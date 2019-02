Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b339bb21-a745-4837-9d00-bc98d24795d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bezárták a gyárat, ahol a világ teljes Nutella-mennyiségének negyede készül. A cég mindenkit megnyugtatott: a már most is a boltokban lévő termékeket nyugodtan meg lehet enni, nem hibásak.","shortLead":"Bezárták a gyárat, ahol a világ teljes Nutella-mennyiségének negyede készül. A cég mindenkit megnyugtatott: a már most...","id":"20190221_Minosegi_hibak_miatt_bezartak_a_vilag_legnagyobb_Nutellagyarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b339bb21-a745-4837-9d00-bc98d24795d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade89c5e-cbc1-48b8-bd75-891d6d8e4d90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Minosegi_hibak_miatt_bezartak_a_vilag_legnagyobb_Nutellagyarat","timestamp":"2019. február. 21. 11:45","title":"Minőségi hibák miatt bezárták a világ legnagyobb Nutella-gyárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aaf4eec-6cc7-444a-a720-8b9747bc9e8f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kiállítás nyílik Tony Curtis (1925-2010) kétszeres Golden Globe-díjas, magyar származású hollywoodi színész személyes tárgyaiból Curtis édesapjának szülővárosában, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mátészalkán - közölte a szatmári város önkormányzata. ","shortLead":"Kiállítás nyílik Tony Curtis (1925-2010) kétszeres Golden Globe-díjas, magyar származású hollywoodi színész személyes...","id":"20190221_Tony_Curtis_szemelyes_targyaibol_nyilik_kiallitas_Mateszalkan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aaf4eec-6cc7-444a-a720-8b9747bc9e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7b3d84-203a-4f5f-b7a1-3de3087c2c74","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Tony_Curtis_szemelyes_targyaibol_nyilik_kiallitas_Mateszalkan","timestamp":"2019. február. 21. 10:12","title":"Ha Tony Curtis személyes holmijaira kíváncsi, akkor Mátészalkán keresse azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c3992d-cbd8-4785-bbc8-a759d06eff0c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben találta a bíróság bűnösnek a szülőket.","shortLead":"Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben találta a bíróság bűnösnek a szülőket.","id":"20190220_Majdnem_husz_evig_bortonben_maradnak_a_kislanyukat_halalra_ehezteto_szulok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97c3992d-cbd8-4785-bbc8-a759d06eff0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fde1288-0387-45ff-a553-358b0de0bbab","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Majdnem_husz_evig_bortonben_maradnak_a_kislanyukat_halalra_ehezteto_szulok","timestamp":"2019. február. 20. 16:58","title":"Majdnem húsz évig börtönben maradnak a kislányukat halálra éheztető szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f135655-c5d8-4fd4-bc87-9814818ee249","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az akadémia mindig figyelmeztesse a kormányt, hogy biztosítsa a kutatás függetlenségét – ezt nem az MTA vezetője vagy egy ellenzéki pártvezér mondta, hanem Orbán Viktor miniszterelnök még 2016-ban. Aztán valami nagyon megváltozott: ma a kormánypárti média és a kormánypárti politikusok nem nyilvános kijelentéseiből is az derül ki, hogy sorosista provokációk fészke az MTA, ahol a közpénz elköltésére nincs a közösségnek ráhatása. És míg ma az innováció a mindent vivő kártya, 2016-ban még a klímaváltozás volt az.","shortLead":"Az akadémia mindig figyelmeztesse a kormányt, hogy biztosítsa a kutatás függetlenségét – ezt nem az MTA vezetője vagy...","id":"20190221_Orban_Viktor_2016ban_meg_teljesen_mashogy_latta_az_MTA_szerepet_mint_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f135655-c5d8-4fd4-bc87-9814818ee249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca68784-0621-4bc2-a891-d04a5970b54c","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Orban_Viktor_2016ban_meg_teljesen_mashogy_latta_az_MTA_szerepet_mint_ma","timestamp":"2019. február. 21. 15:39","title":"Orbán Viktor 2016-ban még mindent megígért az MTA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"Kis Miklós","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor családpolitikai csomagjának részleteiről sok szó esik, az okairól kevesebb. Miért pont most, miért épp ekkora csomagot jelentett be a kormányfő, és hogyan maradhatott ki a főállású anyaság?","shortLead":"Orbán Viktor családpolitikai csomagjának részleteiről sok szó esik, az okairól kevesebb. Miért pont most, miért épp...","id":"20190222_Van_az_orbani_csaladvedelmi_csomagnak_egy_oka_amit_nem_harsogott_tul_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac1768b-286d-4e6f-af01-53d743885922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Van_az_orbani_csaladvedelmi_csomagnak_egy_oka_amit_nem_harsogott_tul_a_kormany","timestamp":"2019. február. 22. 11:00","title":"OK, kell a gyerek, de lehet valami egészen más is Orbánék hétpontos tervében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint minden rendben van, az is, hogy nem szakorvos végzi az altatást.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint minden rendben van, az is, hogy nem szakorvos végzi az altatást.","id":"20190221_Nincs_altatoorvos_a_kardiologus_altat_a_miskolci_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2179eb0d-cecc-4785-9ada-114011f2a8ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Nincs_altatoorvos_a_kardiologus_altat_a_miskolci_korhazban","timestamp":"2019. február. 21. 17:15","title":"Nincs altatóorvos, a kardiológus altat a miskolci kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12f5dd3-7c63-4b96-876e-daefc1e10249","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szenzációs gól született a DEAC–Újpest-jégkorongmeccsen, a lila színekben játszó kanadai Taylor Stefishen úgynevezett michigani találatot ért el, a mozdulat a lacrosse-ból lehet ismerős. Ilyen gólt még soha senki nem szerzett a magyar ligában.","shortLead":"Szenzációs gól született a DEAC–Újpest-jégkorongmeccsen, a lila színekben játszó kanadai Taylor Stefishen úgynevezett...","id":"20190222_Olyan_golt_utottek_az_Ujpestnek_amit_hokipalyan_ritkan_latni__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c12f5dd3-7c63-4b96-876e-daefc1e10249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684dbb2f-f63e-46c0-b7ca-66f4fb0de4e6","keywords":null,"link":"/sport/20190222_Olyan_golt_utottek_az_Ujpestnek_amit_hokipalyan_ritkan_latni__video","timestamp":"2019. február. 22. 11:01","title":"Olyan gólt ütöttek az Újpest, amit hokipályán ritkán látni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két kocsi frontálisan ütközött.","shortLead":"Két kocsi frontálisan ütközött.","id":"20190222_Halalos_karambol_Vac_es_Veroce_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb82b092-7479-4219-9df7-4154abdf2c30","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_Halalos_karambol_Vac_es_Veroce_kozott","timestamp":"2019. február. 22. 07:07","title":"Halálos karambol Vác és Verőce között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]