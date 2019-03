Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c306e41-cb75-452b-bcb5-8fbebfdbf237","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Népessy Noémit javasolja a Tarlós István főpolgármester a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) főigazgatójának. Legalábbis ez derül ki a lapunk birtokába jutott előterjesztésből, amiről a Fővárosi Közgyűlés – a jelölt kérésére – zárt ülésen fog szavazni várhatóan szerdán.","shortLead":"Népessy Noémit javasolja a Tarlós István főpolgármester a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) főigazgatójának. Legalábbis...","id":"20190326_Uj_vezeto_a_Budapesti_Torteneti_Muzeum_elen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c306e41-cb75-452b-bcb5-8fbebfdbf237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e7e975-17fb-4d20-bbee-d564848508ce","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Uj_vezeto_a_Budapesti_Torteneti_Muzeum_elen","timestamp":"2019. március. 26. 18:53","title":"Leváltják a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Azt mondta, forduljak meg. Nem értettem, mit akarhat, de hát megfordultam. Picit a fenekemre csapott. Azt mondta, hogy ezt azért kaptam, mert kicsit ki van szakadva [a nadrágom].”","shortLead":"„Azt mondta, forduljak meg. Nem értettem, mit akarhat, de hát megfordultam. Picit a fenekemre csapott. Azt mondta...","id":"20190326_Apolonak_tanulo_gimnazista_feneket_csapkodta_egy_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26920129-3a2b-4031-8e8e-f82cd0ba7b06","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Apolonak_tanulo_gimnazista_feneket_csapkodta_egy_orvos","timestamp":"2019. március. 26. 08:14","title":"Ápolónak tanuló gimnazista fenekét csapkodta egy orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7945afb8-2628-4f83-bf91-dba145202897","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új módon próbálják csábítani a turistákat, miután másodszor is a világ legboldogabbjának választották Finnországot.","shortLead":"Új módon próbálják csábítani a turistákat, miután másodszor is a világ legboldogabbjának választották Finnországot.","id":"20190325_Kivancsi_hogyan_lehetne_boldog_Bereljen_egy_finnt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7945afb8-2628-4f83-bf91-dba145202897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca82a01b-4337-4f34-aa0d-94bb4579a061","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Kivancsi_hogyan_lehetne_boldog_Bereljen_egy_finnt","timestamp":"2019. március. 25. 16:48","title":"Kíváncsi, hogyan lehetne boldog? Béreljen egy finnt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597c214d-603d-44c6-b644-df1ba3210b65","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az „Ágyban a békéért” című performanszuk egy hétig tartott.","shortLead":"Az „Ágyban a békéért” című performanszuk egy hétig tartott.","id":"20190326_Otven_eve_bujt_agyba_John_Lennon_es_Yoko_Ono_nyilvanosan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=597c214d-603d-44c6-b644-df1ba3210b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa12efa-f426-4883-94cf-a5c9fc4691b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Otven_eve_bujt_agyba_John_Lennon_es_Yoko_Ono_nyilvanosan","timestamp":"2019. március. 26. 10:23","title":"Ötven éve bújt ágyba John Lennon és Yoko Ono nyilvánosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Étterembe egyelőre nem kerül.","shortLead":"Étterembe egyelőre nem kerül.","id":"20190326_Dobozos_froccsot_dob_piacra_Tibi_atya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a10493-e0db-46c3-b531-92bac1b5ac95","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Dobozos_froccsot_dob_piacra_Tibi_atya","timestamp":"2019. március. 26. 13:52","title":"Dobozos fröccsöt dob piacra Tibi atya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A méhek megmentése nemcsak természetvédelmi feladat, az emberiség jövője is múlik azon, kitartanak-e az apró rovarok. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület most egy pofonegyszerű módszert ajánl, amivel segíthetünk a méheknek.","shortLead":"A méhek megmentése nemcsak természetvédelmi feladat, az emberiség jövője is múlik azon, kitartanak-e az apró rovarok...","id":"20190326_mehek_megmentese_mehecskehotel_magyar_madartani_es_termeszedvedelmi_egyesulet_mme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12e2e8f-4117-4ce0-8ef2-ff12740e88c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_mehek_megmentese_mehecskehotel_magyar_madartani_es_termeszedvedelmi_egyesulet_mme","timestamp":"2019. március. 26. 11:19","title":"Ilyen egyszerű: ön is tehet a méhek megmentéséért, fillérekbe kerül a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4caae05c-4629-4c12-b267-5247ede83b6e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"66 éves volt. ","shortLead":"66 éves volt. ","id":"20190326_Elhunyt_Garami_Gabor_producer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4caae05c-4629-4c12-b267-5247ede83b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c46b70-f0f3-485d-8f30-fbc9b0083919","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Elhunyt_Garami_Gabor_producer","timestamp":"2019. március. 26. 15:24","title":"Meghalt Garami Gábor producer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d81c98ba-4b61-4e8e-bc78-05404b86332a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ötszáz évvel ezelőtti cselekedeteket nem lehet a mostani feltételek szerint megítélni – válaszolták a spanyolok.","shortLead":"Az ötszáz évvel ezelőtti cselekedeteket nem lehet a mostani feltételek szerint megítélni – válaszolták a spanyolok.","id":"20190326_Bocsanatkerest_kovetel_a_mexikoi_elnok_a_spanyol_kiralytol_a_gyarmatositasert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d81c98ba-4b61-4e8e-bc78-05404b86332a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52321836-517b-4f85-ae11-609bdb7f67b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190326_Bocsanatkerest_kovetel_a_mexikoi_elnok_a_spanyol_kiralytol_a_gyarmatositasert","timestamp":"2019. március. 26. 05:27","title":"Bocsánatkérést követel a mexikói elnök a spanyol királytól a gyarmatosításért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]