[{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen publikált kutatási eredmény azt állítja, a YouTube-nak nagy szerepe van abban, hogy ennyire terjed a laposföld-elmélet.","shortLead":"Egy frissen publikált kutatási eredmény azt állítja, a YouTube-nak nagy szerepe van abban, hogy ennyire terjed...","id":"20190221_youtube_ajalnlott_video_dezinformacio_laposfold_hivok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6b4f3d-1792-4090-b9c5-893f5e4bead4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_youtube_ajalnlott_video_dezinformacio_laposfold_hivok","timestamp":"2019. február. 21. 08:03","title":"Nem érti, miért hiszik újabban olyan sokan, hogy lapos a Föld? Itt a magyarázat a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán egy rendezvényen arról is beszélt, hogy a kormány narratívája saját magáról sokkal jobb, mint bárki másé. ","shortLead":"Kovács Zoltán egy rendezvényen arról is beszélt, hogy a kormány narratívája saját magáról sokkal jobb, mint bárki másé. ","id":"20190219_Kovacs_Zoltan_Ha_valami_nem_mukodott_a_kormanyban_mindig_megvolt_a_korrekcio_szandeka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d6ce31-245e-4ba2-8658-731f711061bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Kovacs_Zoltan_Ha_valami_nem_mukodott_a_kormanyban_mindig_megvolt_a_korrekcio_szandeka","timestamp":"2019. február. 19. 20:19","title":"Kovács Zoltán: Ha valami nem működött, a kormányban mindig megvolt a korrekció szándéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd3116d-3a2c-4d74-8b63-9ed03ac892de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óriási károkat okozhat a vámháború.","shortLead":"Óriási károkat okozhat a vámháború.","id":"20190221_Evi_800_milliard_forintot_bukhat_a_Volkswagen_ha_Trump_bevaltja_a_fenyegeteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbd3116d-3a2c-4d74-8b63-9ed03ac892de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bfcf67-1dfe-4552-8ceb-ab1404b772ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Evi_800_milliard_forintot_bukhat_a_Volkswagen_ha_Trump_bevaltja_a_fenyegeteset","timestamp":"2019. február. 21. 14:59","title":"Évi 800 milliárd forintot bukhat a Volkswagen, ha Trump beváltja a fenyegetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61f122c-0464-41f5-9d05-be4b4b18f535","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Alapjaiban forgathatja fel a magyar pénzügyi kultúrát, ha hitelbírálat nélkül osztogatnák a tízmilliós kormányzati hitelt a fiatal házasoknak. A banki szakértők arra figyelmeztetnek: végül közpénzből kellene visszafizetni a rossz adósok törlesztőrészleteit, és az MNB mostani szabályozásának is keresztbe tehet az új rendszer.","shortLead":"Alapjaiban forgathatja fel a magyar pénzügyi kultúrát, ha hitelbírálat nélkül osztogatnák a tízmilliós kormányzati...","id":"20190221_fiatal_hazasok_hitele_bankok_mnb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f61f122c-0464-41f5-9d05-be4b4b18f535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee3ca26-e7dc-43af-900e-31c954752cde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_fiatal_hazasok_hitele_bankok_mnb","timestamp":"2019. február. 21. 17:22","title":"Rizikós a fiatal házasok hitele. Melyik bank fog így pénzt adni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24a8229-74a5-4a6a-9879-85906b7b5b12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Virginie Viard lesz az új kreatív igazgató.","shortLead":"Virginie Viard lesz az új kreatív igazgató.","id":"20190220_Megvan_Karl_Lagerfeld_utoda_a_Chanelnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a24a8229-74a5-4a6a-9879-85906b7b5b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a498bf-1f4a-4473-a23a-08bfa97586b6","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Megvan_Karl_Lagerfeld_utoda_a_Chanelnel","timestamp":"2019. február. 20. 10:42","title":"Megvan Karl Lagerfeld utóda a Chanelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedvezőbbé váltak nemrég a lakásbérbeadás adózási feltételei, így akár tovább növekedhet a kiadási célú lakásvásárlások száma. Budapest frekventált részein átlagosan minden harmadik lakás befektetési céllal vásárolnak. ","shortLead":"Kedvezőbbé váltak nemrég a lakásbérbeadás adózási feltételei, így akár tovább növekedhet a kiadási célú lakásvásárlások...","id":"20190221_Megvaltozott_a_tulajdonosokat_sujto_ellentmondasos_lakasberlesi_jogszabaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b522393e-6fc8-4f91-9817-cac73e470a78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Megvaltozott_a_tulajdonosokat_sujto_ellentmondasos_lakasberlesi_jogszabaly","timestamp":"2019. február. 21. 10:26","title":"Megváltozott a tulajdonosokat sújtó, ellentmondásos lakásbérlési jogszabály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A National Geographic az első márka, amely elérte a százmillió követőt az Instagram képmegosztó szolgáltatában.","shortLead":"A National Geographic az első márka, amely elérte a százmillió követőt az Instagram képmegosztó szolgáltatában.","id":"20190219_Beerte_egy_marka_a_celebeket_az_Instagramon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08adf734-9b5f-40d3-a3f1-af17ecb946b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_Beerte_egy_marka_a_celebeket_az_Instagramon","timestamp":"2019. február. 19. 19:16","title":"Beérte egy állati márka a legnagyobb celebeket az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba047803-2ab3-4462-bb63-aaa74044b2e3","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Az új kilátó a fonyódi Panoráma sétányra kerül.","shortLead":"Az új kilátó a fonyódi Panoráma sétányra kerül.","id":"20190220_Uj_a_Badacsonyra_nezo_kilato_epul_a_Balatonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba047803-2ab3-4462-bb63-aaa74044b2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbc08f4-c600-4113-be09-e306be66b599","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Uj_a_Badacsonyra_nezo_kilato_epul_a_Balatonnal","timestamp":"2019. február. 21. 06:15","title":"Új, a Badacsonyra néző kilátó épül a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]