Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fabb735b-5ea9-49f1-ba26-fc36fc8e3e2d","c_author":"-W-","category":"elet","description":"Nem vicceltek a holokauszttal, csak nem hagyták ki a német Feszty-körképből.","shortLead":"Nem vicceltek a holokauszttal, csak nem hagyták ki a német Feszty-körképből.","id":"20190329_Kar_volt_hoborogni_a_Rammstein_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fabb735b-5ea9-49f1-ba26-fc36fc8e3e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e755136-4c54-42bc-9792-28928a504ca7","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Kar_volt_hoborogni_a_Rammstein_miatt","timestamp":"2019. március. 29. 12:20","title":"Kár volt hőbörögni a Rammstein miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A döntés, amelyet a jövő héttől alkalmaznak, a Facebookra és az Instagram képmegosztó oldalra vonatkozik.","shortLead":"A döntés, amelyet a jövő héttől alkalmaznak, a Facebookra és az Instagram képmegosztó oldalra vonatkozik.","id":"20190328_feher_nacionalizmus_nepszerusito_tartalmak_facebook_betiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28a7f8d-6390-4377-8503-1cb7a98ab9b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_feher_nacionalizmus_nepszerusito_tartalmak_facebook_betiltas","timestamp":"2019. március. 28. 05:32","title":"Betiltja a fehér nacionalizmust népszerűsítő tartalmakat a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5525776a-99b2-44d5-b01d-f7ee362dd21f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét fejezet teljesen, egy részlegesen titkos. ","shortLead":"Hét fejezet teljesen, egy részlegesen titkos. ","id":"20190329_Itt_a_lista_ezeket_a_fejezeteket_takartak_ki_a_paksi_szerzodesekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5525776a-99b2-44d5-b01d-f7ee362dd21f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac7be5b-989d-4648-a52f-aca4a650edf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190329_Itt_a_lista_ezeket_a_fejezeteket_takartak_ki_a_paksi_szerzodesekbol","timestamp":"2019. március. 29. 15:30","title":"Itt a lista: ezeket a fejezeteket takarták ki a paksi szerződésekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe84050f-188b-440a-bf9c-d2f692f82021","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta fejleszti már a Boston Dynamics a Handle nevű robotját, ami a raktárakban teljesíthet majd szolgálatot.","shortLead":"Régóta fejleszti már a Boston Dynamics a Handle nevű robotját, ami a raktárakban teljesíthet majd szolgálatot.","id":"20190329_boston_dynamics_handle_robot_raktarozas_logisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe84050f-188b-440a-bf9c-d2f692f82021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9a373d-6ffc-483f-b1ac-87764e920737","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_boston_dynamics_handle_robot_raktarozas_logisztika","timestamp":"2019. március. 29. 14:03","title":"Videó: Ez a robot már képes lehet arra, hogy elvegye az ember munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Regisztráció nélkül használható az alábbi, igen hasznos webszolgáltatás. Segít abban, hogy külföldön is megtaláljuk egy-egy fontos gyógyszerünk ottani változatát.","shortLead":"Regisztráció nélkül használható az alábbi, igen hasznos webszolgáltatás. Segít abban, hogy külföldön is megtaláljuk...","id":"20190328_gyogyszerek_hatoanyagtartalom_szerint_azonos_valtozata_kulfoldon_ingyenes_webszolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285d42db-9c1b-4107-bb17-2cd4ef11559b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_gyogyszerek_hatoanyagtartalom_szerint_azonos_valtozata_kulfoldon_ingyenes_webszolgaltatas","timestamp":"2019. március. 28. 13:03","title":"Gyógyszerre lehet szüksége külföldön? Akkor ne hagyja ki ezt az oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb7996f-b0d1-4499-a31d-e11891ca1359","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elsöprő többséggel támogatták azt, hogy március 29-én még ne lépjen ki az Egyesült Királyság az EU-ból. Azt még nem tudni, mikor lép ki az ország, és az sem, hogy hogyan, a parlament alternatív megoldásait sem támogatták ugyanis a képviselők.","shortLead":"Elsöprő többséggel támogatták azt, hogy március 29-én még ne lépjen ki az Egyesült Királyság az EU-ból. Azt még nem...","id":"20190327_brexit_halasztas_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bb7996f-b0d1-4499-a31d-e11891ca1359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0605435c-6ca3-44f8-8810-8e7bbaac67a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_brexit_halasztas_szavazas","timestamp":"2019. március. 27. 22:23","title":"Megszavazta a brit parlament a Brexit elhalasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a14abb-ce9c-41f1-a956-4f8d225cc4a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Először egy személygépkocsi ment neki, majd egy harmadik autó is nekiütközött. ","shortLead":"Először egy személygépkocsi ment neki, majd egy harmadik autó is nekiütközött. ","id":"20190327_Fotok_Mindket_ajtaja_leszakadt_a_karambolozo_rendorautonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08a14abb-ce9c-41f1-a956-4f8d225cc4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3534682c-ef6b-448c-88a6-9b1e69bb17f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Fotok_Mindket_ajtaja_leszakadt_a_karambolozo_rendorautonak","timestamp":"2019. március. 27. 19:19","title":"Fotók érkeztek a Dózsa György úti rendőrautó-balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Családi vita fajult el a rendőrség szerint. ","shortLead":"Családi vita fajult el a rendőrség szerint. ","id":"20190328_csaladi_vita_lovesek_gaz_riaszto_fegyver_garazdasag_vi_kerulet_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edd78f6-67c6-486e-9994-b69e3a56fcbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_csaladi_vita_lovesek_gaz_riaszto_fegyver_garazdasag_vi_kerulet_rendorseg","timestamp":"2019. március. 28. 12:44","title":"Késsel támadt a fiára, ebből lett a szerda esti pesti lövöldözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]