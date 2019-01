Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39331b37-4642-4e82-ac3a-c10a6e6d77e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyerekek 13,2 százaléka 4 óránál is több időt tölt el a világhálón napi szinten a Logiscool programozóiskola kutatása szerint. A 3500 diák válaszaira épült, nem reprezentatív felmérés arra is rámutatott, hogy az internethasználat az életkor emelkedésével folyamatosan nő. ","shortLead":"A gyerekek 13,2 százaléka 4 óránál is több időt tölt el a világhálón napi szinten a Logiscool programozóiskola kutatása...","id":"20190129_magyar_gyerekek_internetezesi_szokasai_logiscool_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39331b37-4642-4e82-ac3a-c10a6e6d77e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3c1f05-8f38-490e-b06f-a7f2b6dae7ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_magyar_gyerekek_internetezesi_szokasai_logiscool_felmeres","timestamp":"2019. január. 29. 15:03","title":"Készült egy felmérés a magyar gyerekek internetezéséről, néhány százalékos adat önt is meglepheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089c384-1eb6-4b2d-9cf0-667b0e84eae5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Edin Dzekót azonnal kiállították.","shortLead":"Edin Dzekót azonnal kiállították.","id":"20190131_edin_dzeko_as_roma_kopes_jatekvezeto_kiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3089c384-1eb6-4b2d-9cf0-667b0e84eae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5940d12e-c283-48dc-9ef3-224b2bab79f7","keywords":null,"link":"/sport/20190131_edin_dzeko_as_roma_kopes_jatekvezeto_kiallitas","timestamp":"2019. január. 31. 10:51","title":"Leköpte a bírót a Roma sztárja, súlyos büntetést kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81daf46-c6e5-437b-b1cf-f90143c43204","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A vállalkozásoknak egyre gyorsabban változó környezetben kell talpon maradniuk, de az kevésbé ismert, hogy miként. Az adaptív stratégiaformálás, a gyors reagálású működés és az automatizálás már a kis- és közepes vállalkozások szintjén is fontos eleme a fenntartható működésnek.","shortLead":"A vállalkozásoknak egyre gyorsabban változó környezetben kell talpon maradniuk, de az kevésbé ismert, hogy miként...","id":"20190129_Miben_kovetheti_egy_vallalkozas_a_legnagyobbakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a81daf46-c6e5-437b-b1cf-f90143c43204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6779d0df-1955-47ee-869c-73d412560f0c","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190129_Miben_kovetheti_egy_vallalkozas_a_legnagyobbakat","timestamp":"2019. január. 29. 13:15","title":"Miben követheti egy vállalkozás a legnagyobbakat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki a mai nap végéig nem vásárolja meg az általa használt útszakaszokra érvényes új matricát, az holnaptól már pótdíjra számíthat.","shortLead":"Aki a mai nap végéig nem vásárolja meg az általa használt útszakaszokra érvényes új matricát, az holnaptól már pótdíjra...","id":"20190131_fontos_hataridonap_a_mai_az_autosoknak_lejarnak_a_tavalyi_ematricak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca31f8a-467d-465d-ba17-773e3bc94fea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_fontos_hataridonap_a_mai_az_autosoknak_lejarnak_a_tavalyi_ematricak","timestamp":"2019. január. 31. 08:21","title":"Fontos határidőnap a mai az autósoknak, lejárnak a tavalyi e-matricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d7ff78-188f-4753-ac5e-76147ac234ca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Csak tavaly negyedmilliárd forintba került, hogy a kormányváró vendégei kényelemben időzhettek gépük indulásáig – derítette ki a HVG.","shortLead":"Csak tavaly negyedmilliárd forintba került, hogy a kormányváró vendégei kényelemben időzhettek gépük indulásáig –...","id":"20190130_250_millioba_kerult_hogy_a_kormany_tagjai_kenyelmesen_uthetik_el_az_idot_repules_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9d7ff78-188f-4753-ac5e-76147ac234ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cddb6cf-45f8-48c8-b7cf-9a5171788b66","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_250_millioba_kerult_hogy_a_kormany_tagjai_kenyelmesen_uthetik_el_az_idot_repules_elott","timestamp":"2019. január. 30. 13:01","title":"250 millióba került, hogy a kormány tagjai kényelmesen üthetik el az időt repülés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9642ab-8fbb-4290-ade9-a435ccf8424f","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20190130_Marabu_FekNyuz_Valami_nem_stimmel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a9642ab-8fbb-4290-ade9-a435ccf8424f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6215cfde-4eba-4c06-9788-0f077baf9337","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Marabu_FekNyuz_Valami_nem_stimmel","timestamp":"2019. január. 30. 11:25","title":"Marabu FékNyúz: Valami nem stimmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e16256d-d9c9-40ab-8601-dd59cf2abdbf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vlagyimir Kramnyik hónapokkal ezelőtt eldöntötte, hogy befejezi a profi pályafutását.","shortLead":"Vlagyimir Kramnyik hónapokkal ezelőtt eldöntötte, hogy befejezi a profi pályafutását.","id":"20190129_sakk_visszavonulas_vlagyimir_kramnyik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e16256d-d9c9-40ab-8601-dd59cf2abdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5456ab7b-4866-44b3-a335-f2c1d7a2ad30","keywords":null,"link":"/sport/20190129_sakk_visszavonulas_vlagyimir_kramnyik","timestamp":"2019. január. 29. 20:53","title":"Visszavonul az orosz sakklegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc46eaca-d038-4a7f-8c5e-36da5c32c6d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dal is jó, a mondanivalója is fontos.","shortLead":"A dal is jó, a mondanivalója is fontos.","id":"20190130_Eurovizio_Marokkoi_szarmazasu_meleg_fiu_kepviseli_Franciaorszagot_egy_jo_dallal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc46eaca-d038-4a7f-8c5e-36da5c32c6d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddeebdcb-ec27-49d5-9dde-81117ec38503","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Eurovizio_Marokkoi_szarmazasu_meleg_fiu_kepviseli_Franciaorszagot_egy_jo_dallal","timestamp":"2019. január. 30. 11:51","title":"Eurovízió: Marokkói származású, meleg fiú képviseli Franciaországot egy jó dallal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]