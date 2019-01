Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d508903e-1ccd-4493-9430-1e319aeec2ac","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Maga a terrorcselekményért öt évre elítélt, de nemsokára Magyarországról kiutasítandó Ahmed H. is megjelent azon a tárgyaláson, amelyet a Miniszterelnöki Kabinetiroda ellen indított jó hírnevének megsértése miatt. Kiderült, teljesen soha nem fordították le neki azt a pontot a Nemzeti Konzultációban, ami miatt perel - ez megtörtént a bíróságon. Ahmed H. szerint a konzultációs szerepeltetése azért volt szükséges, hogy a nem jogerős 10 éves börtönbüntetést jogerőre emeljék később, erre nem került sor.","shortLead":"Maga a terrorcselekményért öt évre elítélt, de nemsokára Magyarországról kiutasítandó Ahmed H. is megjelent azon...","id":"20190117_Ahmed_H_szemelyesen_jelent_meg_a_karteritesi_peren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d508903e-1ccd-4493-9430-1e319aeec2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad88e52-e8b6-445e-b8c2-25ebc08ed4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Ahmed_H_szemelyesen_jelent_meg_a_karteritesi_peren","timestamp":"2019. január. 17. 09:32","title":"Ahmed H.: \"Egy államgépezet akart eltaposni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf5164f-2e64-4054-9798-adcac5b4bc75","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy bizonyos tulajdonságot érdemes fejlesztenünk.","shortLead":"Egy bizonyos tulajdonságot érdemes fejlesztenünk.","id":"20190116_Meglepo_eredmenyt_hozott_hogy_kik_tudnak_igazan_takarekoskodni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cf5164f-2e64-4054-9798-adcac5b4bc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79b750d-b66a-4d1e-9c63-2b7c0af02e8b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190116_Meglepo_eredmenyt_hozott_hogy_kik_tudnak_igazan_takarekoskodni","timestamp":"2019. január. 16. 13:10","title":"Meglepő eredményt hozott, hogy kik tudnak igazán takarékoskodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdacec1e-6349-4bcb-a082-799aca57a9a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszer is feltűnt a peronoknál, a második eset után elfogták.","shortLead":"Kétszer is feltűnt a peronoknál, a második eset után elfogták.","id":"20190117_Vadat_emeltek_a_kobanyai_szatir_ellen_aki_a_vasutallomason_mutogatta_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdacec1e-6349-4bcb-a082-799aca57a9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192b65f3-df0d-46d6-8a17-8047cbee63de","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Vadat_emeltek_a_kobanyai_szatir_ellen_aki_a_vasutallomason_mutogatta_magat","timestamp":"2019. január. 17. 10:31","title":"Vádat emeltek a kőbányai szatír ellen, aki a vasútállomáson mutogatta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b3d9b2-d943-4df1-90e7-0899e76b7671","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarországon a Borsod-­Abaúj-Zemplén megyei Hangony külterületén talált vaddisznó tetemében mutatták ki az ASP vírusát.","shortLead":"Magyarországon a Borsod-­Abaúj-Zemplén megyei Hangony külterületén talált vaddisznó tetemében mutatták ki az ASP...","id":"20190118_Pestises_vaddisznoktol_tartanak_a_Felvideken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0b3d9b2-d943-4df1-90e7-0899e76b7671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a5fe5a-4b5b-4057-a48d-00a752dc451e","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Pestises_vaddisznoktol_tartanak_a_Felvideken","timestamp":"2019. január. 18. 07:01","title":"Pestises vaddisznóktól tartanak a Felvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd7d52cb-562f-44bc-ae59-cbc8727fe0f0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Félnek-e a Nagy-Britanniában élő magyarok most a Brexittől és a brit politikai válságtól? Elgondolkodtak-e a költözésen, és ha igen, hova? Angliai magyarokat kérdeztünk.","shortLead":"Félnek-e a Nagy-Britanniában élő magyarok most a Brexittől és a brit politikai válságtól? Elgondolkodtak-e...","id":"20190117_brexit_magyarok_nagybritannia_kivandorlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd7d52cb-562f-44bc-ae59-cbc8727fe0f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e563b06-b649-4595-8728-8cee47b9aa44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_brexit_magyarok_nagybritannia_kivandorlas","timestamp":"2019. január. 17. 06:30","title":"\"Négyszer annyit keresek, mint otthon, abból lehet bukni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy napig örülhetett a két párt, újra lecsapott az Állami Számvevőszék.","shortLead":"Egy napig örülhetett a két párt, újra lecsapott az Állami Számvevőszék.","id":"20190116_Megint_felfuggesztik_a_Momentum_es_a_Parbeszed_allami_tamogatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf50f72-ec25-4d82-b672-c0d42fab8cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Megint_felfuggesztik_a_Momentum_es_a_Parbeszed_allami_tamogatasat","timestamp":"2019. január. 16. 15:34","title":"Megint felfüggesztik a Momentum és a Párbeszéd állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1e02d7-6bbd-4813-bbd7-4ba04a183626","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen öten sérültek meg, közülük hárman gyerekek.","shortLead":"Összesen öten sérültek meg, közülük hárman gyerekek.","id":"20190116_Gazrobbanas_volt_egy_tbilisi_lakohazban_legalabb_harman_meghaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f1e02d7-6bbd-4813-bbd7-4ba04a183626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245ef2ff-7bb0-4c2f-8af3-dc0ef57b84bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Gazrobbanas_volt_egy_tbilisi_lakohazban_legalabb_harman_meghaltak","timestamp":"2019. január. 16. 20:37","title":"Gázrobbanás volt egy tbiliszi lakóházban, legalább hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e68cd2e-6ea9-44e0-b78a-07695e72bf20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte az emberek számára a viszonyuk csak azért tűnt furcsának, mert az énekes volt a világ leghíresebb embere.","shortLead":"Szerinte az emberek számára a viszonyuk csak azért tűnt furcsának, mert az énekes volt a világ leghíresebb embere.","id":"20190116_Macaulay_Culkin_Michael_Jackson_baratsag_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e68cd2e-6ea9-44e0-b78a-07695e72bf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556d3a5b-fa45-4b5b-abc1-38b9b7fbaf6f","keywords":null,"link":"/elet/20190116_Macaulay_Culkin_Michael_Jackson_baratsag_interju","timestamp":"2019. január. 16. 16:19","title":"Macaulay Culkin: A barátságunk Michael Jacksonnal teljesen normális volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]