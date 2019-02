Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec235c89-9cbb-4d74-b809-bd3ed5c9da7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MBLM kutatócég az idén is elemezte a felhasználók és a márkák között kialakuló érzelmi kötődést. Bár egy kicsit rontott, de azért még mindig igen előkelő helyen végzett az Apple.","shortLead":"Az MBLM kutatócég az idén is elemezte a felhasználók és a márkák között kialakuló érzelmi kötődést. Bár egy kicsit...","id":"20190226_mblm_felhasznalok_es_markak_kozotti_erzelmi_kotodes_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec235c89-9cbb-4d74-b809-bd3ed5c9da7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a4fe0f-5326-4d3c-9d78-c9a1bd0da32d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_mblm_felhasznalok_es_markak_kozotti_erzelmi_kotodes_2019","timestamp":"2019. február. 26. 12:33","title":"Valamit nagyon tud az Apple: ezen a listán messze lehagyja a Samsungot, a Google-t és a Microsoftot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e32052d-4d24-4d1f-b5c4-1fe0c037af09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szerint ma már veszélyes lehet, ha nem a robotpilóta vezeti a kocsit. 2020-ban már annyira fejlett lesz a technológia, hogy figyelnie sem kell az autósnak.","shortLead":"Elon Musk szerint ma már veszélyes lehet, ha nem a robotpilóta vezeti a kocsit. 2020-ban már annyira fejlett lesz...","id":"20190225_elon_musk_tesla_onvezeto_auto_autopalya_onvezeto_mod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e32052d-4d24-4d1f-b5c4-1fe0c037af09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60a6367-a1ad-432d-bbd5-b263c7509fb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_elon_musk_tesla_onvezeto_auto_autopalya_onvezeto_mod","timestamp":"2019. február. 25. 11:03","title":"Elon Musk letett a Waze navigációról, inkább önvezetőre kapcsolja az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d36153d-5315-40a1-973f-120c0a0a463f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az előadó show-jának kellékeit szállító kamionok késnek, így másfél órát csúszik a kezdés.","shortLead":"Az előadó show-jának kellékeit szállító kamionok késnek, így másfél órát csúszik a kezdés.","id":"20190225_nicki_minaj_budapest_koncert_hetfo_csuszas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d36153d-5315-40a1-973f-120c0a0a463f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0750be58-5473-4b80-a3d8-211262f30c87","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_nicki_minaj_budapest_koncert_hetfo_csuszas","timestamp":"2019. február. 25. 15:25","title":"Később kezdődik Nicki Minaj mai budapesti koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f226445e-f293-40a4-8911-9f09cc15bfba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svájci Swatch Group szerint a Samsung többszörösen is megsértette a cég által birtokolt védjegyeket a Galaxy Watch-ra fejlesztett számlapokkal.","shortLead":"A svájci Swatch Group szerint a Samsung többszörösen is megsértette a cég által birtokolt védjegyeket a Galaxy Watch-ra...","id":"20190226_samsung_galaxy_watch_swatch_group_jogsertes_karterites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f226445e-f293-40a4-8911-9f09cc15bfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735a2e6d-8b52-48d0-bfce-5097b6a92df0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_samsung_galaxy_watch_swatch_group_jogsertes_karterites","timestamp":"2019. február. 26. 20:03","title":"Ebből baj lesz: 100 000 000+ dollár kártérítést követelnek a svájciak a Samsungtól az új Galaxy Watch miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87115e02-0b63-4b22-9052-abd59c7daefe","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Mindenki életében vannak hosszabb-rövidebb szakaszok, amikor annyira megnövekszik életében a stressz, hogy alvászavarokat okozva kihat az éjszakáira is, ezzel együtt pedig a fizikai és a szellemi teljesítményére. Mutatunk néhány olyan módszert, ami átlendíthet minket ezeken a nehezebb időszakokon, hogy még ilyenkor is meglegyen az a bizonyos nyolc óra pihenés.","shortLead":"Mindenki életében vannak hosszabb-rövidebb szakaszok, amikor annyira megnövekszik életében a stressz...","id":"20190225_Ne_engedje_hogy_a_stressz_az_ejszakait_is_tonkretegye_alvaszavar_almatlansag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87115e02-0b63-4b22-9052-abd59c7daefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3de4d8-1ebc-45a1-b699-379aaebfb9b0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190225_Ne_engedje_hogy_a_stressz_az_ejszakait_is_tonkretegye_alvaszavar_almatlansag","timestamp":"2019. február. 25. 19:29","title":"Ne engedje, hogy a stressz az éjszakáit is tönkretegye!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"7c3a412d-956f-4d98-aeee-46214fd4c78c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gőbl Gábor a Mi Hazánk Mozgalom tagja, új pozíciójára a Válasz Online szerint két hete nevezte ki Kásler Miklós. ","shortLead":"Gőbl Gábor a Mi Hazánk Mozgalom tagja, új pozíciójára a Válasz Online szerint két hete nevezte ki Kásler Miklós. ","id":"20190226_Allami_poziciohoz_jutott_a_Moby_Dick_basszusgitarosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c3a412d-956f-4d98-aeee-46214fd4c78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75fb68e-80ac-4b72-8b6e-7c3eb3388736","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Allami_poziciohoz_jutott_a_Moby_Dick_basszusgitarosa","timestamp":"2019. február. 26. 11:46","title":"Állami pozícióhoz jutott a Moby Dick basszusgitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd5d26b-272d-408c-b271-f1f19140e2e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszú teaserkampány után a Skoda bemutatta a harmadik városi szabadidő-autóját, a Kamiqot, amely kisebb, mint a kínálatukban jelenleg kapható Skoda Karoq és a Skoda Kodiaq.","shortLead":"Hosszú teaserkampány után a Skoda bemutatta a harmadik városi szabadidő-autóját, a Kamiqot, amely kisebb, mint...","id":"20190226_Hivatalos_Itt_a_Skoda_Kamiq__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbd5d26b-272d-408c-b271-f1f19140e2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6320b7-280b-4d30-a23c-6bd5ed37ba85","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_Hivatalos_Itt_a_Skoda_Kamiq__video","timestamp":"2019. február. 26. 10:13","title":"Hivatalos, itt a Skoda legkisebb SUV-ja, a Kamiq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2e65f9-1ba7-4cc9-a8b6-96e77534b57d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Super WiFi néven új rendszert mutatott a Vodafone Barcelonában, a Mobile World Congress szakkiállításon. Az intelligens otthoni hálózat használóinak a vállalat azt ígéri, hogy gyors és megbízható wifi-jelük lesz otthonuk teljes területén.","shortLead":"Super WiFi néven új rendszert mutatott a Vodafone Barcelonában, a Mobile World Congress szakkiállításon. Az intelligens...","id":"20190226_vodafone_super_wifi_halozat_mwc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c2e65f9-1ba7-4cc9-a8b6-96e77534b57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54633e98-d3f3-4a8c-a1c0-3ce3bbc4376f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_vodafone_super_wifi_halozat_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 26. 15:03","title":"Super WiFi szolgálatást indít a Vodafone, azt ígéri, ezzel a lakás minden pontján lesz wifi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]