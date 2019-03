Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szintetikus terméket egyelőre még csak az alkotói tesztelték.","shortLead":"A szintetikus terméket egyelőre még csak az alkotói tesztelték.","id":"20190327_Ot_even_belul_itt_lehet_az_alkohol_amely_nem_okoz_masnapossagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d924cbb7-a8e2-4904-9b33-d6e887298f73","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Ot_even_belul_itt_lehet_az_alkohol_amely_nem_okoz_masnapossagot","timestamp":"2019. március. 27. 10:57","title":"Öt éven belül itt lehet az alkohol, amely nem okoz másnaposságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek szerint 2017-ig világszinten viszonylag stagnált az üvegházhatású gázok kibocsátása, azóta viszont kilőttek a mutatók.","shortLead":"A szakemberek szerint 2017-ig világszinten viszonylag stagnált az üvegházhatású gázok kibocsátása, azóta viszont...","id":"20190327_amerika_kina_india_kornyezetszennyezes_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatasu_gazok_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8052e72e-e2ec-45fe-abe5-13155415099d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_amerika_kina_india_kornyezetszennyezes_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatasu_gazok_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2019. március. 27. 10:33","title":"Egyre messzebb a párizsi klímacél, Amerikában és Ázsiában is durván nőtt a szén-dioxid-kibocsátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acab507b-a5de-4026-8099-f5e9bd3fcaae","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Bár a magyar munkáltatók alapvetően a megszokott, vagyis a tipikus foglalkoztatáshoz szoktak, napjainkban hódítanak az új foglalkoztatási formák. De mitől lesz a foglalkoztatás atipikus, mik a szabályai és ki jár jól vele? Ezt vizsgálja cikkében az Adózóna.","shortLead":"Bár a magyar munkáltatók alapvetően a megszokott, vagyis a tipikus foglalkoztatáshoz szoktak, napjainkban hódítanak...","id":"20190328_Atipikus_foglalkoztatas_Minek_uljon_foloslegesen_a_dolgozo_a_munkahelyen_ha_eppen_nincs_semmi_dolga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acab507b-a5de-4026-8099-f5e9bd3fcaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d4c1d3-446c-4439-a887-60526bcd379a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190328_Atipikus_foglalkoztatas_Minek_uljon_foloslegesen_a_dolgozo_a_munkahelyen_ha_eppen_nincs_semmi_dolga","timestamp":"2019. március. 28. 11:23","title":"Atipikus foglalkoztatás: Minek üljön fölöslegesen a dolgozó a munkahelyén, ha éppen nincs semmi dolga?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8017a4-b413-469c-8ed2-9da1bc9fd7c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyre ritkább NDK-s „papírautóra” vélhetően célzottan vadásznak a tolvajok. Többet visznek el belőlük, mint Mazdából például. ","shortLead":"Az egyre ritkább NDK-s „papírautóra” vélhetően célzottan vadásznak a tolvajok. Többet visznek el belőlük, mint Mazdából...","id":"20190328_autolopas_statisztika_2018","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd8017a4-b413-469c-8ed2-9da1bc9fd7c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98273f0-1c1e-4c40-9240-3b7391f7bb71","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_autolopas_statisztika_2018","timestamp":"2019. március. 28. 14:24","title":"Autlópások 2018: Trabantot tartani a legkockázatosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acf246e-e052-485e-bfb9-bca1be4f2acd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kanadai kutatók modelljei azt sugallják, hogy megnőhet az ételmérgezéses esetek száma a globális felmelegedés következtében.","shortLead":"Kanadai kutatók modelljei azt sugallják, hogy megnőhet az ételmérgezéses esetek száma a globális felmelegedés...","id":"20190328_etelmergezesek_szamanak_novekedese_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3acf246e-e052-485e-bfb9-bca1be4f2acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8883695-c5f4-4a44-b849-218165e1d373","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_etelmergezesek_szamanak_novekedese_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. március. 28. 09:03","title":"Szó szerint megmérgezhet embereket a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 73-as verziószámú Chrome már tartalmazza a sötét módot, de kell némi trükk, hogy előcsalogassuk. Főleg Windowson.","shortLead":"A 73-as verziószámú Chrome már tartalmazza a sötét módot, de kell némi trükk, hogy előcsalogassuk. Főleg Windowson.","id":"20190328_google_chrome_sotet_mod_windows_macos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c046ada-4a45-47f7-9b88-fd1d98b934fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_google_chrome_sotet_mod_windows_macos","timestamp":"2019. március. 28. 11:03","title":"Így kapcsolhatja be azonnal a Chrome böngésző rég várt új funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b8194f9-bd37-421b-82a6-7566bba5b38c","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Alighanem mindenki rémálma, amikor a végrehajtó lefoglalja az újonnan megvásárolt autót, mert kiderül, azt az eladó hitelből vette, és még több részlettel is tartozik. Ez elkerülhető, ha fizetés előtt betekintünk a hitelbiztosítéki nyilvántartásba.","shortLead":"Alighanem mindenki rémálma, amikor a végrehajtó lefoglalja az újonnan megvásárolt autót, mert kiderül, azt az eladó...","id":"mokk_20190327_Lefoglalhatjak_a_frissen_vett_autojat_ha_ezt_nem_teszi_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b8194f9-bd37-421b-82a6-7566bba5b38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af48ccbf-dce3-42a2-8f2b-c359be409644","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190327_Lefoglalhatjak_a_frissen_vett_autojat_ha_ezt_nem_teszi_meg","timestamp":"2019. március. 28. 07:30","title":"Lefoglalhatják a frissen vett autóját, ha ezt nem teszi meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a bejelentés után 12 perccel a Teréz körúton elfogták a bántalmazót. ","shortLead":"A rendőrök a bejelentés után 12 perccel a Teréz körúton elfogták a bántalmazót. ","id":"20190328_Zsuzsanna_megutotte_utastarsat_a_46os_villamoson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e9f2e8-c32d-4fae-8465-5f16579c45ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Zsuzsanna_megutotte_utastarsat_a_46os_villamoson","timestamp":"2019. március. 28. 18:26","title":"Zsuzsanna megütötte utastársát a 4-es, 6-os villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]