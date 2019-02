Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e8e8eb4-5c3c-43ed-aec8-e3c590a4af1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez nagyban befolyásolja az ellenzék esetleges parlamenti tiltakozó akcióját.","shortLead":"Ez nagyban befolyásolja az ellenzék esetleges parlamenti tiltakozó akcióját.","id":"20190218_Az_ellenzeki_partok_Orban_parlamenti_megjelenesere_vartak_o_viszont_Jeruzsalembe_utazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e8e8eb4-5c3c-43ed-aec8-e3c590a4af1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c01a30-ec63-4687-8928-5b84e5f193f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Az_ellenzeki_partok_Orban_parlamenti_megjelenesere_vartak_o_viszont_Jeruzsalembe_utazott","timestamp":"2019. február. 18. 10:41","title":"Az ellenzéki pártok Orbán parlamenti megjelenésére vártak, ő viszont Jeruzsálembe utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d355e47-9f79-4739-8795-b95d6bd94be1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla tulaja, azért sokszor elég jó fej.","shortLead":"A Tesla tulaja, azért sokszor elég jó fej.","id":"20190218_elon_musk_zsiguli_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d355e47-9f79-4739-8795-b95d6bd94be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db34497-ce0b-4dff-b334-c07bb5e87770","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_elon_musk_zsiguli_autos_video","timestamp":"2019. február. 18. 14:15","title":"Ezt az őrült Zsigulit még a nagy Elon Musk is lájkolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába kötelezte az MNB a Cetelem Bankot a jogszabálysértések orvoslására, a bank nem tett meg mindent, amit kértek.","shortLead":"Hiába kötelezte az MNB a Cetelem Bankot a jogszabálysértések orvoslására, a bank nem tett meg mindent, amit kértek.","id":"20190219_Szabalytalansagokat_talalt_az_MNB_a_Magyar_Cetelem_Banknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed56714-0ad3-4025-bbd5-b15501df7374","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Szabalytalansagokat_talalt_az_MNB_a_Magyar_Cetelem_Banknal","timestamp":"2019. február. 19. 09:58","title":"Túl könnyen adott hitelt a Magyar Cetelem Bank, büntetett az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f82ebe-3495-49e9-aed8-dad3ebbe082e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ellen tiltakoznak, ahogy Jeremy Corbyn pártelnök kezeli az ország Európai Unióból való kilépésének kérdését, és úgy látják, antiszemitává vált a párt.","shortLead":"Az ellen tiltakoznak, ahogy Jeremy Corbyn pártelnök kezeli az ország Európai Unióból való kilépésének kérdését, és...","id":"20190218_brit_munkaspart_parlamenti_kepviselok_kilepes_brexit_antiszemitizmus_jeremy_corbyn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8f82ebe-3495-49e9-aed8-dad3ebbe082e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af12bda-f428-44b0-b68a-1bd966998b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20190218_brit_munkaspart_parlamenti_kepviselok_kilepes_brexit_antiszemitizmus_jeremy_corbyn","timestamp":"2019. február. 18. 12:03","title":"Szakad a brit Munkáspárt? Hét képviselő lépett ki belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19932e55-267c-4323-a457-7ac74762373e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéknek folytatnia kéne a rendes munkát a parlamentben, de a tüntetéseknek is van értelme, mérte fel az IDEA Intézet. Izgalmas mintázatot hozott ki az a kérdés, hogy ki miért menne ki az utcára tüntetni.","shortLead":"Az ellenzéknek folytatnia kéne a rendes munkát a parlamentben, de a tüntetéseknek is van értelme, mérte fel az IDEA...","id":"20190218_IDEA_a_kormanyparti_szavazok_nagy_csoportja_soha_nem_menne_el_tuntetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19932e55-267c-4323-a457-7ac74762373e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb34ac32-142b-4361-b7fc-36ea0370fee0","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_IDEA_a_kormanyparti_szavazok_nagy_csoportja_soha_nem_menne_el_tuntetni","timestamp":"2019. február. 18. 09:32","title":"IDEA: A kormánypárti szavazók nagy csoportja soha nem menne el tüntetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67406607-b930-464f-8826-36b2d1fac477","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Senki más nem volt olyan bátor, hogy Hitlert egy megtört, szánalmas emberként játssza el, Bruno Ganznak Oscart kellett volna nyernie ezért az alakításért – panaszolja a diktátor.","shortLead":"Senki más nem volt olyan bátor, hogy Hitlert egy megtört, szánalmas emberként játssza el, Bruno Ganznak Oscart kellett...","id":"20190219_Elkeszult_a_video_Hitler_megtudja_hogy_az_ot_jatszo_Bruno_Ganz_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67406607-b930-464f-8826-36b2d1fac477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3bedb9-aa27-4bb3-9104-b7672435c44b","keywords":null,"link":"/kultura/20190219_Elkeszult_a_video_Hitler_megtudja_hogy_az_ot_jatszo_Bruno_Ganz_meghalt","timestamp":"2019. február. 19. 08:46","title":"Elkészült a videó: Hitler megtudja, hogy az őt játszó Bruno Ganz meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bc1c58-af9d-4dd3-9c31-dc51e32d4719","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több, mint 4 ezer milliárd forinttal nőtt a háztartások pénzügyi vagyona. megtakarítás több mint 10 százaléka párnacihában van, de a folyószámlán elfektetett pénzt sem dolgoztatjuk. A tartalékok mellett viszont a tartozások is rekordot döntöttek, ezek jelentős részéért pedig a hitelek tehetők felelőssé.","shortLead":"Több, mint 4 ezer milliárd forinttal nőtt a háztartások pénzügyi vagyona. megtakarítás több mint 10 százaléka...","id":"20190218_Nagyot_takarekoskodtunk_tavaly_atlagosan_haztartasonkent_tobb_mint_10_millio_forintot_tettunk_felre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86bc1c58-af9d-4dd3-9c31-dc51e32d4719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728cedc7-77c7-4e5d-bfbb-987383f63739","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Nagyot_takarekoskodtunk_tavaly_atlagosan_haztartasonkent_tobb_mint_10_millio_forintot_tettunk_felre","timestamp":"2019. február. 18. 15:32","title":"Majdnem 5 ezer milliárd forintot tartanak a magyarok a matracban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64cb8cfa-3876-4923-a273-1b2d8bb9d420","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mennyiségben és értékben is csúcsot döntött a skót whisky exportja tavaly - áll a skót whiskygyártók szövetségének (SWA) közleményében, amely a brit vámhatóság adataira hivatkozik. ","shortLead":"Mennyiségben és értékben is csúcsot döntött a skót whisky exportja tavaly - áll a skót whiskygyártók szövetségének...","id":"20190217_Rekordot_dontott_a_skot_whisky_exportja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64cb8cfa-3876-4923-a273-1b2d8bb9d420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61edea5c-9e85-4ff6-a33e-3caf10ae0b8f","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Rekordot_dontott_a_skot_whisky_exportja","timestamp":"2019. február. 17. 14:06","title":"Rekordot döntött a skót whisky exportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]