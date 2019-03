Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a1a7ffa-c3e1-4716-8e73-74fe79803586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évtizedes hagyomány, aminek nem most lesz vége.","shortLead":"Évtizedes hagyomány, aminek nem most lesz vége.","id":"20190307_600_lengyel_erkezik_Orban_marcius_15i_beszedere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a1a7ffa-c3e1-4716-8e73-74fe79803586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774cb038-0745-4b3c-b736-5e977ac48e04","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_600_lengyel_erkezik_Orban_marcius_15i_beszedere","timestamp":"2019. március. 07. 17:00","title":"600 lengyel érkezik Orbán március 15-i beszédére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brazil elnök 3,5 millió követőjével osztott meg egy pornográf felvételt, csak hogy az igazát bizonygassa.","shortLead":"A brazil elnök 3,5 millió követőjével osztott meg egy pornográf felvételt, csak hogy az igazát bizonygassa.","id":"20190307_Obszcen_video_miatt_rohog_a_Twitter_Bolsonaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075a8073-0fe9-4e37-91a1-f94d85c11d4e","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Obszcen_video_miatt_rohog_a_Twitter_Bolsonaron","timestamp":"2019. március. 07. 09:29","title":"Obszcén videó miatt röhög a Twitter Bolsonarón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b01b14-9af0-487f-ba34-f1806b5b94d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap leforgása alatt valósággal elöntötték a Twittert azok a videók, amiben cipőket és papucsokat dobálnak a felhasználók, hogy megnézzék, valóban a talpukra esnek-e.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt valósággal elöntötték a Twittert azok a videók, amiben cipőket és papucsokat dobálnak...","id":"20190307_vans_challenge_crocs_challenge_kihivas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b01b14-9af0-487f-ba34-f1806b5b94d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238e4995-a4f4-49e1-937a-96271bce4cea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_vans_challenge_crocs_challenge_kihivas_video","timestamp":"2019. március. 07. 08:38","title":"Itt az újabb kihívás: cipőket és papucsokat dobálnak az internetezők, az eredmény pedig mindenkit meglep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a114cb-2ac7-423a-a919-b26a926ec12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szabálytalanságok gyanúja miatt vizsgálódik az UEFA Manchesterben.","shortLead":"Szabálytalanságok gyanúja miatt vizsgálódik az UEFA Manchesterben.","id":"20190307_Vizsgalat_indult_a_Manchester_City_ellen_a_penzugyek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8a114cb-2ac7-423a-a919-b26a926ec12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935b7421-9172-4d74-89f5-9e271ebda4cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Vizsgalat_indult_a_Manchester_City_ellen_a_penzugyek_miatt","timestamp":"2019. március. 07. 21:19","title":"Vizsgálat indult a Manchester City ellen a pénzügyek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a578fd-5953-495b-9818-da218f0fb4bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehéz tisztán látni a fóti gyerekváros megszüntetése utáni tervekről, a lehetséges forgatókönyvekről a HVG e heti számában olvashatnak.



