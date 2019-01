250 millió fontért megvásárolta a japán Asahi a brit Fuller's söripari üzletágát. A Fuller's számos nagy brit márka, köztük a London Pride gyártója, egyfajta nemzeti szimbólum is. A felvásárlás ezért negatív visszhangot váltott ki a brit kocsmatöltelékek között. Az ügyből sokat nem fognak érezni, mivel az Asahi tovább gyártja a megszokott márkákat, változatlan receptúra mellett, és tovább működik majd a brit főváros Chiswick városrészében található, a nagyközönség számára is látogatható sörfőzdéje is.

© Horn Andrea

A Fuller's ezután szállodáira és sörözőire koncentrál, amelyikből nyersége nagy része származott eddig is. A BBC szerint a cég régóta nehéz helyzetben volt, közepes méretű versenyzőként nehezen állt helyt a globális óriások, illetve a mintegy 2000 kis kézműves főzde között.

Az akvizícióban szerepet játszhatott a Brexit is, pontosabban az, hogy a bizonytalanság miatt a font sokat veszített értékéből, így most olcsóbban vásárolhatott be a japán megavállalat.