e221c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e51be1c-645c-4b43-bdea-925af8540b67","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Lezuhant_egy_francia_Mirage","timestamp":"2019. január. 11. 07:14","title":"Lezuhant egy francia Mirage","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legrészletgazdagabb felvételt készítette a Triangulum-galaxisról, a Tejútrendszer egyik szomszédos csillagrendszeréről a Hubble űrteleszkóp. ","shortLead":"Az eddigi legrészletgazdagabb felvételt készítette a Triangulum-galaxisról, a Tejútrendszer egyik szomszédos...","id":"20190110_triangulum_galaxis_hubble_felvetele_messier_33_ngc_598","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c646b88a-b432-42be-83a6-bc50b5f82f20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_triangulum_galaxis_hubble_felvetele_messier_33_ngc_598","timestamp":"2019. január. 10. 09:03","title":"Itt megnézheti nagyban: 665 000 000 pixeles képet készített a Hubble a szomszédos galaxisról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e4e5ed-6b91-417d-b15c-af17f78a7988","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Baj lehetett az akciók feltételeivel és a készletmennyiséggel.","shortLead":"Baj lehetett az akciók feltételeivel és a készletmennyiséggel.","id":"20190110_Vizsgalja_a_GVH_az_eMAG_Black_Friday_akciojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46e4e5ed-6b91-417d-b15c-af17f78a7988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0963a724-bb34-4bcc-8cd6-8c505dcf1195","keywords":null,"link":"/kkv/20190110_Vizsgalja_a_GVH_az_eMAG_Black_Friday_akciojat","timestamp":"2019. január. 10. 16:03","title":"Vizsgálja a GVH az eMAG Black Friday akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7747a8b8-0486-4949-8909-a45d3f8ffd56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A telefonos alkalmzás még messze nem tökéletes.","shortLead":"A telefonos alkalmzás még messze nem tökéletes.","id":"20190110_Brexit_indul_a_regisztracio_a_kint_elo_magyaroknak_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7747a8b8-0486-4949-8909-a45d3f8ffd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6ac47c-6dc5-4aad-8ed7-417236cec0ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Brexit_indul_a_regisztracio_a_kint_elo_magyaroknak_is","timestamp":"2019. január. 10. 10:45","title":"Brexit: indul a regisztráció a kint élő magyaroknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79541eb-db35-40ef-89e5-13a6706a53f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November végén mutatta be a kínai Nubia korábbi Red Magic készülékének feljavított változatát, a Red Magic Marsot. Kezdetben csak Kínában árulták, azonban január végétől Európában is elérhetővé válik a kedvező árú gamer telefon.","shortLead":"November végén mutatta be a kínai Nubia korábbi Red Magic készülékének feljavított változatát, a Red Magic Marsot...","id":"20190111_nubia_red_magic_mars_gamer_telefon_januar_31tol_europaban_is_elerheto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d79541eb-db35-40ef-89e5-13a6706a53f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45904f6-c8ed-49be-b98f-150cbd36f051","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_nubia_red_magic_mars_gamer_telefon_januar_31tol_europaban_is_elerheto","timestamp":"2019. január. 11. 12:03","title":"Behozzák Európába is az ütős, ám kedvező árú androidos telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre Bangkokban van, biztonságos helyen.","shortLead":"Egyelőre Bangkokban van, biztonságos helyen.","id":"20190111_Ausztralia_es_Kanada_is_menedekjogot_ajanlott_a_csaladja_elol_menekulo_szaudi_lanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a74abc-03d0-4098-9f8a-9f0b4834d8f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Ausztralia_es_Kanada_is_menedekjogot_ajanlott_a_csaladja_elol_menekulo_szaudi_lanynak","timestamp":"2019. január. 11. 10:16","title":"Ausztrália és Kanada is menedékjogot ajánlott a családja elől menekülő szaúdi lánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Tiszta idővesztegetés\" tárgyalni a kongresszus demokrata párti vezetőivel – írta szerdán Twitter-bejegyzésében Donald Trump amerikai elnök, miután a Fehér Házban folytatott tárgyalásokon felállt és otthagyta tárgyalópartnereit. ","shortLead":"\"Tiszta idővesztegetés\" tárgyalni a kongresszus demokrata párti vezetőivel – írta szerdán Twitter-bejegyzésében Donald...","id":"20190110_donald_trump_chuck_schumer_nancy_pelosi_demokrata_part_kormanyzati_leallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce5f35f-7467-4a8a-be43-6363331f7737","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_donald_trump_chuck_schumer_nancy_pelosi_demokrata_part_kormanyzati_leallas","timestamp":"2019. január. 10. 06:26","title":"Trump kisétált a demokratákkal tartott tárgyalásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]