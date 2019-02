Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jávor Benedek vezeti majd a Párbeszéd EP-listáját. A párt várhatóan közös listán indul az MSZP-vel. Jávort Dorosz Dávid, volt parlamenti képviselő és Szabó Tímea társelnök követi a listán.","shortLead":"Jávor Benedek vezeti majd a Párbeszéd EP-listáját. A párt várhatóan közös listán indul az MSZP-vel. Jávort Dorosz...","id":"20190224_Megvan_ki_vezeti_a_Parbeszed_EPlistajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51039561-0b1f-44bc-96d0-21d488f84d7c","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Megvan_ki_vezeti_a_Parbeszed_EPlistajat","timestamp":"2019. február. 24. 15:06","title":"Megvan, ki vezeti a Párbeszéd EP-listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"Eörsi Mátyás","category":"velemeny","description":"Egy régi emlék.","shortLead":"Egy régi emlék.","id":"20190225_Mikent_zarnak_ki_egy_partot_a_nemzetkozi_partcsaladjabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19d9d25-298a-4472-a4dc-98659e9f9cc2","keywords":null,"link":"/velemeny/20190225_Mikent_zarnak_ki_egy_partot_a_nemzetkozi_partcsaladjabol","timestamp":"2019. február. 25. 13:51","title":"Miként zárnak ki egy pártot a nemzetközi pártcsaládjából? Kérdezzék Orbánt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Donald Trump–Kim Dzsong Un-találkozó lázában ég Hanoi, és nem véletlen, hogy éppen Vietnam lett az újabb kézfogás helyszíne. Az utóbbi nyolc hónap eseményei azonban arra utalnak, hogy Észak-Korea az orránál fogva igyekszik vezetni Trumpot.","shortLead":"A Donald Trump–Kim Dzsong Un-találkozó lázában ég Hanoi, és nem véletlen, hogy éppen Vietnam lett az újabb kézfogás...","id":"20190225_trump_kim_hanoi_vietnam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4f369e-6f6b-4e7d-8199-efc03ab1888c","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_trump_kim_hanoi_vietnam","timestamp":"2019. február. 25. 10:20","title":"Trump és Kim találkozóján újabb szerelmi vallomások várhatók, pedig ennél több kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a8aab-46da-432f-b7b2-002f70c0a252","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a hajónak csak a teletankolása 400 millió forint. És olyan drága maga a hajó, hogy még Mészáros Lőrinc mesés vagyonából is csak kettő jönne ki belőle.","shortLead":"Ennek a hajónak csak a teletankolása 400 millió forint. És olyan drága maga a hajó, hogy még Mészáros Lőrinc mesés...","id":"20190224_ime_a_vilag_legnagyobb_privat_jactja_megneztuk_az_elkepeszto_dilbart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=006a8aab-46da-432f-b7b2-002f70c0a252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145fdef7-f495-4292-9985-ae937020b500","keywords":null,"link":"/cegauto/20190224_ime_a_vilag_legnagyobb_privat_jactja_megneztuk_az_elkepeszto_dilbart","timestamp":"2019. február. 24. 06:41","title":"Íme a világ legnagyobb privát jachtja, megnéztük az elképesztő Dilbart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent a GKI konjunktúraindexe január-februárban, de a magyar gazdaság szereplői alapvetően így is optimisták.","shortLead":"Csökkent a GKI konjunktúraindexe január-februárban, de a magyar gazdaság szereplői alapvetően így is optimisták.","id":"20190225_GKI_dragulast_varnak_a_magyarok_de_jobbnak_erzik_az_anyagi_helyzetuket_mint_eddig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf87f174-e591-43b6-8370-f2e229eb8154","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_GKI_dragulast_varnak_a_magyarok_de_jobbnak_erzik_az_anyagi_helyzetuket_mint_eddig","timestamp":"2019. február. 25. 05:18","title":"GKI: drágulást várnak a magyarok, de jobbnak érzik az anyagi helyzetüket, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a74ed3b-56b2-4af3-93cb-5069f46af7b1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Péni István kvótát szerzett a 2020-as tokiói olimpiára vasárnap az Újdelhiben zajló sportlövő-világkupán, melyen megnyerte a férfiak kisöbű szabadpuska 3x40 lövéses összetett számát.","shortLead":"Péni István kvótát szerzett a 2020-as tokiói olimpiára vasárnap az Újdelhiben zajló sportlövő-világkupán, melyen...","id":"20190224_Peni_Istvan_aranyermet_szerzett_a_sportlovovilagkupan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a74ed3b-56b2-4af3-93cb-5069f46af7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bc5d96-bf0d-4cf0-a4bf-691e11ac6c69","keywords":null,"link":"/sport/20190224_Peni_Istvan_aranyermet_szerzett_a_sportlovovilagkupan","timestamp":"2019. február. 24. 10:58","title":"Péni István aranyérmet szerzett a sportlövő-világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42c6f7d-b27e-42c0-97c4-c85a552654b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látni nálunk is hajmeresztő dolgokat, de ez tényleg erős.","shortLead":"Látni nálunk is hajmeresztő dolgokat, de ez tényleg erős.","id":"20190223_autos_video_busz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f42c6f7d-b27e-42c0-97c4-c85a552654b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55093a4-5073-455f-bd5e-aa66fedc98bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190223_autos_video_busz","timestamp":"2019. február. 23. 19:23","title":"Gyerekek közt, a járdán, a sulibusz mellett tört utat magának egy autós - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, az öttalálatosok 350 ezer forintot fizetnek.","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, az öttalálatosok 350 ezer forintot fizetnek.","id":"20190224_Akadt_aki_350_ezer_forintot_nyert_a_hatos_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92cd763-9bb4-4490-a368-8601a57c7c8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Akadt_aki_350_ezer_forintot_nyert_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. február. 24. 17:59","title":"Akadt, aki 350 ezer forintot nyert a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]