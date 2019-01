Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d8b2ed9-ccc0-4b17-935f-0940263d7b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sébastien Ogier nyerte a világbajnoki sorozat első versenyét.\r

","shortLead":"Sébastien Ogier nyerte a világbajnoki sorozat első versenyét.\r

","id":"20190127_monte_carlo_rali_sebastien_ogier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d8b2ed9-ccc0-4b17-935f-0940263d7b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b864aa10-623f-4659-a5f9-c71ef0c39375","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_monte_carlo_rali_sebastien_ogier","timestamp":"2019. január. 27. 16:30","title":"Hihetetlen: 2,2 másodpercen múlt a győzelem a Monte-Carlo-ralin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Németország, Franciaország, Spanyolország és Nagy-Britannia is hajlandó ideiglenes államfőnek tekinteni Juan Guaidót, az orosz nagykövet az ENSZ-ben viszont az Egyesült Államokat támadta. ","shortLead":"Németország, Franciaország, Spanyolország és Nagy-Britannia is hajlandó ideiglenes államfőnek tekinteni Juan Guaidót...","id":"20190126_Negy_ujabb_allam_kesz_elismerni_az_ideiglenes_venezuelai_allamfot_az_oroszok_puccsot_emlegetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26da1b64-c41a-4fc1-a0fb-0d95cdb57c3d","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Negy_ujabb_allam_kesz_elismerni_az_ideiglenes_venezuelai_allamfot_az_oroszok_puccsot_emlegetnek","timestamp":"2019. január. 26. 16:30","title":"Négy újabb állam kész elismerni az ideiglenes, venezuelai államfőt, az oroszok puccsot emlegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19587ef-9a40-4d39-961a-14dfde3c632d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valódi időutazásra hív ez a gyári állapotú, több évtizedes múlttal rendelkező szovjet négykerekű.","shortLead":"Valódi időutazásra hív ez a gyári állapotú, több évtizedes múlttal rendelkező szovjet négykerekű.","id":"20190127_vezetett_szervizkonyves_idogep_a_legdragabb_elado_hazai_moszkvics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e19587ef-9a40-4d39-961a-14dfde3c632d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbcd978-43c2-41e3-b376-46e2fc4afc13","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_vezetett_szervizkonyves_idogep_a_legdragabb_elado_hazai_moszkvics","timestamp":"2019. január. 27. 06:41","title":"Vezetett szervizkönyves időgép a legdrágább eladó hazai Moszkvics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint mindez a kormány szigorú migrációs politikája miatt van így, és mert Budapest sok sporteseményt rendez. ","shortLead":"A külügyminiszter szerint mindez a kormány szigorú migrációs politikája miatt van így, és mert Budapest sok...","id":"20190126_Szijjarto_Budapest_az_EU_legbiztonsagosabb_es_legsportosabb_varosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc46da2-3abf-42c8-90dd-b090085d3ed0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Szijjarto_Budapest_az_EU_legbiztonsagosabb_es_legsportosabb_varosa","timestamp":"2019. január. 26. 08:07","title":"Szijjártó: Budapest az EU legbiztonságosabb és legsportosabb városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az antiszemitizmussal és a gyűlölettel szembeni zéró toleranciára szólított fel szombaton közzétett heti videoüzenetében a német kancellár. ","shortLead":"Az antiszemitizmussal és a gyűlölettel szembeni zéró toleranciára szólított fel szombaton közzétett heti...","id":"20190126_Merkel_Ez_a_nap_emlekeztet_minket_arra_hova_vezethet_az_embergyulolet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fe00d3-5836-4960-87c4-8d282216731f","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Merkel_Ez_a_nap_emlekeztet_minket_arra_hova_vezethet_az_embergyulolet","timestamp":"2019. január. 26. 14:39","title":"Merkel: Ez a nap emlékeztet minket arra, hova vezethet az embergyűlölet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7c0a41-136b-458e-baff-ec22eaa7990b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zalaegerszegi tolvaj a szertartásra érkező gyászolók autói közül kettőt is feltört. A rendőrök elfogták a 33 éves férfit.","shortLead":"A zalaegerszegi tolvaj a szertartásra érkező gyászolók autói közül kettőt is feltört. A rendőrök elfogták a 33 éves...","id":"20190126_temetes_gyasszertartas_gyor_feltort_auto_tolvaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb7c0a41-136b-458e-baff-ec22eaa7990b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ceadd5-f31d-4ac0-9aa2-88abb0a220eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190126_temetes_gyasszertartas_gyor_feltort_auto_tolvaj","timestamp":"2019. január. 26. 09:47","title":"Temetés közben törte fel a gyászolók kocsiját egy tolvaj Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065c37ed-6422-4dd3-937d-ad75f069d34e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem fogják kitalálni.","shortLead":"Nem fogják kitalálni.","id":"20190126_Na_kinek_koszonhetoek_a_2018as_sportsikerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=065c37ed-6422-4dd3-937d-ad75f069d34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa121a12-f93d-4749-a185-78609acca9ce","keywords":null,"link":"/sport/20190126_Na_kinek_koszonhetoek_a_2018as_sportsikerek","timestamp":"2019. január. 26. 15:16","title":"Na, kinek köszönhetőek a 2018-as sportsikerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6442825e-cfd0-4fbc-877c-0a81136f89cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már kongatják a vészharangot: hiányoznak a fiatal gazdák a mezőgazdaságból.","shortLead":"Már kongatják a vészharangot: hiányoznak a fiatal gazdák a mezőgazdaságból.","id":"20190127_Ha_nem_lesz_valtozas_nem_lesz_aki_a_zoldseget_es_a_gyumolcsot_megtermelje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6442825e-cfd0-4fbc-877c-0a81136f89cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9cbaea-3d58-43fe-b778-7b0ffdbd14d6","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Ha_nem_lesz_valtozas_nem_lesz_aki_a_zoldseget_es_a_gyumolcsot_megtermelje","timestamp":"2019. január. 27. 10:56","title":"Ha nem lesz változás, nem lesz, aki a zöldséget és a gyümölcsöt megtermelje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]